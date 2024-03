I BRICS lanceranno un nuovo mondo nel 2024?

I BRICS hanno raddoppiato i loro membri all’inizio del 2024 e devono affrontare enormi compiti: integrare i nuovi membri, sviluppare futuri criteri di ammissione, approfondire le basi dell’istituzione e, soprattutto, lanciare meccanismi per bypassare il dollaro USA nella finanza internazionale.

di Pepe Escobar

MOSCA – In tutto il Sud del mondo, i paesi si stanno allineando per unirsi ai BRICS multipolari e ad un futuro senza egemoni .

L’assalto di interesse è diventato un tema di discussione inevitabile durante questo anno cruciale della presidenza russa di quello che, per il momento, è il BRICS-10.

Indonesia e Nigeria sono tra i principali candidati che probabilmente aderiranno. Lo stesso vale per Pakistan e Vietnam. Il Messico si trova di fronte a un problema molto complesso: come unirsi senza suscitare l’ira dell’egemone (confinante).

E poi c’è la nuova candidatura in corsa: lo Yemen, che gode di ampio sostegno da parte di Russia, Cina e Iran.

Tocca al massimo sherpa russo dei BRICS, il viceministro degli Esteri Sergey Ryabkov, estremamente capace, chiarire cosa ci aspetta. Questi dice alla TASS :

Dobbiamo fornire una piattaforma per i paesi interessati al riavvicinamento ai BRICS, dove potranno lavorare praticamente senza sentirsi lasciati indietro e unirsi a questo ritmo di cooperazione. E per quanto riguarda il modo in cui verrà deciso l’ulteriore espansione, questo dovrebbe essere rinviato almeno fino a quando i leader si riuniranno a Kazan per decidere.

La decisione chiave sull’espansione dei BRICS+ verrà presa solo dal vertice di Kazan del prossimo ottobre. Ryabkov sottolinea che l’ordine del giorno è innanzitutto “integrare coloro che hanno appena aderito”. Ciò significa che “come ‘dieci’ lavoriamo almeno altrettanto efficientemente, o meglio, in modo più efficiente di quanto lavoravamo con i ‘cinque’ iniziali”.

Solo allora i BRICS-10 “svilupperanno la categoria degli Stati partner”, il che, di fatto, significa creare una lista basata sul consenso tra decine di nazioni che non vedono l’ora di unirsi al club.

Ryabkov tiene sempre a sottolineare, in pubblico e in privato, che il duplice aumento dei membri dei BRICS a partire dal 1° gennaio 2024 è “un evento senza precedenti per qualsiasi struttura internazionale”.

Non è un compito facile, dice Ryabkov:

L’anno scorso ci è voluto un anno intero per sviluppare i criteri di ammissione e di espansione a livello degli alti funzionari. Sono state sviluppate molte cose ragionevoli. E molte delle cose formulate allora si sono riflesse nell’elenco dei paesi che hanno aderito. Ma probabilmente sarebbe improprio formalizzare i requisiti. In fin dei conti, l’ammissione all’associazione è oggetto di decisione politica.

Cosa succede dopo le elezioni presidenziali in Russia

In un incontro privato con alcuni individui selezionati a margine della recente conferenza multipolare a Mosca, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha parlato con effusione dei BRICS, con particolare enfasi sui suoi omologhi Wang Yi della Cina e S. Jaishankar dell’India.

Lavrov nutre grandi aspettative per i BRICS-10 quest’anno – ricordando allo stesso tempo a tutti che questo è pur sempre un club; alla fine dovrà andare più in profondità in termini istituzionali, ad esempio, nominando un segretariato generale, proprio come l’organizzazione in stile suo cugino, la Shanghai Cooperazione Organizzazione (SCO).

La presidenza russa sarà impegnata nei prossimi mesi non solo nello spettro geopolitico delle crisi attuali ma, soprattutto, nella geoeconomia. Un incontro ministeriale cruciale a giugno – a soli tre mesi di distanza – dovrà definire una tabella di marcia dettagliata fino al vertice di Kazan quattro mesi dopo.

Ciò che accadrà dopo le elezioni presidenziali russe di questa settimana condizionerà anche la politica dei BRICS. Il nuovo governo russo presterà giuramento solo all’inizio di maggio. È ampiamente previsto che non ci saranno cambiamenti sostanziali all’interno del Ministero delle Finanze russo, della Banca Centrale, del Ministero degli Esteri e tra i massimi consiglieri del Cremlino.

La continuità sarà la norma.

E questo ci porta al dossier chiave della geoeconomia: i BRICS in prima linea nel bypassare il dollaro USA nella finanza internazionale.

La settimana scorsa, il principale consigliere del Cremlino Yury Ushakov ha annunciato che i BRICS lavoreranno per creare un sistema di pagamento indipendente basato su valute digitali e blockchain.

Ushakov ha sottolineato in particolare l’adozione di “strumenti all’avanguardia come le tecnologie digitali e la blockchain. La cosa principale è assicurarsi che siano convenienti per i governi, la gente comune e le imprese, oltre che convenienti e liberi dalla politica”.

Ushakov non ne ha parlato esplicitamente, ma esiste già un nuovo sistema alternativo. Per il momento si tratta di un progetto gelosamente custodito sotto forma di un libro bianco dettagliato che è già stato convalidato a livello accademico e comprende anche le risposte alle possibili domande più frequenti.

The Cradle è stato informato sul sistema attraverso diversi incontri a partire dallo scorso anno con un piccolo gruppo di esperti fintech di livello mondiale. Il sistema è già stato presentato allo stesso Ushakov. Allo stato attuale, è sul punto di ricevere il via libera definitivo dal governo russo. Dopo aver superato una serie di test, il sistema in tesi sarebbe pronto per essere presentato a tutti i membri dei BRICS-10 prima del vertice di Kazan.

Tutto ciò si collega alla dichiarazione pubblica di Ushakov che un compito specifico per il 2024 è aumentare il ruolo dei BRICS nel sistema monetario/finanziario internazionale.

Ushakov ricorda come, nella Dichiarazione di Johannesburg del 2023, i capi di stato dei BRICS si sono concentrati sull’aumento dei pagamenti nelle valute nazionali e sul rafforzamento delle reti bancarie corrispondenti. L’obiettivo era quello di “continuare a sviluppare l’accordo di riserva contingente, principalmente per quanto riguarda l’uso di valute diverse dal dollaro statunitense”.

Nessuna moneta unica per il prossimo futuro

Tutto quanto sopra inquadra la questione chiave in assoluto attualmente discussa a Mosca, nell’ambito del partenariato Russia-Cina, e presto, più profondamente tra i BRICS-10: pagamenti alternativi al dollaro USA, aumento del commercio tra “nazioni amiche” e controlli sulla fuga di capitali.

Ryabkov ha aggiunto ulteriori elementi cruciali al dibattito, affermando questa settimana che i BRICS non stanno discutendo dell’implementazione di una moneta unica:

Per quanto riguarda una moneta unica, simile a quella creata dall’Unione Europea, questo difficilmente sarà possibile nel prossimo futuro. Se parliamo di forme di compensazione di pagamenti reciproci come l’ECU [unità monetaria europea] in una fase iniziale di sviluppo dell’Unione europea, in assenza di un mezzo di pagamento reale, ma della possibilità di utilizzare in modo più efficace le risorse disponibili dei paesi in accordi reciproci per evitare perdite dovute a differenze nei tassi di cambio, e così via, allora questo è esattamente il percorso lungo il quale, a mio parere, i BRICS dovrebbero muoversi. Questo è allo studio.

La conclusione chiave, secondo Ryabkov, è che i BRICS non dovrebbero creare un’alleanza finanziaria e monetaria; dovrebbero creare sistemi di pagamento e di liquidazione che non dipendano dal vago “ordine internazionale basato su regole”.

Questa è esattamente l’enfasi delle idee e degli esperimenti già sviluppati dal Ministro dell’Integrazione e della Macroeconomia dell’Unione Economica Eurasiatica (EAEU) Sergei Glazyev, come ha spiegato in un’intervista esclusiva, così come il nuovo progetto rivoluzionario sul punto di ricevere il via libera da parte di il governo russo.

Ryabkov ha confermato che “un gruppo di esperti, guidato dai ministeri delle Finanze e dai rappresentanti delle banche centrali dei rispettivi paesi [BRICS]”, sta lavorando senza sosta al dossier. Inoltre, ci sono “consultazioni in altri formati, anche con la partecipazione di rappresentanti dell’Occidente storico”.

La conclusione di Ryabkov rispecchia ciò a cui mirano i BRICS nel loro insieme:

Collettivamente dobbiamo elaborare un prodotto che sia, da un lato, piuttosto ambizioso (perché è impossibile continuare a tollerare i dettami dell’Occidente in questo settore), ma allo stesso tempo realistico, non con il terreno fuori dal mondo. Cioè, un prodotto che sarebbe efficiente. E tutto questo dovrebbe essere presentato a Kazan all’esame dei leader.

In poche parole: la grande svolta potrebbe letteralmente bussare alle porte dei BRICS. Dipende solo da un semplice via libera da parte del governo russo.

Ora confrontiamo i BRICS che delineano i contorni di un nuovo paradigma geoeconomico con l’Occidente collettivo che riflette sull’effettivo furto dei beni sequestrati della Russia a vantaggio del buco nero che è l’Ucraina.

Oltre ad essere una dichiarazione di fatto degli Stati Uniti e dell’UE contro la Russia, si tratta di qualcosa che ha il potenziale, di per sé, di distruggere totalmente l’attuale sistema finanziario globale.

Alleanza russo cinese

Un furto di beni russi, se mai accadesse, renderebbe infuriati, per usare un eufemismo, almeno due membri chiave del BRICS, Cina e Arabia Saudita, che portano sul tavolo un notevole peso economico. Una simile mossa da parte dell’Occidente distruggerebbe completamente il concetto di Stato di diritto, che teoricamente è alla base del sistema finanziario globale.

La risposta russa sarà feroce. La Banca Centrale russa potrebbe, in un lampo, citare in giudizio e confiscare i beni di Euroclear belga, uno dei più grandi sistemi di regolamento e compensazione del mondo, sui cui conti sono state congelate le riserve russe.

A ciò si aggiunge il sequestro dei beni di Euroclear in Russia, che ammontano a circa 33 miliardi di euro. Con Euroclear a corto di capitale, la Banca centrale belga dovrà revocare la sua licenza, provocando una grave crisi finanziaria.

Si parla di uno scontro di paradigmi: il furto occidentale contro un sistema commerciale e finanziario equo basato sul Sud del mondo.

Fonte: The Cradle

Traduzione: Luciano Lago