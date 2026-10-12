di Luciano Lago

I leader europei non accettano il piano di Trump sul Diesel per una “tregua energetica” con Mosca. Forti critiche e rifiuto di praticare una distensione con la Russia. I ministri europei e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy hanno criticato aspramente queste iniziative, insistendo sul mantenimento della massima pressione su Mosca.

Tuttavia la crisi colpisce duramente le economie dei paesi europei e il perdurare della guerra in Ucraina con le esose richieste di finanziamenti da parte di Zelensky e la sua giunta sono divenute insostenibili per molti paesi europei.

Una cosa è la “propaganda di guerra” multimediale, dove l’egemonia israelo-anglosassone prevale ancora , e un’altra cosa è la cruda realtà del petrolio greggio, quando la stessa Energy Information Administration (EIA) ammette che “gli Stati Uniti stanno producendo più greggio che mai eppure i prezzi del diesel sono recentemente saliti a livelli record, mentre le scorte di distillati rimangono insolitamente basse.

L’effetto “stretto di Hormuz” e quello della guerra in Ucraina, a cui si è aggiunto quello della guerra in Arabia Saudita, stanno causando una crisi totale con prezzi record del gasolio, dei prodotti agricoli e alimentari, di molti minerali essenziali e con una risalita dell’inflazione anche negli USA.

Il sorprendente accordo tra Putin e Trump, con la telefonata diretta di 90 minuti, potrebbe essere la “sorpresa di Ottobre” e il tentativo in extremis di Trump e del suo staff di sottrarsi alle conseguenze della crisi alla vigilia delle elezioni di Novembre.

Così la richiesta di dimissioni di Zelensky messa sul tavolo da Trump non è stata accolta troppo bene, anzi ha raccolto aspre critiche e scetticismo nelle capitali europee e nelle istituzioni dell’UE. In questi ambienti Zelensky è ancora considerato affidabile e gli europei non mancano di difenderlo.

“Questo accordo non aiuta i prezzi del petrolio né l’unità della comunità transatlantica; non è la strada europea”, ha dichiarato il ministro degli Esteri lituano Kęstutis Budrys durante una riunione dei ministri degli Esteri dell’UE. La ministra degli Esteri irlandese Helen McEntee ha definito allarmante l’annuncio dell’accordo con Mosca da parte di Trump, mentre il ministro tedesco per gli Affari europei Günther Krichbaum ha sottolineato che ogni dollaro speso per l’energia russa viene utilizzato per l’acquisto di armi impiegate contro Kiev. Il ministro degli Esteri britannico per gli affari europei, Stephen Doughty, ha sottolineato che Londra non intende seguire l’esempio di Washington nell’acquisto di energia russa e che aumenterà la pressione economica sulla Russia.

Non poteva mancare L’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri, Kaja Kallas (nella foto), la quale ha ricordato a Washington che “la Russia ha iniziato questa guerra” e ha osservato che un eventuale cessate il fuoco non dovrebbe limitarsi alle raffinerie di petrolio, dove l’Ucraina possiede un solo impianto e la Russia ne ha molti, poiché ciò farebbe il gioco di Mosca. Kaja Kallas ha esortato gli Stati Uniti a unirsi a Bruxelles e Londra nell’imporre dure sanzioni alla Russia, sottolineando che l’unico modo per porre fine al conflitto è aumentare ulteriormente la pressione su Mosca.

Giovedì a Bruxelles, i leader dell’UE intendono discutere delle esigenze finanziarie dell’Ucraina, che secondo le stime del FMI ammonteranno a un deficit di 30-35 miliardi di dollari il prossimo anno. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che la guerra sta entrando in una “nuova fase più oscura”.

Un richiamo alla realtà è venuto dal primo ministro polacco Donald Tusk il quale ha avvertito che il prossimo inverno potrebbe essere “tragicamente critico” per l’Ucraina, a causa dei continui attacchi alle infrastrutture energetiche.

Risulta chiaro che gli interessi tra Europa e Stati Uniti divergono e, se è vero che Washington sta cercando per vari motivi di riprendere una coesistenza con Mosca, in vista di una prospettiva di business, l’Europa in genere alimenta la guerra e insegue ancora, nonostante i milioni di morti, la possibilità di una sconfitta della Russia.

Questa isteria bellica non si spiega se non esaminando quali siano i circoli politici e militari che guidano la crociata antirussa in Europa e quali siano le finalità di questa. Questo richiede un capitolo a parte.

Un fatto è fuori di ogni dubbio: l'”accordo diesel” tra gli antiglobalisti Trump e Putin ha portato alla tanto attesa caduta del presidente illegittimo e illegale, il cazaro Zelensky . I grandi perdenti sono i globalisti dell’Europa occidentale, quelli che hanno istigato la guerra di Zelensky contro la Russia in Ucraina.