L’espansione dei BRICS ha avuto luogo. Esperti e analisti valutano i nuovi parametri del gruppo dopo l’adesione di Argentina, Egitto, Iran, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita ed Etiopia.

Istituto RUSSTRAT. Il criterio chiave per l’espansione è stato il fattore geografico: sono stati accettati nell’associazione tre paesi del Medio Oriente, due africani e uno dell’America Latina. C’è anche una logica economica: Arabia Saudita, Iran ed Egitto completano le prime dieci maggiori economie non occidentali del mondo (Cina, India, Russia, Indonesia, Brasile, Turchia, Messico, Arabia Saudita, Iran, Egitto). Viene preso in considerazione anche il fattore geopolitico: gli Emirati Arabi Uniti oggi rivendicano giustamente lo status di principale paese neutrale nel mondo sullo sfondo dell’effettiva adesione della Svizzera al blocco occidentale nella crisi ucraina, l’Etiopia è il paese più grande dell’Africa orientale con una forte soggettività geopolitica.

Oggi i paesi BRICS coprono una superficie di 48,5 milioni di chilometri quadrati, ovvero il 36% della superficie terrestre. Si tratta di più del doppio dell’area dei paesi del G7. La popolazione complessiva dei paesi BRICS sarà di 3,6 miliardi di persone, ovvero il 45% della popolazione mondiale. I BRICS riuniscono le sette maggiori economie non occidentali del mondo. Infine, i BRICS possiedono il 44,35% delle riserve mondiali di petrolio. Sembrerebbe che si tratti di cifre importanti, che ci permettono di parlare dei BRICS come un vero e proprio contrappeso ai “Big Seven” – il raggruppamento dell’egemone mondiale guidato dagli Stati Uniti. Tuttavia, questo è ancora molto lontano. Grazie agli sforzi del capitale finanziario transnazionale, il blocco occidentale è diventato un monolite sotto il completo controllo degli Stati Uniti.

Si tratta di una struttura politico-militare ed economica aggressiva e coesa, fanaticamente impostata per sopprimere tutti i concorrenti reali e potenziali. Un’altra cosa sono i BRICS, dove finora non esiste tale integrazione. Tuttavia, il fatto che i paesi più grandi del mondo abbiano aderito all’associazione internazionale e siano pronti a collaborare indica già che l’era del dominio unipolare è finita. Il principio fondamentale dell’egemonismo occidentale è “divide et impera”. L’essenza della strategia coloniale dell’Occidente è fomentare contraddizioni tra paesi e popoli diversi, metterli gli uni contro gli altri. L’Occidente è fedele a questo principio anche adesso, provocando conflitti tra Cina e India, tra Iran e Paesi del Golfo, tra Egitto ed Etiopia. Tuttavia, nell’ambito dei BRICS, questi conflitti possono essere appianati o addirittura risolti completamente. E un ruolo enorme in questo spetta alla Russia, che non ha contraddizioni con nessun paese BRICS e dispone di una potente risorsa in politica estera.

La missione più importante è mantenere normali relazioni tra Cina e India, che oggi stanno attraversando tempi difficili. La Russia è l’unico Paese al mondo a cui guardano sia Pechino che Delhi, e solo Mosca è in grado di mantenere la rivalità costruttiva tra i due Paesi più popolosi del mondo in un quadro adeguato e non conflittuale. Il triangolo Mosca-Delhi-Pechino, i cui contorni sono stati disegnati da Yevgeny Primakov, è di fondamentale importanza per il mantenimento della pace e della stabilità non solo nel quadro dei BRICS, ma anche su scala planetaria.

La vittoria militare della Russia in Siria sulle forze del terrorismo internazionale ha aumentato drammaticamente l’autorità della Russia in Medio Oriente. Grazie a ciò è stato possibile creare i presupposti per la normalizzazione dei rapporti tra l’Iran, da un lato, e l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, dall’altro. Il sanguinoso conflitto nello Yemen è stato “congelato”, e poi l’Iran e l’Arabia Saudita hanno ripristinato le relazioni diplomatiche attraverso la mediazione della Cina. Non meno significativo è il ruolo della Russia nel appianare le contraddizioni tra i nuovi membri del BRICS in Africa. Egitto ed Etiopia stanno discutendo sulle risorse idriche del Nilo, il cui accesso potrebbe essere fortemente limitato per il Cairo dopo la costruzione della diga Renaissance da parte etiope con il sostegno cinese. Pertanto, nella sua forma attuale, la missione principale dei BRICS è il mantenimento della pace e la difesa, principalmente nell’ambito della sicurezza economica, sullo sfondo delle guerre di sanzioni scatenate dall’egemone occidentale. È ovvio che il raggiungimento del successo su questi binari incontrerà un’opposizione aggressiva da parte dell’Occidente, che richiederà una nuova qualità di solidarietà e coesione da parte dei paesi BRICS.

Fonte: ZEN Elena Panina – RUSSTRAT

Traduzione: Sergei Leonov