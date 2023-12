I BRICS e l’Asse della Resistenza: una convergenza di obiettivi

di Pepe Escobar

La guerra di Gaza ha accelerato la cooperazione tra i colossi del Sud del mondo che resistono al conflitto sostenuto dall’Occidente. Insieme, i BRICS guidati dalla Russia e l’Asse di Resistenza guidato dall’Iran possono plasmare un’Asia occidentale libera dagli Stati Uniti.

MOSCA – La settimana scorsa, il presidente russo Vladimir Putin ha fatto una tappa importante negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita per incontrare, rispettivamente, il presidente degli Emirati Mohammad bin Zayed (MbZ) e il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman (MbS) prima di tornare a Mosca per incontrare Il presidente iraniano Ebrahim Raisi.

Le tre questioni chiave in tutti e tre gli incontri, confermate da fonti diplomatiche, sono state l’espansione del conflitto a Gaza, dell’OPEC+ e dei BRICS. Naturalmente sono argomenti interconnessi.

Il partenariato strategico Russia-Iran si sta sviluppando a una velocità vertiginosa, insieme a Russia-Arabia Saudita (soprattutto sull’OPEC+) e Russia-EAU (investimenti). Ciò sta già portando a forti cambiamenti nell’interconnessione della difesa in tutta l’Asia occidentale. Le implicazioni a lungo termine per Israele, ben oltre la tragedia di Gaza, sono gravi.

Putin ha detto a Raisi qualcosa di straordinario su così tanti livelli:

“Quando stavo sorvolando l’Iran, volevo atterrare a Teheran e incontrarti. Ma mi è stato detto che volevi visitare Mosca. Le relazioni tra i nostri paesi stanno crescendo rapidamente. Per favore, trasmetti i miei migliori auguri alla Guida Suprema, che sostiene le nostre relazioni”.

Il riferimento di Putin al “sorvolare l’Iran” si collega direttamente con quattro Sukhoi Su-35 armati che volavano in formazione, scortando l’aereo presidenziale per oltre 4.000 km (se misurati in linea retta) da Mosca ad Abu Dhabi, senza alcun atterraggio o rifornimento di carburante.

Come ha osservato ogni analista militare stupito, un F-35 americano è in grado di volare al massimo per 2.500 km senza rifornimento di carburante. Ma l’elemento più importante è che sia MbZ che MbS hanno autorizzato la scorta di Su-35 russi sul loro territorio, cosa estremamente insolita negli ambienti diplomatici.

E questo ci porta al punto chiave. Con una sola mossa sulla scacchiera aerea, sommata alla successiva vittoria decisiva con Raisi, Mosca ha portato a termine quattro compiti:

Putin ha dimostrato – graficamente parlando – che questa è una nuova Asia occidentale in cui l’egemone statunitense è un attore secondario; ha distrutto il mito politico neoconservatore dell’”isolamento” russo; ha dimostrato un’ampia supremazia militare; e infine, con l’avvicinarsi dell’inizio della presidenza russa dei BRICS, ha dimostrato di conservare tutte le sue carte geopolitiche e geoeconomiche cruciali.

Uccideteli, ma dolcemente

I cinque BRICS originari, guidati dal partenariato strategico Russia-Cina, apriranno le porte alle tre principali potenze dell’Asia occidentale, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, il 1° gennaio 2024. La loro adesione alla potenza multipolare offre a questi paesi una piattaforma eccezionale. per mercati più ampi e probabilmente accompagnerà una raffica di investimenti e scambi tecnologici.

Il sofisticato gioco a lungo termine giocato da Russia-Cina sta portando a un cambiamento tettonico e completo nella geoeconomia e nella geopolitica dell’Asia occidentale.

La leadership dei BRICS 10 – considerando che l’undicesimo membro, l’Argentina, per il momento, è nella migliore delle ipotesi un jolly – ha anche il potenziale, sotto una presidenza russa, per diventare una controparte efficace delle inadeguate Nazioni Unite.

E questo ci porta alla complessa interazione tra i BRICS e l’Asse della Resistenza.

Inizialmente c’erano ragioni per sospettare che la blanda condanna del genocidio di Gaza da parte della Lega Araba e dell’Organizzazione per la Cooperazione Islamica (OIC) fosse un segno di codardia.

Eppure una rinnovata valutazione potrebbe rivelare che tutto si sta evolvendo in modo organico quando si tratta dell’intersezione del quadro generale disegnato dal defunto comandante della forza Quds iraniana, generale Qassem Soleimani, con la meticolosa micro-pianificazione del leader di Hamas di Gaza Yahya Sinwar, che conosce la mentalità israeliana all’interno e verso fuori e ha considerato in dettaglio la sua devastante risposta militare.

Probabilmente, il focus più incandescente delle discussioni approfondite a Mosca negli ultimi giorni è che potremmo avvicinarci al punto in cui “un segnale” scatenerà una risposta concertata dell’Asse della Resistenza.

Per il momento, quello che abbiamo sono attacchi sporadici: Hezbollah distrugge le torri di comunicazione israeliane di fronte al confine meridionale del Libano, le forze di resistenza irachene attaccano le basi statunitensi in Iraq e Siria, e Ansarallah dello Yemen blocca concretamente il Mar Rosso per le navi israeliane. Tutto ciò non costituisce ancora un’offensiva concertata e coordinata.

E questo spiegherebbe la disperazione all’interno dell’amministrazione Biden a Washington, con tanto di voci secondo cui avrebbe bisogno che Israele finisca il Piano Gaza tra Natale e l’inizio di gennaio. Non solo l’ottica globale dell’assalto a Gaza è diventata terribilmente insostenibile, ma, soprattutto, una campagna militare più lunga aumenta drammaticamente la probabilità di un “segnale” all’Asse della Resistenza.

E ciò comporterà la fine di tutti gli elaborati piani dell’egemone per l’Asia occidentale.

Bidene e Netanyahu: obiettivi contrapposti

Gli obiettivi geopolitici del sionismo sono abbastanza chiari: ristabilire la propria aura di dominio autocostruita nell’Asia occidentale e mantenere un controllo costante sulla politica estera degli Stati Uniti e sull’alleanza militare.

La depravazione è una componente chiave per raggiungere questi obiettivi. È così facile bombardare, bombardare e bruciare obiettivi civili ultra-leggeri, tra cui migliaia di donne e bambini, trasformando Gaza in un vasto cimitero, mentre il Burden Club dell’Uomo Bianco esorta le forze di occupazione israeliane ad ucciderli, ovviamente, ma in modo più silenzioso. .

Lo spunto per l’atlantista tossico e presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen offre tangenti, di persona, ai leader dell’Egitto e della Giordania – 10 miliardi di dollari al Cairo e 5 miliardi di dollari ad Amman – come confermato dai diplomatici di Bruxelles. Questa è la soluzione sconvolgente dell’UE per fermare il genocidio di Gaza.

Tutto ciò che il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi e il re giordano Abdullah bin al-Hussein dovrebbero fare è “facilitare” l’esodo forzato e la pulizia etnica finale di Gaza nei rispettivi territori.

Perché l’obiettivo escatologico del sionismo rimane una soluzione finale non diluita, qualunque cosa accada sul campo di battaglia. E, naturalmente, come suggerisce l’operazione Al-Aqsa guidata da Hamas il 7 ottobre, contro la tempesta di Al-Aqsa per distruggere la Moschea di Gerusalemme e costruire un Terzo Tempio ebraico sulle sue ceneri.

Cosa succede quando arriva “il segnale”.

Quindi quello che abbiamo è essenzialmente il piano di emigrazione o annientamento del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu – in contrapposizione a quello che il veterano esperto dell’Asia occidentale Alastair Crooke ha memorabilmente coniato come “Sykes-Picot è morto”. Questa frase significa che l’inclusione araba e iraniana nei BRICS alla fine riscriverà le regole nell’Asia occidentale, a scapito del progetto sionista.

C’è anche una forte possibilità questa volta che i crimini di guerra certificati di Israele a Gaza vengano perseguiti, dato che palestinesi, arabi e nazioni a maggioranza musulmana, con il pieno sostegno dei BRICS, formeranno una commissione riconosciuta dal Sud del mondo per trascinare Tel Aviv e le sue forze armate in tribunale.

Dimenticate la CPI contaminata, per quanto servile nei confronti dell’Ordine Basato su Regole dell’Egemone. I BRICS contribuiranno a riportare il diritto internazionale in primo piano sulla scena globale, come previsto quando le Nazioni Unite nacquero nel 1945 prima che venissero castrate.

Il genocidio di Gaza sta inoltre costringendo tutte le latitudini del Sud del mondo a essere più inclusive, ad esempio nell’approfondire la saggezza della nostra storia premoderna comune e intrecciata. Chiunque abbia una coscienza è stato costretto a scavare profondamente in se stesso per trovare spiegazioni all’Imperdonabile. In questo senso, adesso siamo tutti palestinesi.

Allo stato attuale, nessun potere – l’Occidente perché la rifiuta; i BRICS e il Sud del mondo perché non hanno ancora fatto la loro parte – è stato capace di fermare una Soluzione Finale portata avanti da un’ideologia razzista ed etnocentrica.

Ma ciò apre anche la sorprendente possibilità che nessuna potenza sarà abbastanza forte da fermare l’Asse della Resistenza quando arriverà il “segnale” che farà calare il sipario sul Progetto Sionista. A quel punto, l’Asse avrà un imperativo morale supremo, riconosciuto, persino sollecitato, dalle popolazioni di tutto il mondo.

Ecco dunque dove ci troviamo ora: a valutare l’incandescente simmetria tra impotenza e imperativo. La situazione di stallo verrà superata, forse prima di quanto tutti ci aspettiamo.

Ciò evoca un confronto con una situazione di stallo precedente. L’attuale impasse tra una versione perversa e trasandata della “civiltà” ebraica e il nazionalismo islamico emergente – chiamiamolo “Islam civilizzato” – rispecchia il punto in cui ci trovavamo nel dicembre 2021, quando i trattati proposti dalla Russia sull’”indivisibilità della sicurezza” furono respinti da Washington. Col senno di poi, quella era l’ultima possibilità per una via d’uscita pacifica dallo scontro tra Heartland e Rimland.

L’egemone lo rifiutò. La Russia ha fatto la sua parte – e ha accelerato in modo esponenziale il declino dell’egemone.

La canzone rimane la stessa, dalle steppe del Donbas ai giacimenti petroliferi dell’Asia occidentale. Come può il Sud globale multipolare – sempre più rappresentato dai BRICS allargati – gestire un occidente imperialista furioso, impaurito e fuori controllo, che fissa l’abisso del collasso morale, politico e finanziario?

