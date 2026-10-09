I bombardieri di Trump, la calma di Xi e i limiti del potere americano

di Adrian Korczyński,

L’imponente dimostrazione di potenza militare americana effettuata durante la visita di Xi Jinping sottolinea il passaggio da un mondo unipolare a una nuova realtà in cui gli Stati Uniti sono costretti a confrontarsi con la Cina come rivale economico e industriale di pari livello, la cui influenza non può essere superata unicamente con la forza militare.

Per alcuni secondi, alla base congiunta di Andrews, il potere americano è diventato insolitamente letterale.

Due bombardieri B-1B Lancer hanno rombato sopra la cerimonia di benvenuto per il presidente cinese Xi Jinping. Donald Trump, in piedi con la mano alzata in segno di saluto, ha alzato lo sguardo, si è abbassato leggermente, ha stretto i denti e ha visibilmente sussultato per il rumore.

Xi, in piedi accanto a lui, rimase quasi immobile.

Trump sembra poi aver commentato che era stato davvero molto rumoroso.

Lo stato più potente del mondo ha trascorso diversi giorni a dimostrare la propria forza mentre negoziava i termini di coesistenza con un rivale che ha scoperto di non poter isolare economicamente a costi accettabili.

Il momento ha fatto immediatamente il giro del web per ovvie ragioni. La coreografia era stata ideata per mostrare la potenza militare americana al leader del suo principale concorrente strategico.

Al contrario, la persona che più di tutte appariva sorpresa sulla pista era il Presidente degli Stati Uniti.

Una reazione istintiva al rumore assordante di due bombardieri non dice assolutamente nulla sugli equilibri di potere tra gli stati dotati di armi nucleari. Come messa in scena politica, tuttavia, la situazione è risultata fin troppo comoda.

E i bombardieri furono solo l’inizio.

Xi ha ricevuto un tappeto rosso, una salva di 21 colpi di cannone, una guardia d’onore e l’insolito gesto di essere salutato personalmente da Trump alla base congiunta di Andrews. Il giorno seguente si è svolto un altro spettacolo militare alla Casa Bianca, culminato con il sorvolo di un bombardiere stealth B-2 Spirit insieme a quattro F-22 Raptor.

Washington non si limitava a dare il benvenuto al presidente cinese.

Era una questione di potere scenico.

La domanda più interessante era perché sembrasse esserci un tale bisogno di metterlo in scena.

Nessuno lo fa per un rivale irrilevante

Non esiste alcuna argomentazione seria a sostegno dell’affermazione che gli Stati Uniti abbiano cessato di essere una superpotenza.

La loro portata militare rimane straordinaria. Il dollaro resta centrale nel sistema finanziario internazionale. Le aziende americane dominano importanti settori della tecnologia avanzata. Gli Stati Uniti mantengono una rete di alleanze che la Cina non possiede.

Ma la Cina non è certo una potenza economica di secondo piano rispetto alla schiacciante superiorità militare americana. Possiede armi nucleari, un vasto arsenale missilistico, forze aeree e navali sempre più sofisticate e, soprattutto, un’enorme base industriale alle spalle.

La potenza americana rimane globale, a differenza di quella cinese. Le capacità cinesi, soprattutto nelle immediate vicinanze della Cina, creano un’equazione strategica molto diversa.

Quello che è molto più facile da dimostrare è che la Cina non può più essere trattata come una potenza subordinata il cui comportamento viene semplicemente dettato da Washington.

Trump ha ricevuto il leader di un Paese le cui decisioni possono influenzare i mercati delle materie prime, sconvolgere le catene di approvvigionamento industriali, colpire i produttori americani e complicare la politica statunitense dal Pacifico occidentale al Medio Oriente.

Per gran parte del periodo successivo alla Guerra Fredda, Washington ha definito i parametri generali del sistema internazionale, mentre le altre potenze calcolavano il modo migliore per operare al suo interno.

La Cina complica sempre più questo assetto.

Le cerimonie hanno dimostrato la forza americana. I negoziati hanno dimostrato perché la forza non garantisce più automaticamente la conformità.

Uno spettacolo senza accordo

Il vertice non è stato privo di contenuti significativi.

Washington e Pechino hanno esteso la tregua commerciale fino al 10 gennaio e hanno concordato riduzioni tariffarie per circa 30 miliardi di dollari di beni non sensibili in entrambe le direzioni. La Cina si è impegnata ad acquistare carbone americano , mentre sono stati istituiti nuovi meccanismi di dialogo economico e discussioni sull’intelligenza artificiale.

C’erano anche dei panda.

Dopo i bombardieri, gli aerei da combattimento, i saluti militari e la solennità sfoggiata dalla presidenza americana, Washington poté almeno annunciare che lo zoo di Atlanta avrebbe accolto nuovi visitatori.

Il problema risiedeva nel rapporto tra la portata dello spettacolo e la portata dell’insediamento.

Non si è raggiunto un accordo commerciale globale. Le restrizioni tecnologiche sono rimaste in vigore. La lotta per i semiconduttori avanzati è continuata. I minerali critici sono rimasti una fonte di pressione e la questione di Taiwan è rimasta irrisolta.

Il risultato non sembrava tanto un grande accordo quanto una situazione di stallo gestita con cura e avvolta in una cerimonia straordinariamente elaborata.

Per Pechino, anche questo aveva un significato. Se la pressione americana non era più in grado di imporre automaticamente concessioni strutturali, allora la relazione stessa era cambiata.

Non è necessario che Washington perda il suo potere perché la vecchia gerarchia si indebolisca. Deve semplicemente scoprire che il potere non produce più obbedienza.

Trump non aveva capitolato di fronte alla Cina e Xi non aveva scalzato gli Stati Uniti. Lo sviluppo più importante era più sottile: lo stato più potente del mondo aveva trascorso diversi giorni a dimostrare la propria forza mentre negoziava i termini di coesistenza con un rivale che ha scoperto di non poter isolare economicamente a costi accettabili.

La dipendenza che Washington non può eliminare con le bombe

È qui che il teatro militare incontra la realtà industriale.

Il B-2 è tra le armi più sofisticate mai costruite. Quattro F-22 che gli volano accanto creano una fotografia davvero impressionante.

Ma le attrezzature militari non possono produrre catene di approvvigionamento.

Nel 2024, la Cina ha rappresentato circa il 60% dell’estrazione globale di terre rare utilizzate nei magneti ad alte prestazioni, il 91% della raffinazione globale e il 94% della produzione di magneti permanenti sinterizzati.

Non si tratta di materiali sconosciuti, estranei al contesto della sicurezza nazionale. I magneti permanenti in terre rare sono impiegati in sistemi di difesa avanzati , tra cui aerei, missili, radar e sistemi senza pilota. Di conseguenza, il Pentagono ha investito ingenti risorse nello sviluppo di una filiera produttiva americana “dalla miniera al magnete”.

Le armi americane non sono semplicemente “prodotte in Cina”. Il problema più profondo è che la potenza militare moderna si fonda su una piramide industriale che si estende ben al di sotto della piattaforma finale delle armi, e la Cina ha accumulato un’enorme influenza su alcuni dei suoi strati più difficili da sostituire.

Ciò crea una contraddizione evidente.

Washington può far sorvolare al presidente cinese alcuni dei velivoli militari più avanzati mai costruiti, investendo al contempo ingenti somme per ridurre le vulnerabilità della catena di approvvigionamento dei materiali necessari per quelle stesse tipologie di armi.

Lo squilibrio va oltre le terre rare. Nel 2025, la Cina ha prodotto oltre l’80% delle celle per batterie mondiali , circa l’85% dei materiali attivi per il catodo e oltre il 90% dei materiali attivi per l’anodo utilizzati nelle batterie delle auto elettriche.

Questo va ben oltre il commercio ordinario. Si tratta di architettura industriale, e l’architettura industriale non può essere eliminata dall’oggi al domani a causa delle tasse.

Deve essere ricostruito da qualche altra parte.

Washington ci sta provando. Sta imponendo dazi, sovvenzionando la produzione interna, limitando i trasferimenti tecnologici e incoraggiando gli alleati a diversificare le catene di approvvigionamento.

La diversificazione può ridurre i rischi. Ricreare un ecosistema industriale costruito nel corso di decenni è molto più difficile.

Dimensioni, infrastrutture, competenze e reti di fornitori non scompaiono solo perché la dipendenza è diventata strategicamente sconveniente.

Ciò mette Washington in una posizione scomoda. Vuole ridurre la sua dipendenza dalla Cina, ma allo stesso tempo torna ripetutamente a Pechino per negoziare le condizioni alle quali tale riduzione possa avvenire.

Competizione e dipendenza ora coesistono nella stessa relazione.

Non si tratta semplicemente di una scelta politica.

Si tratta di una condizione strutturale.

Un G2 in un mondo multipolare?

Taiwan dimostra i limiti di questo rapporto transazionale.

Xi ha fatto pressioni su Washington in merito alla questione , mentre il sostegno militare americano a Taiwan rimane uno dei punti più delicati tra le due potenze. Nessuna dimostrazione di cordialità formale è riuscita a sanare tale contraddizione.

Il vertice, pertanto, non deve essere confuso con la nascita di un condominio sino-americano.

Tuttavia, l’ampiezza dell’accoglienza riservata a Xi riporta inevitabilmente alla luce la vecchia idea di un G2.

Forse Washington e Pechino stanno semplicemente imparando a occupare insieme il centro del sistema internazionale.

Questa interpretazione è indubbiamente allettante. Si tratta delle due maggiori economie mondiali e i loro leader discutono di commercio, tecnologia, stabilità militare, intelligenza artificiale, Taiwan e conflitti che si estendono ben oltre i loro confini.

Ma ridurre l’ordine emergente a un altro sistema bipolare rischia di ripetere l’errore del momento unipolare: presumere che tutti gli altri organizzeranno le proprie politiche secondo le preferenze delle potenze maggiori.

L’India persegue le proprie ambizioni. Gli stati del Golfo cercano sempre più di bilanciare le relazioni tra centri di potere concorrenti. I governi del più ampio Sud del mondo mostrano scarso entusiasmo nel ridurre ogni decisione di politica estera a una scelta binaria tra Washington e Pechino.

La multipolarità non richiede che ogni polo possieda la stessa potenza.

Ciò implica che nessun singolo centro possa determinare in modo affidabile le scelte di tutti gli altri.

È questo che ha reso lo spettacolo di Washington così rivelatore.

Gli Stati Uniti hanno mostrato armi capaci di proiettare forza praticamente ovunque sulla Terra.

La Cina ha portato all’incontro qualcosa di meno fotogenico: la scala industriale.

Una forma di potere si presta meglio alla fotografia rispetto all’altra.

Entrambi sono importanti

L’ordine emergente non rappresenta un netto trasferimento di egemonia da Washington a Pechino. Si tratta piuttosto dell’erosione delle condizioni che hanno permesso a un centro di presumere che le proprie preferenze avrebbero alla fine prevalso.

La vista da Varsavia

Per la Polonia, la lezione non è che Washington abbia cessato di essere importante. Le realtà della sicurezza rendono gli Stati Uniti eccezionalmente importanti per Varsavia, e nulla durante la visita di Xi ha cambiato questa situazione.

Ma i rapporti di alleanza non richiedono di fingere che l’economia globale sia rimasta congelata al 1995.

La Cina è importante in quanto centro manifatturiero, mercato, concorrente tecnologico e attore centrale nelle catene di approvvigionamento globali.

Per Varsavia, la distinzione rilevante è tra le reali vulnerabilità in materia di sicurezza e il presupposto più ampio che il coinvolgimento economico con la Cina sia intrinsecamente incompatibile con stretti rapporti con Washington.

Gli Stati Uniti stessi competono con la Cina, sanzionano entità cinesi, limitano i trasferimenti tecnologici e tentano di ricostruire le catene di approvvigionamento strategiche.

E poi negozia con Pechino.

Non si tratta tanto di ipocrisia quanto della realtà che raggiunge la retorica.

Washington stessa comprende che la Cina è troppo importante per essere ignorata e troppo profondamente radicata nell’economia globale per poterla isolare a basso costo.

Gli stati più piccoli dovrebbero almeno prenderne atto.

Sotto i bombardieri

Forse il momento più rivelatore della visita di Xi è durato solo pochi secondi.

Due bombardieri B-1 hanno solcato i cieli sopra la base congiunta di Andrews.

Trump fece una smorfia

Xi non l’ha fatto

Ancora una volta, la reazione in sé non significava nulla.

L’enorme apparato diplomatico che lo circondava lo fece.

Washington radunò bombardieri, aerei stealth, caccia, soldati, bande musicali, saluti militari e tappeti rossi per dimostrare la potenza americana al presidente cinese.

Nessuno organizza una simile manifestazione per un paese che considera subordinato.

L’epoca in cui Washington poteva presumere che Pechino si sarebbe alla fine adattata a un ordine ideato dagli Stati Uniti sta volgendo al termine.

Gli Stati Uniti possono resistere a questa trasformazione. Possono gestirla. Possono negoziare al suo interno. E possono ricostruire parte della capacità industriale la cui scomparsa ora limita la politica americana.

Ciò che non può fare è far sparire, con una semplice cerimonia, il peso economico e industriale accumulato dalla Cina.

I bombardamenti su Washington erano reali.

Così era il potere che rappresentavano.

Ma questo era anche il motivo per cui Washington si sentì in dovere di metterli in cielo.

Adrian Korczyński, analista e osservatore indipendente specializzato in Europa centrale e ricerca sulle politiche globali.

Fonte: Journal Neo

Traduzione: Luciano Lago