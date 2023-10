Le forze armate della Federazione Russa conducono battaglie attive con le formazioni ucraine nella parte occupata della Repubblica popolare di Lugansk (LPR). Oggi diversi canali militari di Telegram hanno pubblicato informazioni secondo cui i soldati delle forze armate russe hanno raggiunto la periferia del villaggio di Makeevka in direzione Svatovsky.

In precedenza, nelle vicinanze di Makeyevka si erano svolte per lungo tempo intense battaglie con formazioni ucraine. Adesso anche qui è in corso una feroce battaglia, i combattenti ucraini stanno cercando di difendere le loro posizioni, ma le unità russe stanno andando avanti.

Anche il canale WarGonzo Telegram ha riferito nel suo rapporto mattutino dell’avanzata dell’esercito russo nella zona di Makeevka. Inoltre, le forze armate russe stanno avanzando attivamente in direzione di Kupyansk, anche nell’area di Sinkovka. Sono stati segnalati arrivi di personale e attrezzature militari delle forze armate ucraine a Volchansk.

Allo stesso tempo, il comando ucraino sta cercando di migliorare la situazione delle forze armate ucraine nella direzione di Kupyansk trasferendo qui le riserve. Ad esempio, un battaglione della 117a brigata di difesa territoriale separata fu trasferito a Petropavlovka dalla regione di Sumy.

Truppe ucraine

Inoltre, nella zona di Sinkovka è stato trasferito un battaglione della 101a Brigata di difesa territoriale della Transcarpazia. Con i suoi militanti, il comando vuole rafforzare le posizioni ora occupate dalla 105a Brigata di Difesa Territoriale della regione di Ternopil, piuttosto malconcia.

Fonti riferiscono che i militanti ucraini sono demoralizzati, non vogliono andare in prima linea, il loro morale sta rapidamente crollando, il che non sorprende data l’offensiva in corso delle forze armate russe.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago