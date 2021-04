I falchi che vogliono la guerra con l’Iran stanno facendo gli straordinari

da Redazione

di Medea Benjamin e Ariel Gold (*)

L’attacco informatico della scorsa settimana a un impianto nucleare iraniano, secondo quanto riferito dall’intelligence israeliana, è l’ultima mossa della coalizione di leader israeliani, fondamentalisti cristiani e neocon di Washington che vogliono bloccare il ritorno degli Stati Uniti all’accordo nucleare iraniano. Se avranno successo, milioni di iraniani ordinari che soffriranno di sanzioni draconiane ne pagheranno il prezzo.

Proprio mentre i colloqui tra Stati Uniti e Iran si stavano svolgendo la scorsa settimana a Vienna, è stato effettuato un attacco informatico all’impianto nucleare iraniano di Natanz. I rapporti dicono che il Mossad, l’agenzia di intelligence israeliana, era dietro l’attacco che ha oscurato la struttura solo un giorno dopo che Teheran ha lanciato nuove centrifughe avanzate per l’arricchimento dell’uranio, e mentre il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin era in Israele a parlare del ” duraturo e ferrea “impegno per lo stato ebraico.

Questo è l’ultimo di una serie di attacchi israeliani all’Iran progettati per far naufragare i negoziati. La scorsa estate, in tutto l’Iran sono scoppiate una serie di esplosioni attribuite a Israele, compreso un incendio nel sito di Natanz. Questi si sono svolti mentre le elezioni statunitensi erano in pieno svolgimento e Biden aveva promesso che, se fosse stato eletto, avrebbe riportato gli Stati Uniti all’accordo nucleare iraniano del 2015 (formalmente noto come Joint Comprehensive Plan of Action o JCPOA) da cui Trump si era ritirato nel 2018.

Nel novembre 2020, gli agenti israeliani hanno assassinato Mohsen Fakhrizadeh, il principale scienziato nucleare iraniano nella città di Absard fuori Teheran. Se l’Iran avesse risposto, gli Stati Uniti sarebbero stati trascinati in una guerra totale.

I funzionari israeliani hanno anche esercitato pressioni dirette sul Congresso degli Stati Uniti per annullare l’accordo. Nel 2015, Netanyahu si è recato a Washington, DC nel 2015 per parlare a una sessione congiunta del Congresso nel tentativo di annullare i negoziati originali di Obama. Questa volta, il capo del Mossad Yossi Cohen sarà in viaggio a Washington per incontrare i funzionari di intelligence top della Casa Bianca e degli Stati Uniti, e spera con Biden direttamente, per convincere l’amministrazione che è stato l’Iran a nascondere i dettagli sul suo programma nucleare e quindi non può essere degno di fiducia. Questo è davvero ironico se proviene da un paese che, a differenza dell’Iran, ha effettivamente armi nucleari e si rifiuta di rivelare qualsiasi informazione sul suo programma.

Come Israele, la potente lobby americana American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) sta cercando di convincere Biden a non tornare nel JCPOA. Il mese scorso, hanno organizzato lettere bipartisan alla Camera e al Senato, esortando l’amministrazione Biden a insistere su un accordo ampliato che includesse missili, diritti umani e attività dell’Iran nella regione. Poiché Teheran è stato chiaro che un accordo ampliato o modificato non è un punto di partenza, tale “consiglio” è stato un tentativo di annullare i colloqui.

Missili iraniani puntati sulle Basi USA

Il think tank neoconservatore Foundation for the Defense of Democracies (FDD), che ha lavorato all’interno dell’amministrazione Trump durante e dopo che Trump si è ritirato dal JCPOA, ha spinto incessantemente per la guerra con l’Iran. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconsideratamente assassinato il massimo generale iraniano, Qassem Soleimani , l’amministratore delegato di FDD Mark Dubowitz ha gongolato , twittando che la morte di Soleimani è stata “più consequenziale dell’uccisione di [Osama] #BinLaden”; e l’11 aprile, lo stesso giorno del blackout di Natanz, l’ex ufficiale della CIA e collega dell’FDD Reuel Marc Gerecht, parlando alla CNN, ha espresso delusione per il fatto che Trump non avesse portato gli Stati Uniti e l’Iran in una guerra totale.

Funerali del generale Soleimani

Un altro gruppo contrario a un accordo con l’Iran è Christians United for Israel (CUFI), una delle più potenti voci filo-israeliane negli Stati Uniti. Nel marzo 2021, il CUFI ha esortato il Senato a non confermare Colin Kahl per una posizione politica di vertice al Pentagono, sostenendo che “Kahl è un appeaser seriale dell’Iran” che “ha contribuito a far avanzare il disastroso accordo nucleare iraniano”. In risposta al blackout a Natanz, hanno applaudito Netanyahu, twittando “‘Combattere l’Iran è una missione colossale”, dice Netanyahu dopo il blackout alla centrale nucleare iraniana “.

I Mujahedin del popolo iraniano, o MEK, che gli Stati Uniti avevano precedentemente designato come organizzazione terroristica ed è noto per gli omicidi e gli attentati che ha effettuato, è violentemente contrario alla diplomazia USA-Iran. Nel marzo 2021, un certo numero di senatori statunitensi ha partecipato a un evento virtuale organizzato dall’Organizzazione delle comunità americane iraniane (OIAC), allineata al MEK, chiedendo continue sanzioni statunitensi e “abbattimento del regime”. Il senatore Bob Menendez, il potente presidente della commissione per le relazioni estere del Senato, era tra i numerosi democratici presenti.

Gli oppositori dell’accordo con l’Iran stanno cercando di mantenere in piedi il draconiano muro di sanzioni che l’amministrazione Trump ha imposto proprio per rendere più difficile per una futura amministrazione statunitense rientrare nel JCPOA. Ma queste sanzioni stanno causando immense sofferenze per gli iraniani ordinari, inclusa un’inflazione incontrollata e prezzi di cibo e medicine alle stelle. Secondo le Nazioni Unite, hanno contribuito alla risposta “inadeguata e opaca” del governo alla pandemia COVID-19 che ha colpito l’Iran in modo particolarmente duro.

Sebbene “riuscite” nell’infliggere danni al popolo iraniano, le sanzioni non sono riuscite ad ampliare i termini dei colloqui, hanno portato la nazione ad aumentare il suo arricchimento di uranio, hanno avuto un impatto negativo sulla situazione dei diritti umani e hanno messo gli Stati Uniti e l’Iran sull’orlo del baratro. di una guerra totale in più occasioni.

Soldati delle Guardie Rivoluzionarie iraniane

Ecco perché così tante persone in Iran, e coloro che si prendono cura di loro, sono state incoraggiate da questo nuovo round di impegno diplomatico. Ma Israele, AIPAC, CUFI, FDD, MEK, Menendez e simili sperano invece che l’Iran effettui la vendetta che i funzionari iraniani hanno chiesto in risposta al blackout di Natanz. Ma mentre i sabotatori della diplomazia sperano in una violenta escalation, teniamo a mente – e speriamo che l’Iran sia d’accordo – che la migliore vendetta sarebbe un rianimato accordo sul JCPOA.

*Medea Benjamin è cofondatrice di CODEPINK for Peace e autrice di diversi libri, tra cui Inside Iran: The Real History of the Islamic Republic of Iran .Ariel Gold è il co-direttore nazionale e analista senior della politica del Medio Oriente con CODEPINK for Peace .

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago

