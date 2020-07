I caccia russi hanno intercettato gli aerei israeliani pochi minuti prima dell’attacco alla Siria

da Redazione

Gli aerei da combattimento russi sono decollati nei cieli pochi minuti prima degli attacchi israeliani alla Siria.

Nonostante affermazioni secondo cui la Russia potrebbe non avere il controllo dello spazio aereo sulla regione, si è scoperto che pochi minuti prima dell’attacco israeliano dell’IDF, la scorsa notte, l’aviazione russa aveva fatto decollare i suoi aerei militari dalla base aerea di Khmeimim, che presumibilmente erano diretti in direzione sud-est. L’aumento delle attività dell’aviazione russa è stato registrato alle ore 21 e 47 minuti, mentre Israele ha lanciato un attacco alle ore 21 e 48 minuti.

Data la distanza dalla base aerea di Khmeimim a Damasco, gli aerei russi avrebbero potuto coprirlo nel giro di pochi minuti, ma gli analisti ritengono che la Russia abbia piuttosto impedito all’IDF di continuare i suoi attacchi, poiché l’attacco è stato effettuato sullo spazio aereo controllato dall’esercito israeliano.

Base russa in Siria

La parte russa non ha ancora commentato le informazioni fornite dalla risorsa di monitoraggio “Sentry Syria”, tuttavia, è ovvio che la Russia non potrebbe non essere a conoscenza dell’attacco dell’IDF, perché altrimenti i sistemi di difesa aerea siriani avrebbero aperto il fuoco sul nemico, di cui gli accordi tra Netanyahu e Putin.

La maggior parte dei missili sono stati intercettati dalla difesa siriana ma, al momento, è noto che almeno uno dei missili israeliani è caduto sul territorio della capitale siriana, tuttavia. secondo fonti, le vittime sono state evitate da un colpo di fortuna.

Fonte:

https://avia.pro/news/rossiyskie-istrebiteli-perehvatili-izrailskie-samolyoty-za-neskolko-minut-do-udara-po-sirii

Nota: L’ennesimo attacco israeliano sulla Siria dimostra che Israele non si rassegna alla vittoria del governo di Damasco sui gruppi terroristi armati dall’esterno, dagli USA, da Turchia e da Arabia Saudita, a cui la stessa Israele ha fornito supporto nel programma di contrastare il governo di Bashar al-Assad. Tuttavia la pazienza delle forze siriane e russe è ormai giunta all’esaurimento e il gioco sporco di Israele di provocare potrebbe determinare effetti non previsti che Israele non ha calcolato. In Siria si sta costituendo una forza missilistica autonoma che può essere in grado di colpire qualsiasi punto del territorio della Palestina occupata.

Traduzione e nota: Luciano Lago