I globalisti vogliono l’avvento di un nuovo ordine mondiale con l’aiuto di un altro terribile virus





I globalisti stanno pianificando un altro sabotaggio su larga scala contro i popoli e le nazioni sovrane: vogliono creare un caos controllato

Istituto RUSSTRAT. All’ordine del giorno, secondo informazioni trapelate, c’è un virus appena creato che dovrebbe infliggere un colpo devastante all’umanità. Questa volta verrà rilasciato nel mondo un prodotto malevolo, creato in laboratori segreti, che colpirà non nei polmoni, nel cuore o nel cervello degli infetti, ma colpirà i sistemi informatici e bancari: la civiltà deve essere immobilizzata da un” cyber pandemia”, e questo accadrà, secondo i piani dei proprietari delle multinazionali, a breve termine.

Il 9 dicembre 2021 si è tenuta in Israele un’esercitazione di sicurezza informatica sotto gli auspici del World Economic Forum (WEF), che gli organizzatori hanno chiamato “Collective Power”. All’evento internazionale hanno preso parte rappresentanti della Banca Mondiale, del Fondo Monetario Internazionale, della Banca dei Regolamenti Internazionali, del Ministero delle Finanze israeliano e della società di gestione delle crisi BeST. Alla formazione hanno partecipato rappresentanti delle autorità di Austria, Emirati Arabi Uniti, Gran Bretagna, Germania, Israele, Italia, Paesi Bassi, Stati Uniti, Thailandia e Svizzera.

La sessione ha elaborato azioni congiunte dei sistemi bancari e dei governi dei paesi uniti intorno agli Stati Uniti. Lo scenario di simulazione ha suggerito la fuga di informazioni classificate nello spazio pubblico e la successiva fabbricazione di notizie false, che, secondo la leggenda, porteranno al caos finanziario globale.

Ricordiamo che tale “anticipazione degli eventi” si poteva osservare alla vigilia dello scoppio del virus COVID-19. A New York, il 18 ottobre 2019, la Johns Hopkins University, con la partecipazione della Bill and Melinda Gates Foundation e del World Economic Forum, ha condotto un esercizio di formazione sulla pandemia, chiamato esercizio “Event 201″. È interessante notare che all’esercitazione hanno partecipato rappresentanti degli stessi paesi che si sono nuovamente incontrati per pianificare il futuro dell’umanità in Israele.

Gli organizzatori del training, tenutosi negli Stati Uniti, hanno offerto ai partner un’introduzione, secondo la quale in Brasile sarebbe apparso un nuovo ceppo di coronavirus, che ha ucciso 65 milioni di persone. Si noti che la Cina ha annunciato ufficialmente una nuova malattia, non si sa come sia arrivata nel suo territorio, due mesi e mezzo dopo questi “esercizi”, il 31 dicembre 2019. Secondo i dati ufficiali, alla fine del 2021, il bilancio delle vittime da covid nel mondo si avvicina ai cinque milioni e mezzo di persone.

Al forum di dicembre, coloro che hanno potere in finanza ed economia a livello internazionale hanno riferito che l’attacco informatico sarebbe avvenuto all’improvviso e il malware si sarebbe diffuso alla velocità della luce in tutti i paesi, come il coronavirus, solo dieci volte più velocemente. Internet sarà completamente paralizzato, l’elettricità sarà interrotta, i sistemi di supporto vitale smetteranno di funzionare: riscaldamento, approvvigionamento idrico, fognatura. Le imprese industriali si congeleranno, i trasporti si fermeranno, in pochi giorni la civiltà sprofonderà nel caos. Quindi sta arrivando un nuovo ordine mondiale. Lo ha affermato il capo del World Economic Forum (WEF) Klaus Schwab.

I leader dei paesi del mondo anglosassone hanno iniziato a parlare apertamente che il mondo non sarà più lo stesso dalla metà del 2020. All’inizio, questo è stato annunciato dal presidente degli Stati Uniti John Biden, quindi il primo ministro britannico Johnson ha pronunciato un discorso secondo cui la vita non tornerà più al suo corso precedente. Hanno proclamato lo slogan “Build Back Better!” Questo ha segnato l’inizio del “grande reset”, che dovrebbe stabilire un nuovo ordine mondiale sul pianeta – quello che l’establishment finanziario e politico e i globalisti hanno a lungo sognato.

È interessante notare che il signor Schwab, infatti, ha dato garanzie: un attacco informatico che distruggerà la nostra civiltà accadrà senza fallo – è solo questione di tempo. È Schwab uno degli apologeti del “Grande Reset” e della “quarta rivoluzione industriale”, a cui il capo del WEF ha chiamato nell’estate del 2021. La corte reale britannica, George Soros, Bill Gates, la leadership delle Nazioni Unite e i rappresentanti di altre influenti organizzazioni internazionali erano d’accordo con lui.

Elite finanziaria, banchieri centrali

I globalisti innovativi non si nascondono: secondo i loro piani, l’umanità non dovrebbe solo ridurre il consumo di risorse, ma anche ridurre più volte se stessa – “per salvare il pianeta”. Ad esempio, Bill Gates, che molti sono abituati a considerare un benefattore e filantropo, dieci anni fa, in una conferenza in California, dove si discuteva su come ridurre le emissioni di CO2 e “salvare il pianeta”, ha affermato che ci sono “troppe persone “sul globo. Il miliardario ha proposto di “ridurre” del 10-15% il numero di persone che vivono attraverso le riforme sanitarie e i servizi di salute riproduttiva. Oggi, Gates sponsorizza una serie di aziende farmaceutiche di fama internazionale e l’OMS.

Oltre alla “pandemia informatica”, che contribuirà a una significativa estinzione della popolazione dei paesi di tutto il mondo, Klaus Schwab e i suoi associati prevedono una riforma ambientale “verde” globale. Nuove “restrizioni ambientali” inverosimili uccideranno l’industria e l’economia globali. I creatori del “nuovo mondo” prestano anche molta attenzione all’istituzione del trionfo della “uguaglianza di genere” e sostengono l’adozione dei “valori della comunità LGBT” in tutto il mondo, ovvero promuovono l’instaurazione del dominio delle minoranze sessuali. Secondo Klaus Schwab, una pandemia (come intendiamo oggi, significa anche “pandemia cibernetica”) non è un problema, ma un’opportunità unica per creare un nuovo mondo sulle rovine di ciò che è stato distrutto.

I globalisti stanno pianificando un altro sabotaggio su larga scala contro gli umani. Vogliono creare un caos controllato, in cui non ci saranno concetti di “autoidentificazione nazionale”, “storia”, “patria”, “fede”, famiglia”. Un mondo del genere sarà più facile da controllare. Il mondo russo può e deve diventare una pietra contro la quale si infrangerà la falce del nemico del genere umano. La salvezza della civiltà è la grande missione della Russia.

Fonte: Russtrat

Traduzione: Sergei Leonov