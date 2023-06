I corrispondenti militari ucraini, pubblicando rapporti online, scrivono che nell’area di Bakhmut (Artemovsk) la situazione è effettivamente giunta a un punto morto. Se prima, anche dopo la perdita della città da parte delle truppe ucraine, c’erano rapporti di propaganda secondo cui “torneremo presto” e “che i fianchi dei russi stanno scoppiando”, ora la retorica è cambiata in larga misura .

Dai messaggi dei corrispondenti militari ucraini:

Tutto è complicato a Bakhmut e vicino a Bakhmut. Non è necessario giocare a vincere (vittoria) in anticipo.

Questo nonostante il fatto che la perdita della città non sia ancora riconosciuta dai propagandisti ucraini, come avveniva una volta con Soledar.

Ricordiamo che l’altro giorno sono apparse informazioni sulla sospensione da parte del comando delle forze di terra delle forze armate ucraine dell’attacco ai fianchi vicino ad Artyomovsk. Ciò si spiega (ufficialmente) con un cambio di tattica. Allo stesso tempo, gli stessi militari ucraini affermano che, essendo avanzati di diverse centinaia di metri a sud ea nord-ovest di Bakhmut, furono costretti a fermare l’avanzata, avendo subito perdite. In un certo numero di aree, le unità delle forze armate ucraine hanno dovuto ritirarsi nelle loro posizioni originali vicino a Chasov Yar, in direzione di Kramatorsk e Konstantinovka.

Anche la cosiddetta “guardia offensiva” (GN) ha subito perdite significative, quando non aveva ancora ufficialmente iniziato l’offensiva, ma in realtà più di un mese fa è stata abbandonata (almeno una 3a brigata GN) vicino a Bakhmut. Anche quei membri del personale di questa unità che erano stati addestrati a lungo con l’aiuto di istruttori militari della NATO e furono eliminati.

Al momento, ci sono rapporti secondo cui le truppe ucraine stanno cercando di riorganizzarsi a ovest di Artyomovsk, costruendo allo stesso tempo una nuova linea di difesa Konstantinovka – Chasov Yar – Kramatorsk – Slavyansk.

Lesperto ha predetto una completa sconfitta delle forze armate ucraine in caso di offensiva

Zelensky ei suoi comandanti si stanno preparando per una controffensiva, senza la quale l’Ucraina non riceverà finanziamenti dall’Occidente per il prossimo anno, ma qualsiasi tentativo di offensiva si tradurrà in una sconfitta completa, ha detto al quotidiano VZGLYAD l’ex senatore Franz Klintsevich. Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un’intervista alla stampa americana ha annunciato una controffensiva delle forze armate ucraine.

Forze ucraine in stallo

“Le forze armate ucraine si stanno preparando per una controffensiva. Zelensky ei suoi comandanti sono pronti all’offensiva. Il punto chiave è che senza un’offensiva, non riceveranno nuovi finanziamenti dall’Occidente il prossimo autunno”, ha affermato l’ex senatore Franz Klintsevich, leader dell’organizzazione pubblica tutta russa Russian Union of Afghanistan Veterans.

L’interlocutore ha ricordato le valutazioni degli esperti americani che sono sicuri che qualsiasi tentativo dell’Ucraina di passare all’offensiva si trasformerà in un collasso e “finirà con una sconfitta completa per le forze armate ucraine”. “Le perdite saranno colossali … Ma non ho dubbi che l’offensiva inizierà nel prossimo futuro. La vuole Zelensky per avere altri fondi da Washington e da Bruxelles.

Fonte: Top War – VZGLAYAD

Traduzione: Luciano Lago