I droni dell’IRGC catturano filmati straordinariamente precisi della portaerei statunitense

da Redazione

I droni utilizzati dal Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (IRGC) iraniano hanno rilasciato filmati sorprendentemente precisi e ravvicinati di una portaerei americana durante un sorvolo della nave nel Golfo Persico.

Mercoledì il Distaccamento Iraniano ha rilasciato il filmato come mezzo per dimostrare in modo evidente i suoi progressi all’avanguardia nel campo della tecnologia dei droni.

Il video registrato da uno squadrone di droni apparentemente composto da quattro unità, fornisce dettagli in tempo reale e sorprendentemente ravvicinati di ogni aereo da guerra, nonché di altri velivoli e attrezzature militari schierati sulla portaerei.

I droni hanno anche catturato le immagini di quella che sembra essere una nave di supporto che naviga a fianco della nave principale.

Il filmato dell’IRGC mostra gli UAV di vari modelli, compresi quelli utilizzati per registrare il video del vettore, che decollano o che sfrecciano nel cielo.

Iran’s IRGC also released footage of its suicide drone test flight pic.twitter.com/t4PCUpFthz — Press TV (@PressTV) April 21, 2021

La seconda parte del filmato dimostra gli attacchi di alta precisione effettuati dai droni kamikaze del Corpo IRGC mentre colpiscono vari obiettivi, incluso un carro armato.

Gli UAV vengono visti impattare contro i bersagli con precisione chirurgica e frantumarli in mille pezzi.

Gli UAV a disposizione del Corpo del IRGC dimostrano di essere un’arma di grande efficacia e che è divenuta uno mezzo di difesa importante che serve a scoraggiare le aggressioni e le intrusioni di unità navali nemiche o altri mezzi nelle acque territoriali e nel territorio dell’Iran.

Fonte: Press Tv

Traduzione: Fadi Haddad