I DRONI IRANIANI POSSONO SUPPORTARE L’AVANZATA RUSSA IN UCRAINA

Le linee del fronte nell’Ucraina orientale e meridionale sono infiammate. Gli scontri continuano lungo l’intera linea di contatto.

A partire dal 26 luglio, il principale punto caldo della guerra è nel nord della Repubblica popolare di Donetsk. Le forze a guida russa stanno tentando di avanzare verso le città di Slavyansk e Kramatorsk dove si svolgerà la battaglia decisiva per il Donbass.

Negli ultimi giorni, le unità russe, DPR e LPR hanno rivendicato nuovi guadagni.

La battaglia per Bakhmut si avvicina. La mattina del 26 luglio, i primi rapporti dal fronte hanno confermato che la città di Pokrovskoe situata alla periferia orientale di Bakhmut era sotto il controllo russo. Dopo intense battaglie, i gruppi d’assalto russi e le unità cosacche della DPR hanno respinto le forze ucraine dalle loro posizioni militari nei distretti settentrionali della città.

Come risultato dell’avanzata, le forze guidate dalla Russia minacciano le posizioni ucraine nella città di Bakhmut. I russi hanno anche lanciato un assalto alla città di Bakhmutsky dalle loro posizioni Pokrovskoe e Vladimirovka situate nelle vicinanze. Bakhmutsky è la “porta di accesso” a Soledar. Gli scontri continuano anche nella parte settentrionale del villaggio di Stryapovka e sulle alture adiacenti.

Il villaggio di Novoluganskoye, situato sulla sponda occidentale del bacino idrico della centrale elettrica di Uglegorskaya, è stato completamente bloccato il 26 luglio. Le operazioni di rastrellamento russe continuano per le strade. Le forze ucraine si sono quasi ritirate. Tuttavia, l’avanzata russa è rallentata da strade fortemente minate.

Continua la battaglia per la centrale termica di Uglegorskaya, dichiarata il 25 luglio. L’impianto è attualmente ancora sotto il controllo delle forze ucraine. La lotta per il controllo della struttura è complicata dalla minaccia di incidenti o provocazioni.

Nella regione di Seversky, le forze armate ucraine stanno pesantemente bombardando le truppe nemiche che avanzano nell’area di Berestovoye e Belogorovka.

Mentre le forze armate ucraine stanno combattendo con armi straniere fornite dagli alleati occidentali di Kiev, la Russia potrebbe ottenere aiuti militari dall’Iran.

Droni iraniani

Secondo rapporti non confermati, l’Iran ha venduto un certo numero dei suoi Shahed 129 UAV alla Russia.

Per la prima volta, le affermazioni sono state avanzate da rappresentanti di Washington. Tuttavia, sia la parte russa che quella iraniana non hanno confermato alcuna informazione su tali accordi.

Nel frattempo, gli aerei cargo IL-76 carichi di merci sconosciute provenienti dall’Iran continuano ad arrivare negli aeroporti vicino a Mosca.

Gli UAV d’attacco iraniani come lo Shahed 129 possono espandere significativamente le capacità dell’esercito russo. Tali droni possono essere adattati alle esigenze dell’esercito russo e i droni saranno in grado di sferrare attacchi pesanti con missili da crociera a distanze molto lunghe.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago