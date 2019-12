I consiglieri e i tecnici del genocidio israeliano tornano in America Latina con la forza

di Wayne Madsen

Con l’espulsione dei governi progressisti in tutta l’America Latina e la loro sostituzione con regimi neocon di destra, i consiglieri israeliani della contro insurrezione, meglio noti come “mercanti di morte”,sono tornati in America Latina con fervore. Regimi orientati al totalitarismo in Brasile, Bolivia, Colombia, Perù, Ecuador, Honduras, Paraguay, Guatemala e Cile, desiderosi di sradicare le popolazioni indigene, hanno invitato gli israeliani a tornare nelle loro nazioni per fornire consigli sullo spopolamento delle regioni indigene da fare tanto sistematicamente quanto Israele ha fatto ai palestinesi in Cisgiordania e Gerusalemme est.

Dopo che la marea socialista ha spazzato l’America Latina, i governi progressisti hanno appoggiato la situazione palestinese e hanno evitato stretti rapporti con Israele. Alcuni leader progressisti, tra cui Hugo Chavez del Venezuela, Evo Morales della Bolivia e Daniel Ortega del Nicaragua, hanno interrotto le relazioni con Israele per il maltrattamento della popolazione palestinese di Gaza. Con Morales recentemente rovesciato da un colpo di stato militare di destra e il successore di Chavez, Nicolas Maduro, sulle corde politiche a causa delle paralizzanti sanzioni a guida statunitense, i capitani israeliani della controinsurrezione sono stati spesso visti nelle capitali dell’America Latina dove comanda la destra, anche quella neocon – Regimi di influenza nazista governano Usando una logica quasi talmudica.

L’eredità israeliana in materia di sicurezza in America Latina rappresenta un famigerato record di sostegno ai dittatori genocidi. Con l’avvento della “primavera socialista” in America Latina, i mercanti di morte israeliani hanno ampiamente adottato un profilo più basso o cercato nuove prospettive in Africa, nei Balcani e nell’Asia meridionale.

Con il Morales della Bolivia che è l’ultimo dei leader della “primavera socialista” che cade nel “cono meridionale” del Sud America, i commercianti israeliani della controinsurrezione hanno visto un nuovo mercato aperto quando il ministro degli Interni della giunta boliviana, Arturo Murillo, ha accolto con favore l’assistenza israeliana per rafforzare le capacità della sua squadra della morte appena formata, il “Gruppo antiterrorista” (GAT), che secondo lui mirava a combattere i “terroristi”. Nel tipico linguaggio pseudo fascista, in questo caso i “terroristi” sono boliviani fedeli al deposto presidente Morales, che, dopo un breve esilio in Messico,

Il motivo del ministro degli Interni Murillo per aver scelto gli israeliani come suoi consiglieri per la sicurezza è stato dichiarato nel corso di un’intervista a Reuters. Ha detto: “Sono abituati a trattare con i terroristi. Sanno come gestirli. ”

Murillo si riferiva, ovviamente, alla brutale repressione israeliana del popolo palestinese, un record di trattamento disumano che le società militari e di intelligence israeliane sono riuscite a impacchettare, con attrezzature e consiglieri, come merce di esportazione. L’impegno di Murillo a stabilire uno stato di sorveglianza in stile israeliano in Bolivia è stato chiarito nel suo avvertimento a un gruppo di funzionari argentini per i diritti umani che sono arrivati ​​in Bolivia per vedere, in prima persona, le violazioni dei diritti umani dirette contro i membri del Movimento verso il socialismo di Morales (MAS ) partito e popoli indigeni. Murillo ha avvertito gli argentini e altri funzionari stranieri dichiarando: “Raccomandiamo a questi stranieri che stanno arrivando di stare attenti. Ti stiamo guardando.

Ti stiamo seguendo. Non c’è tolleranza per il terrorismo, la sedizione o i movimenti armati. Tolleranza zero. ”L’avvertimento è praticamente una copia carbone di quello consegnato da Israele agli operatori umanitari internazionali che hanno cercato di fornire aiuti umanitari al popolo di Gaza.

Gli israeliani avevano il vantaggio di arrivare rapidamente in Bolivia per offrire i loro servizi dal vicino Brasile. Il presidente brasiliano Bolsonaro e il suo ministro degli Esteri, Ernesto Araújo, sono fanatici sostenitori fondamentalisti cristiani di Israele. Entrambi sono sdegnosi nei confronti dei musulmani, compresi i palestinesi, che, sostengono, non sono un popolo con diritto alla nazionalità.

Il background di Araujo dovrebbe essere un anatema per gli israeliani. Tuttavia, poiché il governo di Binyamin Netanyahu ha deciso di creare un’alleanza faustiana con tutti i nemici di palestinesi e musulmani, anche se sono neonazisti e suprematisti bianchi, Israele ha fatto causa comune con individui come Bolsonaro e Araújo e li sta aiutando nel loro genocidio di indiani amazzonici.

Israele non ha alcun problema a mantenere stretti rapporti con Araújo, anche se suo padre, Henrique Fonseca de Araújo, è stato procuratore generale del Brasile tra il 1975 e il 1979 sotto la dittatura brasiliana del generale Ernesto Geisel, figlio di immigrati tedeschi. Insieme, il procuratore generale Araújo e Geisel hanno impedito l’estradizione in Germania di Gustav Franz Wagner, vice comandante del famigerato campo di sterminio di Sobibor nella Polonia occupata dai nazisti. L’unica ragione di esistenza di Sobibor era di sterminare gli ebrei. Conosciuta come “La Bestia”, Wagner fu responsabile dello sterminio di 200.000 detenuti ebrei. Dopo la guerra, Wagner fuggì dall’Italia in Siria e, alla fine, con un passaporto brasiliano rilasciato con il nome di Gunther Mandel, fuggì in Brasile. Il rifiuto del procuratore generale Araújo di estradare Wagner in Germania, dove ha dovuto affrontare una condanna a morte, non ha protetto “The Beast” per molto tempo. Nel 1980, Wagner fu trovato morto in circostanze sospette a San Paolo. Un coltello gli fu infilato nel petto.

Specialisti israeliani sicurezza

Israele mantiene inoltre stretti rapporti di sicurezza con il presidente paraguaiano Mario Abdo Benitez. Benitez ha deliziato gli israeliani all’inizio di quest’anno quando ha annunciato che il Paraguay ha riconosciuto Hamas e Hezbollah libanese come gruppi terroristici. Nel maggio 2018, il Paraguay ha ulteriormente soddisfatto Israele quando il predecessore di Benitez, Horacio Cartes, annunciò che il Paraguay avrebbe spostato la sua ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. Le relazioni si inasprirono dopo che Benitez cambiò, nel settembre 2018, annunciò che l’ambasciata sarebbe tornata a Tel Aviv. L’annuncio ha coinciso con l’apertura di un’ambasciata palestinese ad Asuncion. Israele era furioso e ha chiuso la sua ambasciata ad Asuncion per protesta. Da quando Benitez ha dichiarato che Hamas e Hezbollah sono organizzazioni terroristiche, le relazioni tra Israele e Paraguay sono state rattoppate. Israele non si preoccupa del background familiare di Benitez,

Benitez è il figlio di Mario Abdo Benítez Sr., segretario privato del dittatore militare del Paraguay, il generale Alfredo Stroessner. Figlio di un immigrato bavarese in Paraguay, Stroessner ha dato il benvenuto a due rifugiati nazisti in Paraguay: il Dr. Josef Mengele, il famigerato “Angelo della morte”, che ha eseguito esperimenti grotteschi sui detenuti del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau nella Polonia occupata dai nazisti, ed Edward Roschmann, egualmente famigerato “Macellaio di Riga”. Roschmann, che supervisionò l’omicidio di massa di ebrei lettoni a Riga, entrò in Paraguay dall’Argentina con documenti che portavano lo pseudonimo di Federico Wegener. Mengele ottenne la cittadinanza da Stroessner sotto il nome di José Mengele.

Uno degli esempi più vergognosi dell’assistenza israeliana per commettere un genocidio è stato negli anni ’80 in Guatemala. Lì, i consiglieri israeliani, usando avanzate apparecchiature di sorveglianza, aiutarono il dittatore Efrain Rios Montt, un membro del culto fondamentalista cristiano con sede in California chiamato “Chiesa della Parola”, a portare avanti l’eliminazione di interi villaggi indiani Maya. Un milione di indiani Maya sono stati colpiti dal genocidio ispirato e sostenuto da Israele. Non solo gli israeliani aiutarono Montt a uccidere decine di migliaia di Maya, ma lo aiutarono a guadagnare potere nel suo colpo di stato militare del 1982.

Una simile assistenza israeliana è stata vista nei colpi di stato militari in Venezuela nel 2002, in Honduras nel 2009 e in Paraguay nel 2012. Nel 1983 il “CBS Evening News with Dan Rather” riferiva che Israele “insegnava ai guatemaltechi come costruire una base aerea. Hanno istituito la loro rete di intelligence, provato e testato in Cisgiordania e Gaza, progettato semplicemente per sconfiggere la “Guerriglia”. Un tribunale guatemalteco in seguito ha processato e condannato Montt per genocidio e crimini contro l’umanità. Eppure, nessuno dei collaboratori israeliani di Montt ha subito una punizione. A quel tempo uno dei consiglieri di sicurezza israeliani in Guatemala, il tenente colonnello Amatzia Shuali, dichiarò: “Non mi interessa cosa fanno i gentili con le armi. La cosa principale è che gli ebrei traggono profitto. “

Nello stile dei nazisti, l’esercito di Montt sparò a tutti i residenti del villaggio Maya di Dos Erres e fece terra bruciata. Fucili Galil di fabbricazione israeliana sono stati trovati sulla scena del crimine di guerra. Oggi, alcuni dei nipoti delle vittime della guerra di Montt si trovano sul lato ricevente della tecnologia di sorveglianza israeliana venduta agli Stati Uniti mentre tentano di chiedere asilo al confine meridionale degli Stati Uniti.

Potrebbe diventare più difficile per i membri del mondo accademico statunitense ricercare, scrivere o discutere del sostegno israeliano ai regimi di genocidio in America Latina. L’11 dicembre di quest’anno, Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che proibisce i fondi federali ai college e alle università statunitensi che consentono qualsiasi critica a Israele e alle sue politiche. Tali attività nel campus sono ora etichettate dalla Casa Bianca come “antisemitiche”.

Fonte: Strategic Culture https://www.strategic-culture.org/news/2019/12/17/israels-genocide-advisers-and-technicians-return-to-latin-america-in-force/

Traduzione: Luciano Lago