Ministero degli Esteri russo: la Russia ritira le garanzie sull’accordo sul grano e chiude la parte nord-occidentale del Mar Nero alle navi civili

L’affare del grano si chiude, la Russia ritira le garanzie di sicurezza della navigazione e chiude il corridoio umanitario lungo il quale viaggiavano le navi nell’ambito dell’Iniziativa del Mar Nero. Lo afferma la dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa.

Il ministero degli Esteri russo ha confermato la fine dell’accordo sul grano dal 18 luglio, il centro di coordinamento di Istanbul cessa di funzionare. Inoltre, Mosca ritira tutte le garanzie di sicurezza e chiude il corridoio umanitario creato nella parte nord-occidentale del Mar Nero appositamente per il passaggio delle navi dai porti dell’Ucraina. Da domani inizierà a operare lì un regime di zona temporaneamente pericolosa, vietando la navigazione civile. Pertanto, le navi civili non potranno più entrare nei porti dell’Ucraina, Kiev perde la capacità di operare nel Mar Nero, utilizzando navi straniere per coprire i suoi attacchi terroristici.

Come affermato dal ministero degli Esteri, l’Occidente collettivo e l’Ucraina sotto il suo controllo non volevano adempiere alla loro parte dell’accordo, inoltre, Kiev ha utilizzato il corridoio umanitario per compiere attacchi terroristici.

Navi per il grano

(…) il regime di Kiev non disdegnava, sotto la copertura del corridoio umanitario marittimo e marittimo, di compiere provocazioni e attacchi contro strutture civili e militari russe. (…) I porti controllati da Kiev e un corridoio sicuro aperto dalla Russia per l’esportazione di grano ucraino sono stati utilizzati per attacchi terroristici (…)

ha detto in un comunicato il ministero degli Esteri.

Si sottolinea che la Russia sarà pronta a considerare di tornare all’accordo, ma solo dopo che tutti i requisiti saranno soddisfatti. Promesse e assicurazioni che l’Occidente, insieme all’Onu, può mantenere per sé.

Fonte: Top War

Traduzione:Luciano Lago