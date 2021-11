I gruppi terroristici continuano il ruolo dei soldati statunitensi nella regione: inviato dell’Iran a Press TV

Il rappresentante speciale dell’Iran per l’Afghanistan afferma che gli Stati Uniti si sono ritirati dall’Afghanistan, ma hanno lasciato che gruppi terroristici come Daesh continuassero il loro ruolo nella regione, compreso il paese dell’Asia centrale.

“Il Daesh e altri gruppi terroristici Takfiri, infatti, continuano a svolgere il ruolo dei soldati pro americani nella regione”, ha detto martedì Hassan Kazemi Qomi a Press TV a Kabul. Il funzionario si è recato nella capitale afghana per colloqui con i talebani.

“Credo che questa sia una vera guerra per procura. Abbiamo assistito alla stessa cosa in Iraq e in Siria. Dopo la sconfitta in Iraq, gli Stati Uniti hanno sostituito le proprie forze con altri gruppi mercenari per perseguire gli obiettivi americani nella regione”, ha aggiunto.

Washington, ha aggiunto, ha anche aiutato a trasferire alcuni capi del Daesh in Afghanistan dall’Iraq e dalla Siria per organizzare lì la stessa campagna.

L’aumento del ruolo di Daesh in Afghanistan è stato testimoniato dall’aumento delle operazioni del gruppo lì, ha detto.

“Israele, un altro fan della guerra per procura”

A parte gli Stati Uniti, che guidano le loro politiche regionali attraverso i gruppi terroristici, anche il regime israeliano sostiene sia i gruppi che il loro tipo di guerra, ha osservato il funzionario.

“Gli Stati Uniti e Israele supportano tutti i loro (i gruppi terroristici), incluso Daesh… La guerra per procura è una realtà supportata dagli Stati Uniti e da Israele”.

“Gli Stati Uniti cercano di imporre la loro volontà agli afghani”

Kazemi Qomi, nel frattempo, ha riflettuto sulla decisione degli Stati Uniti di non consegnare i beni congelati della banca centrale dell’Afghanistan al governo talebano, in mezzo ai gravi problemi economici dell’Afghanistan.

La mossa rappresenta “l’ipocrisia” degli Stati Uniti, ha detto.

“Perché loro (gli americani) affermano di essere sostenitori dei diritti umani. Questo dimostra che gli americani non sono onesti”, ha detto, chiedendo: “Se gli Stati Uniti fossero un sincero sostenitore dei diritti umani, perché dovrebbero bloccare i beni e il denaro dell’Afghanistan con falsi pretesti quando il popolo afghano soffre di difficoltà economiche?”

“Pertanto, gli Stati Uniti usano mezzi economici o pressioni economiche per imporre la propria volontà ad altre nazioni”.

Ha ammesso che le sanzioni “aumentano i problemi delle persone”, ma ha respinto le ipotesi che avrebbero finito per avere “gravi impatti” perché Washington non è già riuscita a imporre la sua volontà alla nazione afghana attraverso i suoi vasti strumenti militari, politici e di sicurezza.

Talebani in riunione

La sicurezza dell’Afghanistan

“La sicurezza regionale dipende dalla sicurezza dell’Afghanistan”, ha affermato Kazemi Qomi, affermando che le conferenze regionali, comprese quelle che si sono svolte a Teheran con un focus sull’Afghanistan, hanno prodotto un consenso sulla questione.

“Le conferenze di Mosca, Teheran e Nuova Delhi hanno tutte invocato sicurezza, stabilità e l’eliminazione del terrorismo in Afghanistan”, ha affermato. “Tutti dovrebbero aiutare il governo afghano a mantenere la pace e la sicurezza”.

Rifugiati afghani

Un’economia stabile e il ripristino della sicurezza, a loro volta, preverrebbero l’ulteriore flusso di rifugiati dall’Afghanistan, compreso l’Iran che già ospita circa quattro milioni di afghani sfollati e li tratta come propri cittadini.

“Ma accogliere nuovi rifugiati è un compito difficile per l’Iran. La Repubblica islamica dell’Iran sta affrontando i propri problemi economici e sta affrontando sanzioni crudeli”, ha affermato. “Questo è chiaro per tutti. L’Iran accoglie con favore qualsiasi misura che fermi l’afflusso di una nuova ondata di rifugiati ai suoi confini”.

‘Iran ottimista sul futuro dell’Afghanistan’

Nonostante il terrorismo “importato” e le difficoltà economiche che affliggono l’Afghanistan, la Repubblica islamica ha una visione ottimistica sul futuro dell’Afghanistan, ha affermato il rappresentante.

“Penso che possiamo essere ottimisti sulla determinazione del popolo afghano. Possiamo essere ottimisti sul fatto che siano in grado di ricostruire il loro Paese”.

Ha anche detto che gli attuali funzionari dell’Afghanistan stanno spingendo per la formazione di un governo onnicomprensivo.

Il funzionario si è recato nella capitale afghana per colloqui con i talebani sulla questione dei rapporti bilaterali.

Dopo aver incontrato il mullah Abdul Ghani Baradar, il vice primo ministro del gruppo, Kazemi Qomi ha descritto i colloqui come “fruttuosi e costruttivi”.

Iran e Afghanistan godono di relazioni storiche e di lunga data, ha detto al funzionario afghano, affermando che la Repubblica islamica “in nessun caso” lascerà il popolo afghano da solo.

Il funzionario afghano, dal canto suo, ha considerato la visita un’occasione “importante” per l’Afghanistan, ha posto l’accento sullo “stabilimento di buone relazioni” tra i vicini, ed ha espresso gratitudine a Teheran per aver ospitato i profughi afgani.

Fonte: Press Tv

Traduzione: Luciano Lago