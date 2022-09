I grandi maestri americani hanno dato scacco matto al Mar Baltico

Declan Hayes

l risultato netto di questi attacchi terroristici è rendere obsolete le richieste popolari tedesche di aprire il Nord Stream 2, scrive Declan Hayes.

L’attacco terroristico della CIA al largo della costa danese sugli oleodotti Nord Stream da cui dipende la Germania può essere meglio compreso attraverso il prisma di “The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives” di Zbigniew Brzezinski , il piano di gioco dell’America per controllare il mondo e liberarsi dei concorrenti

Prima di tutto, non c’è dubbio che l’America di Joe Biden sia il colpevole . Non solo gli Stati Uniti avevano il massimo da guadagnare da questo atto terroristico che solo una manciata di militari avrebbe potuto portare a termine ma, come mostra sia Tucker Carlson , sia Victoria “Fuck the EU” Nuland, che lo stesso Joe Biden avevano promesso in precedenza di smantellare questi gasdotti con qualsiasi mezzi necessari e, come mostra la stessa clip, questi atti terroristici sono parte integrante delle politiche americane per l’energia verde, che Greta Thunberg, Extinction Rebellion e una miriade di altre risorse americane hanno promulgato a lungo.

Il risultato netto di questi attacchi terroristici è rendere obsolete le richieste popolari tedesche di aprire il Nord Stream 2 poiché entrambi i gasdotti sono ora fuori servizio per il prossimo futuro. Buone notizie per il nuovo gasdotto norvegese-polacco che è stato aperto lo stesso giorno in cui gli americani hanno fatto saltare in aria il Nord Stream, ma cattive notizie per l’industria tedesca, che si sta trasferendo negli Stati Uniti per sopravvivere a questi continui colpi sotto la cintura alla loro redditività.

Buone notizie anche per l’ eurodeputato Radek Sikorski e gli altri pagliacci americani che gestiscono la Polonia e che, come la zampa di gatto americana che sono, ora si credono i re produttori di quali paesi dell’Europa occidentale otterranno petrolio e da chi.

Unità navali NATO nel Mar Baltico

E questo è al centro del problema dell’UE della Polonia. Poiché ha una popolazione numerosa, richiede di essere un peso massimo dell’UE, proprio come lo sono Germania e Francia, piuttosto che essere il cagnolino americano che è attualmente in questa e in tutte le altre questioni. Anche i paesi baltici di Jack Russell sono schizofrenici: per quanto questi Jack Russell possano essere affezionati all’abbaiare e al cecchino, sono, alla fine della giornata, piccoli bastardi senza grandi conseguenze.

Lo stesso sta diventando sempre più il caso della Germania, che si lascia trascinare qua e là come una bambola di pezza dagli Stati Uniti e dai suoi agenti, che hanno bucato le fondamenta di una moneta stabile e di una bassa inflazione, su cui nel dopoguerra Fu costruita la prosperità tedesca.

In tempi più sani, leader tedeschi come Angela Merkel imponevano rispetto. Sostenuta dall’energia russa a basso costo e dal suo genio tecnologico, logistico e delle relazioni industriali, la Germania non era solo il cuore pulsante dell’economia dell’Unione Europea, ma era anche un importante attore globale. Ora, gli ex leader tedeschi si inchinano davanti a Ursula von der Leyen e alle altre risorse fantoccio dell’UE non eleggibili d’America.

Mentre cerca di competere con l’emergente colosso cinese, la Germania si ritrova tradita ad ogni passo, soprattutto dal suo supervisore americano, che brama non solo i mercati di esportazione della Germania ma anche quelli nazionali. Dato che il principale produttore tedesco di carta igienica ha chiuso, sembra che la Germania importerà carta igienica e altri “beni di lusso” dagli Stati Uniti questo inverno. La Germania è davvero in difficoltà.

E la carenza di carta igienica in Germania è al centro della questione. Mentre Germania e Paesi Bassi sono in ginocchio, l’economia americana è in pieno boom, almeno fino al termine delle elezioni di medio termine. Senza la sistematica distruzione da parte della CIA delle economie tedesche e alleate, è molto probabile che non sarebbe il caso e che i democratici guerrafondai di Biden sarebbero annientati nelle elezioni di novembre.

Tuttavia, grazie all’auto immolazione delle economie tedesca e britannica, non sarà così e gli amici di Biden saranno in grado di sostenere una sorta di argomentazione sul fatto che hanno tenuto a galla la Good Ship America. E, se Biden dovesse prevalere, Extinction Rebellion, Greta Thunberg, Ursula von der Leyen e quegli altri che hanno rovesciato l’economia tedesca dovrebbero prendersi la loro parte del merito.

Come, forse, dovrebbero quelli di noi che votano per i partiti politici che colludono con lo zio Sam e quindi colludono con il progetto di Brzezinski per l’egemonia americana. La tesi di base di Brzezinski è che gli Stati Uniti devono microgestire i conflitti e le relazioni che istigano in Europa, Asia e Medio Oriente in modo che nessuna superpotenza rivale possa sorgere per minacciare i benefici che derivano dall’America sfruttando quelle regioni. È all’interno del quadro di Brzezinski che il terrorismo americano in Danimarca, Armenia, Iraq, Ucraina e Siria si consolida in un’unica tesi dominante che il desiderio di egemonia dell’America è alla radice di tutti i nostri mali e la corrispondente antitesi di Hollywood secondo cui l’America è un faro di buona volontà , democrazia e tutta l’altra spazzatura puerile che sfornano gli studi della NATO.

Ma aiuta anche a spiegare i fantasmi timori della NATO nei confronti di alleanze rosso-verdi marroni e similmente multicolori, in cui l’estrema destra, l’estrema sinistra e i musulmani disamorati si unirebbero per dare a loro e alle loro vie di furto il vantaggio. La NATO, Joe Biden e Ursula von der Leyen non temono nulla del genere. Quello che temono è un forte popolo sovrano, un’alleanza di cittadini olandesi o tedeschi che chiederebbero, come chiedevano i francesi nel 1789, che questi parassiti e il sistema politico egoistico in cui si sono rifugiati si tolgano di dosso una volta per tutte tutto il loro potere.

Ora, anche se non credo che i tedeschi all’improvviso prenderanno d’assalto il loro equivalente della Bastiglia, spero e persino pregherei che i leader industriali, finanziari e sindacali della Germania guidassero l’Europa nel chiamare Biden, von der Leyen e tutto il resto. i loro compari che insistono sul fatto che emuliamo i bambini delle scuole australiane e mangiamo grilli per salvare l’ambiente, mentre Joe e Hunter Biden causano un enorme caos ambientale nel Mar Baltico, così come in Ucraina, Yemen, Siria, Iraq, Libia, Armenia e innumerevoli altre nazioni sovrane che hanno distrutto.

Fonte: Strategic Culture

Traduzioe: Lucianno Lago