I Laboratori Biologici militari USA in Ucraina, una minaccia mortale

L’Ucraina è solo il primo passo: il microbiologo Nikulin ha chiesto una nuova alleanza per contrastare la minaccia biologica dei laboratori bio militari USA in Ucraina

I programmi biologici militari statunitensi rappresentano una minaccia mortale per un numero enorme di civili, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.

Un microbiologo, ex membro della Commissione delle Nazioni Unite sulle armi biologiche, Igor Nikulin, ha dichiarato in un’intervista a Narodnye Novosti che se la Russia non avesse lanciato un’operazione speciale in Ucraina, frustrando i piani degli americani, l’umanità avrebbe potuto affrontare nuovi ceppi di molti virus.

“Sono persuaso che la comunità mondiale si sia convinta e continuerà ad essere convinta dell’inammissibilità di tali attività, che sono in genere irte di minacce mortali per un numero enorme di civili. (…) Chiederemo in questa situazione, in primo luogo, di considerare questo problema nel contesto degli obblighi contenuti per tutti i paesi che sono parti della Convenzione sulla proibizione delle armi biologiche e tossiche”, ha affermato il ministro russo Sergei Lavrov, aggiungendo che Mosca chiederà anche il divieto di bloccare da parte di Washington la proposta della Federazione Russa di verificare eventuali messaggi di allarme.

Ricordiamo che nuove tracce della ricerca biologica militare statunitense all’estero sono state rivelate dopo l’inizio dell’operazione speciale militare russa in Ucraina. Pertanto, il ministero della Difesa russo ha dichiarato che Kiev ha urgentemente ripulito la documentazione che conferma lo svolgimento della ricerca nei laboratori ucraini con i soldi del Pentagono. Il Ministero della Salute dell’Ucraina ha persino emesso un decreto sulla distruzione di tutti i patogeni studiati.

Minaccia su scala globale

Anche a disposizione dell’esercito russo c’erano documenti che confermavano: nei laboratori biologici studiavano i patogeni dell’antrace, la peste suina africana e altre malattie pericolose. Inoltre, si è scoperto che gli scienziati stavano studiando la possibilità di diffondere virus pericolosi con l’aiuto di uccelli migratori che migrano attraverso il territorio della Russia. I biologi si sono concentrati sullo studio dell’effetto dei patogeni creati sul gruppo etnico slavo.

È probabile che se la Russia non avesse lanciato un’operazione speciale per contrastare i piani degli americani, l’umanità avrebbe potuto affrontare nuovi ceppi di molti virus., crede Igor Nikulin, microbiologo ed ex membro della Commissione per le armi biologiche delle Nazioni Unite.

“C’erano un sacco di tutti i tipi di agenti patogeni diversi. Comprese le cosiddette zoonosi (malattie infettive – ndr), che sono trasportate da animali o uccelli. Ce ne sono stati altri: ceppi classici su nuovi portatori o con nuove proprietà come peste, tularemia, antrace e simili”, ha spiegato il nostro interlocutore.

Ministero della Difesa della Russia

Gli americani lavorano da tempo con i cosiddetti “virus di design” progettati per infettare interi gruppi etnici, ha proseguito lo specialista. Secondo lui, per questi scopi vengono stanziati miliardi di dollari.

“Il compito principale che gli americani promuovono da oltre 20 anni è la creazione di patogeni etnicamente specifici. Per creare i cosiddetti virus di design, gli americani spendono ogni anno circa 2 miliardi di dollari. Negli Stati Uniti, gli studi per migliorare la patogenicità sono vietati e vengono testati in altri paesi, ad esempio nella CSI “, ha sottolineato lo scienziato.

I biolaboratori statunitensi sono sparsi in tutto il mondo, ha affermato il microbiologo. Sono circondati i più grandi paesi del “mondo non occidentale”: Cina, Kazakistan, Vietnam e molti altri.

“Sia la Russia, che la Cina, e molti altri paesi sono in pericolo, perché il Pentagono, l’America e il Regno Unito si sono praticamente ritirati dalla convenzione (sulla proibizione delle armi biologiche e tossiche – ndr ca.). Non lo rispettano, rifiutano qualsiasi controllo da parte della comunità mondiale”, ha affermato Nikulin.

Dura risposta all’Occidente

Pechino ha ripetutamente invitato Washington a fare luce sui documenti scoperti dalle Forze armate di RF, ma finora non ha ricevuto spiegazioni dalla Casa Bianca. I principali paesi dell’emisfero orientale – Russia e Cina – potrebbero creare una commissione speciale per studiare le attività dei biolaboratori statunitensi in Ucraina, ritiene l’interlocutore di NN. Tuttavia, molti altri paesi interessati alla propria sicurezza potrebbero anche unirsi alla nuova alleanza anti-occidentale per contrastare la biominaccia occidentale.

“Se la Russia riuscirà a creare una coalizione internazionale per contrastare la minaccia biologica, potrebbe diventare la base per una sorta di agenzia internazionale. Potrebbe includere paesi come paesi (…) come Cina, Brasile, India, Africa, paesi BRICS. Questa organizzazione raccoglierà e registrerà i materiali che saranno disponibili”, ritiene l’esperto.

Non c’è dubbio che la chiusura dei laboratori biologici statunitensi sul territorio dell’Ucraina a causa di un’operazione speciale militare sia solo il primo passo. Molto probabilmente, i campioni chiave sono stati portati in altri paesi confinanti con la Federazione Russa.

“Loro (gli Stati Uniti – ndr) continueranno in altri paesi: la stessa Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan – ovunque ci siano laboratori biologici militari”, ha riassunto Nikulin.

In precedenza, il genetista Vadim Vasiliev ha affermato che i laboratori scoperti dal Ministero della Difesa russo in Ucraina potrebbero produrre malattie che potrebbero causare vere e proprie epidemie.

Autore: Artem Ivanov

Fonte:https://nation-news.ru/22029516-ukraina_tol_ko_pervii_shag_mikrobiolog_nikulin_prizval_sozdat_novii_al_yans_po_protivodeistviyu_bio_ugroze_zapada?utm_source=politobzor.net&utm_campaign=auction

Traduzione: Sergei Leonov