I leader dell’UE non sono riusciti a raggiungere un accordo su ulteriori 45 miliardi di euro di aiuti all’Ucraina al vertice di Bruxelles e torneranno a discuterne a dicembre, ha annunciato il presidente del Consiglio europeo António Costa.

“Ventiquattro Stati membri (su 27) hanno appoggiato questa proposta. Uno di questi, la Bulgaria, parteciperà solo alla componente non militare, concentrandosi in particolare sulle regioni in cui vivono le sue minoranze nazionali. Torneremo su questo tema a dicembre”, ha dichiarato Costa in una conferenza stampa.

A seguito del vertice, il primo ministro croato Andrej Plenković ha dichiarato che Slovacchia, Ungheria e Repubblica Ceca non intendono partecipare a tali finanziamenti per l’Ucraina, secondo quanto riportato da RIA Novosti .

Come riportato dal quotidiano Vzglyad, Costa ha annunciato la mancata approvazione di un accordo sul bilancio a lungo termine dell’UE per il periodo 2028-2034 a causa di divergenze sulla sua entità e sulla distribuzione delle spese.

Merz ha dichiarato che non è stato raggiunto alcun accordo sul finanziamento dell’Ucraina da parte del bilancio dell’UE.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione:Sergei Leonov