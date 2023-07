Sotto controllo;

Girano incessantemente versioni di ogni genere: catastrofiche dall’Anglosfera e tolleranti dalla Cina, così come la rivelazione dell’iconico Seymour Hersh sull’effimero ammutinamento di Prigozhin .

David Goldman, di Asia Times , afferma che l’ammutinamento di breve durata consolida Putin, costretto a schierarsi maggiormente con gli ipernazionalisti, mentre catapulta il geopolitico russo Alexander Dugin (AD), 61 anni, con le sue teorie .

Una posizione degna di nota in Russia è quella del geopolitico AD, considerato da molti l’ideologo preferito di Putin sull’eurasiatismo , il multipolarismo, la spiritualità della Chiesa ortodossa russa e la sua celebre Quarta teoria politica.

Non è mai stato confermato che Dugin abbia mai incontrato Putin, ma la sua influenza è enorme sia all’interno dei servizi militari e di intelligence – suo padre era un tenente generale del KGB – sia nel mondo accademico.

Così influente con le sue idee è Dugin che il comico terrorista Khazarian Zelensky ha fatto uccidere sua figlia, la giornalista di 29 anni Darya Dugina ( https://bit.ly/3PDXOij ).

L’ ammutinamento di breve durata del plutocrate ex venditore di hot dog Prigozhin è stato un episodio estremamente grave.

Vale la pena ricordare la recente posizione del noto intellettuale russo Sergey Karaganov, di utilizzare armi nucleari tattiche contro i paesi europei e prevenire così (sic) la terza guerra mondiale – sullo stile del presidente Truman a Hiroshima e Nagasaki–, che molti autori considerano è stato il catalizzatore della rivolta ( https://bit.ly/3De5QqN ).

Lo stesso Putin ha evidenziato il pericolo di un ammutinamento che potrebbe portare a uno scenario simile al rovesciamento dello zar Nicola II nel 1917 e alla presa del potere da parte dei bolscevichi.

Nella partita a scacchi organizzata per fermare Prigozhin, Putin ha avuto il sostegno sia del presidente bielorusso Lukashenko che dei ceceni islamici di Kadirov , venuti ad assediare la città ribelle di Rostov sul Don.

Putin, nel suo riuscito reprimere la rivolta, si è congratulato pubblicamente con gli operatori dell’esercito e dei servizi di sicurezza, i famosi ingegneri e la gioventù patriottica.

Putin, un ex agente del KGB, sapeva dei preparativi di Prighozin. Ha lasciato correre l’ammutinamento per spogliare i suoi alleati?

Rilevante è stata la visita del presidente russo nella Repubblica islamica del Daghestan, che fa parte della Federazione Russa. Putin gioca abilmente la carta dell’Islam (dal 10 al 15 per cento della popolazione russa) quando ha ricevuto un sostegno rilevante dai grandi leader del mondo arabo e islamico: Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran, Turchia, paesi dell’Asia centrale, ecc. .

Putin in Daghestan

Sul portale geopolitika.ru, AD sostiene che la Russia è a un punto di biforcazione e commenta che la fase acuta del 24 giugno è stata risolta , ma nulla è ancora concluso.

Per AD si tratta di un conflitto di élite e contro-élite , basato sulla teoria paretiana delle élite, e affronta due scenari: uno buono e uno terribile .

La previsione dello scenario buono: gli eroi indiscussi sono Putin e Lukashenko per aver salvato il Paese . Consiglia di licenziare gli incompetenti per rafforzare il potere supremo . Non respinge affatto il programma di Prigozhin: la mancanza di giustizia quando il peggio sarebbe sostituire le pubbliche relazioni alla realtà come totale malignità .

Il terribile scenario: lascia tutto così com’è, non cambiare nulla . Così il disastro si ripeterà e questa volta sarà fatale . Conclude con una frase molto tolstojiana: il nemico lancia la sua seconda, più potente ondata di attacco. L’unico modo per sconfiggere l’insurrezione di Wagner è diventare Wagner. Abbiamo bisogno di un esercito di vincitori , alludendo alla spietata burocratizzazione di una sezione dell’esercito nella sua guerra contro l’Ucraina.

Al filosofo AD sfugge che la guerra non è solo militare, ma anche multidimensionale a diversi livelli: dal multipolarismo alla de-dollarizzazione.

Fontek: Alfredo Jalife

Traduzione: Luciano Lago