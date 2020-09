I figli delle pietre palestinesi detengono le chiavi della pace, non bin Zayed o bin Salman, i regimi fantoccio degli Emirati e Barhain

di Israa Al-Buhaisi (*)

Segni di imbarazzo erano evidenti sui loro volti, cosa firmeremo? Dove firmeremo? Ci alziamo o ci sediamo? Quando saluteremo le masse !! Una farsa il cui eroe erano Bin Zayed e Bin Khalifa che riassume lo stato dell’apostasia politica araba e l’umiliazione del loro padrone americano e israeliano.

Questa malattia dell’umiliazione sembra colpire altri paesi oltre quelli che cercano di proteggere i loro troni. Tutti si chiedono chi siano quei paesi, ma osservando la scena sin dal suo inizio si vede che tutti coloro che si sono opposti al rifiuto della normalizzazione degli Emirati nella Lega Araba si stanno mettendo dei punti interrogativi, come dicono gli arabi.



In questa posizione, non sono rimasti in silenzio, ma hanno sostenuto l’accordo, e questo significa che non ci sorprende se Oman e Arabia Saudita fossero predisposti a breve, anche se la normalizzazione di quei paesi è iniziata in segreto anni fa, e gli resta solo da dare una testimonianza in pubblico e che anche bin Salman si sieda come nella seduta fatta da bin Zayed, estraneo alla sua sedia, non sapendo cosa firmare. Neppure andrà dal suo popolo, che sta cercando di fuorviare parlando di benedizioni economiche come risultato di quell’accordo quando, in realtà, si tratta di un tentativo di fornire protezione israeliana e americana per proteggere i sovrani ereditari dalla rabbia del loro popolo.

Quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che l’Arabia Saudita accetterà di stabilire relazioni diplomatiche con Israele se questo lo richiede, significa che siamo arrivati ​​al saccheggio che sarà possibile dei paesi che hanno privato la loro sovranità nella loro decisione (di cooperare con Israele), e da quando la decisione è stata presa da Mohammed bin Salman,questi ha vissuto in uno stato di massima armonia tra gli Stati Uniti e l’entità israeliana.

Quindi Trump non ha mentito quando ha detto quello che ha detto, ma quello che sta accadendo ora è un leggero ritardo per salvare la faccia saudita di fronte ai musulmani a causa della sua specificità religiosa. Questo motivo non era presente perché prima degli Emirati Arabi Uniti e li abbiamo trovati tra le braccia della Casa Bianca israeliana. Piuttosto, tutte le indicazioni mostrano che il Bahrein non sarebbe andato a firmare l’accordo se non fosse stato per il desiderio dell’Arabia Saudita.



Il Bahrein è il paese meno ricco nel Consiglio di cooperazione del Golfo e riceve aiuti dall’Arabia Saudita e quindi non andrà a quel passo senza l’Arabia Saudita che lo sospinge e che lo paga. Cosa farà presto l’Oman? Il padrino di quegli accordi insidiosi è l’Arabia Saudita, che potrebbe essere l’ultima a firmare, ma nella cucina di bin Salman hanno preparato pasti di normalizzazione.

Pertanto, era necessario che la resistenza palestinese sparasse i suoi missili per ricordare a tutti gli obbedienti e collaborazionisti che la decisione per la pace e la guerra è nelle mani dei soli palestinesi, e che non hanno delegato nessuno a negoziare per loro conto, e solo i missili sono quelli che negoziano.

Gaza potrebbe pagare il prezzo per una quarta aggressione contro di essa, ma questa volta non sarà sola. Il fuoco e la sua gente non taceranno alla luce di questo stato di sottomissione araba, e quindi gli infidi accordi di normalizzazione hanno posto la Palestina sul cratere di un vulcano, ma se il sangue palestinese scorre in Palestina, il perdente è l’occupazione che non godrà di calma e pace, non importa quanti file di normalizzazione saranno nell’ufficio di Netanyahu, la pace è decisa dai bambini più piccoli della Palestina non da bin Zayed e bin Salman.

*Israa Al-Buhaisi – Giornalista esperta e pubblicista palestinese, lavora sia per Alkofiya TV a Gaza che per il canale iraniano Alalam International News.-Israa ha avuto importanti riconoscimenti come “miglior corrispondente nel mondo musulmano”, per il suo saggio intitolato “Alhm Al-Kabir” (The Big Concern), incentrato sul ruolo di Israele nell’inquinamento dell’ambiente.

