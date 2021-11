I Governi dichiarano la guerra contro i non vaccinati indicati come i reponsabili della IV ondata

I governi mondiali, con l’assistenza di Big Tech e delle Big Pharma, hanno convinto le masse, senza alcuna prova legittima, che siano i “non vaccinati” i responsabili del continuo problema di diffusione del COVID.

I blocchi (lockdown) non sono riusciti a fermare un virus e questo si diffonde comunque.

Il regime di mascheramento universale non è riuscito a fermare il Covid e le varianti di questo si sono propagate (come gli scienziati indipendenti affermavano).

Neppure le migliaia e migliaia di restrizioni sociali, con i sacrifici conseguenti e le chiusure di attività sono riuscite a fermare un virus. Neppure i banchi a rotelle in Italia, le mascherine farlocche, il green pass e i divieti di manifestazioni antigovernative hanno avuto alcun effetto.

Attualmente è diventato abbastanza chiaro che il potere salvifico dei vaccini di mRNA, altamente propagandati, non riescono a fermare un virus e diventano inefficaci dopo pochi mesi.

Invece di prendere atto di questa realtà, i governi in Europa ed in Occidente raddoppiano, triplicano e quadruplicano sulla follia della miltarizzazione sanitaria. Nonostante tassi di conformità incredibilmente alti , con una stima di oltre 7,5 miliardi di vaccinazioni COVID effettuate in tutto il mondo, la “cura” dell’mRNA non è stata all’altezza dei suoi standard dichiaratamente impossibili da raggiungere.

Nell’arco di 6 mesi siamo passati da affermazioni quali:

” Sarai protetto e non ti prenderai il COVID se fai queste vaccinazioni”

E “i vaccinati non prendono il virus e non si ammalano”.

E “tutti e tre i vaccini sono efficaci al 100% contro il ricovero e la morte”.

…Alla nostra realtà attuale di un’altra stagione di blocchi, lock down e restrizioni per tutti o solo per i non vaccinati e le solite “misure di salute pubblica” senza senso.

Dopo oltre l’85% di popolazione vaccinata in Italia, quelli di noi che hanno seguito da vicino i dati hanno scoperto che tutte le affermazioni di cui sopra, approvate dai più rinomati funzionari della sanità pubblica, erano completamente senza senso. Assurdità propagandate in funzione di una campagna mistificatoria. Quelle affermazioni non erano neanche lontanamente vicine a rappresentare uno scintillio di verità.

Oggi sappiamo che le vaccinazioni, imposte con la paura e con il ricatto (se non la fai non avrai il green pass e non potrai lavorare e circolare) servono come qualcosa di simile ad una potenziale profilassi di 6-9 mesi con effetti collaterali a lungo termine sconosciuti. L’efficacia in scadenza, che è stata osservata al meglio attraverso nazioni ultra vaccinate come Israele e Irlanda, ha portato al regime dei colpi di richiamo, ma nessun riconoscimento da parte dei governi mondiali che i vaccini sembrano essere in scadenza. I booster di richiamo sono stati venduti con questa strana idea che puoi ottenere “protezione extra”, anche se ti è stato detto che eri già “completamente vaccinato”.

Si può scoprire la logica utilizzata dal leader dell’Austria, il primo paese occidentale a imporre vaccinazione obbligatoria di COVID su tutta la popolazione.

“Aumentare il tasso di vaccinazione – e penso che siamo tutti d’accordo su questo – è il nostro unico modo per uscire definitivamente da questo circolo vizioso di ondate virali e discussioni sul blocco”, lo ha detto il cancelliere Alexander Schallenberg, che ha imposto un blocco nazionale su il suo paese, come riferito ai media questo fine settimana . “Non vogliamo una quinta ondata, non vogliamo una sesta e una settima ondata”.

Dopo questo annuncio, decine di migliaia di cittadini austriaci sono scesi in piazza a protestare e si sono viste scene di violenza.

Austriaci inprotesta contro le misure del governo

I governi, attraverso i media controllati, stanno scaricando le colpe sui non vaccinati, un facile capro espiatorio della campagna di manipolazione fatta da loro stessi. Diffondere odio, divisione e contrapposizione è la tecnica dei propagandisti della vaccinazione miracolosa. Coloro che non si sono conformati dall’inizio alla “COVID mania” rappresentano in questo momento la più grande minaccia al potere per questi politici maniacali. Ecco perché li stanno attaccando così ferocemente.

L’élite politica finge di preoccuparsi del COVID, ma non è il virus che li tiene svegli la notte. Sono quegli individui fastidiosi che si rifiutano di piegare le ginocchia e che si ostinano a manifestare in protesta gridando”libertà” e no alla dittatura sanitaria”. Quelli sono adesso nel mirino e contro di loro c’è un giro di vite. Questo gruppo rappresenta la più grande minaccia per le persone al potere.

Il gruppo di controllo, con la complicità degli specialisti a libro paga delle farmaceutiche, ha puntato sulla propaganda e manipolazione e adesso le bugie gli tornano indietro. Per questo non può tollerare la dissidenza che rischia di compromettere la nuova campagna che punta a vaccinare anche i bambini al di sopra dei 5 anni. Una campagna nell’interesse esclusivo della Pfizer, Moderna e delle altre multinazionali del farmaco che incasseranno altri miliardi e miliardi di profitti.

La classe dirigente globale ha mentito alle masse per molto tempo. Preferiscono non ammettere tutti questi costi irrecuperabili, quindi i governi continueranno a sostenere il mito che i colpi di COVID siano ancora una specie di proiettile magico buono per tutti, anche se non lo sono.

La rabbia inizia a montare fra la gente e un senso di rivolta per i nuovi sacrifici sospinge molti a chiedere conto ai governi delle scelte scriteriate.