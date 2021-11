I generali statunitensi non sono pronti per una guerra alla Cina





di Alexandre Lemoine

Il comando americano esamina i vari scenari di azione in caso di conflitto militare tra Stati Uniti e Cina a causa di Taiwan.

L’esercito americano potrebbe proteggere Taiwan da un potenziale attacco dalla Cina se lo richiedesse, ha affermato il generale Mark Milley, presidente del Joint Chiefs of Staff Committee degli Stati Uniti. “Probabilmente non a breve termine, ma tutto può succedere”, ha aggiunto , intervenendo al 12 ° Forum sui temi della sicurezza all’Aspen Institute.

Tali conferenze sono organizzate ogni anno dal Gruppo Strategico dell’Istituto (Aspen Strategy Group) con la partecipazione di politici, personaggi pubblici e militari, esperti e giornalisti americani e stranieri. Tra i partecipanti al forum tenutosi all’inizio di novembre c’erano diversi ex e attuali alti funzionari dell’amministrazione statunitense, nonché generali incaricati della strategia militare di Washington.

La conferenza è stata aperta con un discorso del presidente del Joint Chiefs of Staff Committee degli Stati Uniti, Mark Milley, il quale ha affermato che il mondo di oggi è potenzialmente pericoloso. Secondo lui, gli Stati Uniti stanno entrando in una guerra tripolare tra le grandi potenze, riferendosi ad America, Russia e Cina. E “dovranno stare molto attenti” nei rapporti tra loro. “La comunicazione coordinata tra le grandi potenze diventerà una necessità”, ha aggiunto il generale Milley.

Quest’ultimo è stato spesso criticato per essersi comportato come un politico e non come un generale. Mark Milley ha detto qualche tempo fa che il suo capo, il presidente Trump, potrebbe abusare del suo potere per attaccare l’Iran. Il Washington Post ha osservato a questo proposito che il generale Milley “va oltre il suo ruolo di consigliere per la difesa del presidente”.

Gli oppositori della moderazione di Mark Milley nei confronti della Cina ricordano che aveva telefonato due volte alla sua controparte cinese per paura che Donald Trump potesse provocare una guerra contro la Cina dopo la sua sconfitta alle elezioni. Durante le interviste telefoniche, il generale ha cercato di assicurare al capo di stato maggiore delle forze armate cinesi Li Zuocheng che gli Stati Uniti non avevano intenzione di attaccare e che in caso di attacco avrebbe avvertito in precedenza la sua controparte, si legge nel comunicato.

In realtà, i generali americani non sono contrari alla Casa Bianca. Invitano il governo a valutare realisticamente il mutato equilibrio delle forze militari. In un’intervista al Washington Post , il generale Clinton Hinote, vice capo di stato maggiore dell’Air Force per la strategia, ha riconosciuto come le forze armate cinesi abbiano accelerato lo sviluppo e la modernizzazione dell’arma ipersonica, dell’arsenale nucleare, della flotta navale e sottomarina, dell’aviazione strategica. Il Pentagono e l’intelligence hanno valutato in modo errato le forze armate cinesi.

Il vicepresidente del Joint Chiefs of Staff Committee, il generale John Hyten, ha affermato che “la velocità del progresso (cinese) e la loro traiettoria supereranno la Russia e gli Stati Uniti”. Il generale ha chiesto che si facesse qualcosa per impedirlo.

John Hyten ha affermato che gli Stati Uniti hanno organizzato nove test ipersonici in cinque anni, mentre “i cinesi ne hanno organizzati centinaia”. Il test fallito di un prototipo americano ha confermato il punto di vista del generale. Il Pentagono ha visto i test falliti come un fallimento nella corsa allo sviluppo dell’arma ipersonica avanzata con Russia e Cina.

Nell’agosto 2021, secondo i media, la Cina ha testato un’arma ipersonica in grado di trasportare una testata nucleare. Questo missile sarebbe teoricamente in grado di sfuggire alla difesa missilistica americana. Funzionari cinesi affermano di aver testato tecnologie multiuso per veicoli spaziali.

Durante l’Aspen Security Forum, il generale Milley ha osservato che le tecnologie ipersoniche erano solo una delle aree in cui la Cina aveva compiuto enormi progressi. Il Pentagono conferma che lo scorso anno la Cina ha commissionato il missile a medio raggio DF-17, in grado di lanciare un aliante ipersonico.

Esercitazione caccia bombardieri cinesi

Secondo un rapporto del Pentagono pubblicato il 3 novembre, oltre allo sviluppo di missili ipersonici, la Cina sta rapidamente espandendo il suo arsenale nucleare e entro la fine del decennio potrebbe avere 1.000 testate nucleari. Il rapporto è stato rilasciato poche ore dopo il discorso del generale Milley sull’analisi dei progressi militari della Cina. Ad Aspen, Mark Milley ha riassunto la sua visione della Cina: “40 anni fa era una grande fanteria con una base contadina, per lo più terrestre. Oggi ha capacità nello spazio, nel mondo. nel cyberspazio, a terra, in mare, nel aria e sott’acqua.”

Secondo il generale Milley, Pechino ha sfidato l’America non solo a livello regionale, ma anche globale: tra gli avversari degli Stati Uniti è emerso un Paese che “sta diventando incredibilmente potente e vuole rivedere a suo vantaggio l’ordine mondiale”.

Bisogna ammettere che la Cina non intende seguire le regole dell’ordine mondiale stabilito dagli americani. Non c’è dubbio nemmeno che l’America cercherà di combatterlo. La questione sta nella possibilità di un conflitto armato. Le relazioni tra Cina e Taiwan, che si è trovata al centro di crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina, sono ai minimi storici. Il rischio di uno scontro militare non diminuisce.

Fonte: Observateur Continental

Trduzione: Gerard Trousson