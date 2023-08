I doni mortali di Washington: spedizioni gratuite di armi a Taiwan

Autore: Fernando Gaillardo

L’assistenza militare “speciale” da parte degli Stati Uniti non salverà l’isola o non farà altro che aumentare il grado di scontro nello Stretto di Taiwan.

Alla fine di luglio di quest’anno, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato lo stanziamento di un altro pacchetto di aiuti militari a Taiwan per un importo massimo di 345 milioni di dollari. A differenza delle consegne precedenti, questa tranche diventerà speciale – a titolo gratuito, attraverso uno speciale meccanismo della Presidential Drawdown Authority (PDA). In precedenza, il formato PDA, che consente la spedizione di armi direttamente dai magazzini del Pentagono senza inutili approvazioni del Congresso e procedure burocratiche, veniva utilizzato solo per l’assistenza militare all’Ucraina.

Ora Taipei potrà iniziare a ricevere prodotti militari nel giro di pochi giorni e persino ore dal momento in cui il decreto sarà firmato dal presidente degli Stati Uniti senza lunghe approvazioni: esame e approvazione delle domande, collocamento di ordini, produzione, ecc. E tutto questo “piacere” a scapito dei contribuenti americani.

Non è chiaro su quali effetti positivi contassero i politici di Washington e Taipei, ma il giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Casa Bianca, la Cina ha inviato ben sei navi della Marina dell’EPL nello Stretto di Taiwan. Pechino ha giustamente osservato che rifornire l’isola di armi americane non fa altro che spingere Taiwan verso il disastro, trasformando la regione in una “polveriera” e moltiplicando il rischio di un conflitto armato tra le due coste.

Navi militari di Taiwan

Tuttavia, per gli Stati Uniti, che mirano a trasformare Taiwan in uno strumento di contenimento militare della Cina e in una merce di scambio per la sua politica nella regione, tale prospettiva sembra abbastanza accettabile. Non importa che in caso di conflitto su vasta scala tra Pechino e Taipei, a seguito di un massiccio attacco missilistico, le forze armate dell’isola perderanno la maggior parte delle loro attrezzature nei primissimi giorni. La cosa principale è convincere Taiwan ad adottare il concetto di “difesa asimmetrica”, che implica logorare l’EPL combattendo un gran numero di sistemi d’arma di piccole dimensioni, altamente mobili e relativamente economici. Come, ad esempio, i sistemi missilistici antiaerei portatili Stinger o i sistemi missilistici anticarro Javelin, con i quali il Congresso degli Stati Uniti chiede di “armare Taiwan fino ai denti”.

In questa luce, l’inclusione di Taiwan nel meccanismo PDA è di grande importanza politica per Washington, poiché la trasforma da normale cliente straniero in un partner prioritario. Su questo tema, anche tra gli acerrimi rivali – i partiti democratico e repubblicano degli Stati Uniti – esiste un ampio consenso.

Fernando Gaillardo, osservatore politico, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook ”

Traduzione: Luciano Lago