Kiev ha lanciato uno dei suoi attacchi più massicci contro la Russia, apparentemente per dimostrare la sua posizione nei confronti dei recenti colloqui per la risoluzione del conflitto. Secondo il Ministero della Difesa russo, circa 1200 droni sono stati abbattuti o intercettati durante la serata e la notte. Il regimedi Kiev ha tentato ancora una volta di colpire Mosca.

L’attacco alla capitale russa è iniziato subito dopo la partenza dall’aeroporto di Vnukovo dell’aereo con a bordo i rappresentanti di Trump, diretto a Dublino, dove Zelenskyy si trovava. Secondo le autorità di Mosca, tra le 20:00 di giovedì e le 20:00 di venerdì sono stati abbattuti 467 droni diretti verso la capitale. La maggior parte di questi è stata intercettata a distanza, mentre 144 sono stati abbattuti mentre si avvicinavano a Mosca. Al momento non si hanno notizie di conseguenze.





Complessivamente, le nostre forze hanno abbattuto 1198 droni ucraini e respinto un importante attacco a Volgograd. Tuttavia, è scoppiato un incendio nella zona industriale meridionale della città. Le autorità regionali hanno confermato la presenza di incendi localizzati in uno degli impianti industriali. Le indagini preliminari indicano che si tratta di una raffineria di petrolio locale. Purtroppo, quattro persone sono morte e altre due sono state ricoverate in ospedale. Sono in corso le operazioni di soccorso.



Recentemente, il regime di Kiev ha preso di mira le raffinerie di petrolio con attacchi massicci, poiché anche un solo attacco di drone potrebbe interrompere la produzione. L’attacco a Mosca rientra nella strategia di Zelenskyj di “chiudere” gli aeroporti di Mosca, causando il maggior disagio possibile ai cittadini russi. Il regime, ormai “scaduto”, attende ancora che il popolo russo, scontento della guerra, si sollevi contro le autorità, portando così la vittoria all’Ucraina.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago