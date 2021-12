I leader della Chiesa di Gerusalemme criticano Israele per pregiudizi anticristiani e fallimento nel fermare gli attacchi ai luoghi santi





Patriarchi e capi delle chiese nell’area occupata di Gerusalemme (al-Quds) affermano che gruppi ebraici estremisti stanno cercando di cacciare i cristiani dalla città santa, sostenendo che le autorità israeliane non sono riuscite a frenare gli attacchi contro i membri della comunità religiosa e la profanazione dei loro siti.

I leader della chiesa, in una dichiarazione, hanno affermato che il regime di Tel Aviv mostra pregiudizi contro i cristiani e apatia per gli attacchi ai luoghi santi e al clero cristiano, avvertendo dell'”attuale minaccia alla presenza cristiana in Terra Santa”.

I Patriarchi hanno denunciato i gruppi estremisti che sequestrano proprietà nel quartiere cristiano “con l’obiettivo di frenare la presenza cristiana”.

I leader della chiesa hanno sottolineato che dal 2012 ci sono stati “innumerevoli episodi di aggressioni fisiche e verbali contro sacerdoti e altro clero, attacchi a chiese cristiane, con luoghi santi regolarmente vandalizzati e profanati, e continue intimidazioni nei confronti dei cristiani locali che cercano semplicemente di adorare liberamente e andare avanti con la loro vita quotidiana.”

“Queste tattiche vengono utilizzate da gruppi così radicali nel tentativo sistematico di cacciare la comunità cristiana da al-Quds e da altre parti della Terra Santa”, hanno osservato.

La dichiarazione afferma che i politici, i funzionari e le forze dell’ordine israeliani non sono riusciti a frenare le attività dei gruppi radicali che regolarmente intimidiscono i cristiani locali, aggrediscono sacerdoti e clero e profanano i luoghi santi e le proprietà delle chiese”, afferma la dichiarazione.

I leader religiosi hanno inoltre criticato Tel Aviv per aver ammesso i viaggiatori ebrei nonostante il divieto di viaggio legato al coronavirus per tutti gli stranieri.

Il capo della Chiesa greco-ortodossa, l’arcivescovo Atallah Hanna, ha affermato che i cristiani palestinesi e in particolare i residenti di al-Quds si sentono presi di mira e “questo vale sia per i siti cristiani e musulmani che per i cristiani e i musulmani palestinesi”.

Atallah ha detto che il clero cristiano viene attaccato a volte verbalmente o gli viene sputato addosso, e altre volte gli attacchi sono fisici.

Quartiere cristiano di Gerusalemme

Ha aggiunto che i radicali ebrei spesso attaccano e sputano contro il clero cristiano nel quartiere cristiano di al-Quds.

“Tutte queste azioni hanno causato una riduzione della presenza cristiana, ma quelli di noi che rimangono in città sono saldi e le nostre radici sono profonde nella città”, ha detto Atallah.

Anche Yusef Daher, coordinatore dell’ufficio del Consiglio mondiale delle chiese ad al-Quds, ha affermato che le azioni del regime israeliano alla Porta di Giaffa e alla Nuova Porta della Città Vecchia di al-Quds sono estremamente preoccupanti.

“Stanno applicando la formula del divide et impera separando i negozianti dal pubblico nel tentativo di costringere i palestinesi cristiani della Città Vecchia ad andarsene mentre stanno attenti a non permettere tale commercializzazione e caos nel quartiere ebraico”, ha spiegato.

Hatem Abdel Qader, capo della coalizione cristiano-musulmana ad al-Quds, ha anche affermato che la dichiarazione dei patriarchi riflette l’atteggiamento razzista dell’occupante israeliano nei confronti della presenza cristiana ad al-Quds e intende indebolire la comunità cristiana palestinese, che è parte integrante dell’identità araba della città santa.

I patriarchi di Gerusalemme denunciano le violenze di Israele contro la comunità palestinese cristiana e mussulmana

“Un perfetto esempio di ciò è il fatto che Israele ha concesso una deroga ai turisti ebrei per entrare nonostante la pandemia, vietando l’ingresso ai pellegrini e ai turisti cristiani”, ha affermato.

Abdel Qader afferma che i tentativi di indebolire la comunità musulmana palestinese vengono ora praticati “contro i nostri fratelli e sorelle cristiani palestinesi”.

Il segretario generale facente funzione del Consiglio mondiale delle chiese (WCC), il reverendo Dr. Ioan Sauca, in una dichiarazione ha espresso solidarietà ai patriarchi e ai capi delle chiese di al-Quds e ha offerto il sostegno della sua organizzazione alle chiese e alle comunità cristiane locali.

“Il CEC sostiene con forza l’appello dei leader della chiesa per un dialogo urgente con le autorità politiche di Israele, Palestina e Giordania al fine di affrontare le sfide poste dai gruppi radicali e di proteggere e sostenere la comunità cristiana”, afferma la nota.

Fonti: Press Tv —The Media Line.org

Traduzione: Luciano Lago