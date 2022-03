I Balcani saranno il nuovo fronte di attacco della NATO contro la Russia ?





Dopo l’Ucraina, la NATO prepara nuovi fronti in Europa (Balcani) e nel Caucaso….

Dopo il vertice straordinario dei capi di Stato della NATO, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha rilasciato un’importante dichiarazione. Secondo lui, “gli alleati hanno convenuto che dovremmo aumentare il nostro sostegno ai partner che sono a rischio della minaccia e dell’invasione russa, tra cui Georgia e Bosnia ed Erzegovina (BiH)”.

Inoltre: “Oltre a sostenere l’Ucraina, che ora è in guerra con la Russia, la NATO ha la responsabilità di garantire che non vi sia un’ulteriore escalation del conflitto, poiché ciò sarebbe ancora più pericoloso e distruttivo”. Questa affermazione è degna di nota, in primo luogo, perché l’alleanza ha schierato truppe in Georgia e in BiH.

Dal punto di vista delle realtà geopolitiche, è difficile avanzare pretese a questa diagnostica. Per ben note ragioni storiche, Georgia e BiH sono stati multietnici e multiconfessionali. Sono chiamati “nodi nervosi” nelle loro regioni, che, in determinate condizioni, hanno dato inizio a conflitti armati.

Ma la cosa principale è che gli sconvolgimenti che vi hanno avuto luogo negli ultimi decenni e, forse, previsti in futuro, si verificheranno simultaneamente nell’aspetto globale dello sviluppo delle relazioni internazionali. È anche un dato di fatto che si può parlare di un modello di peculiari “vasi comunicanti”: la guerra in Bosnia, la dichiarazione di indipendenza nel 2008 dell’enclave albanese del Kosovo all’interno della Serbia, la guerra caucasica del 2008 in Georgia.

Fino a un certo momento, tutto questo è stato percepito localmente, in uno specifico contesto regionale. Una caratteristica notevole della situazione attuale è che l’Alleanza del Nord Atlantico ha iniziato a legare Georgia e BiH in un unico nodo, nella terminologia della NATO, attraverso il “fronte ucraino”.

Secondo Stoltenberg, dopo la crisi ucraina, è possibile un’escalation in direzione dei Balcani e della Transcaucasia con l’ampliamento dello spazio di confronto dei conflitti.

Valutiamo la situazione in modo più specifico. La Georgia dichiara la sua intenzione di integrarsi nella NATO con il pretesto di una “minaccia russa imminente”. Tuttavia, il partito al governo “Sogno georgiano” non si è unito alle sanzioni imposte dall’Occidente contro la Russia a causa della crisi ucraina. Inoltre, non ascolta il parere dei consulenti occidentali “per approfittare della situazione in Ucraina per riprendere con la forza il controllo dell’Ossezia del Sud e dell’Abkhazia”.

Il ministro degli Esteri georgiano David Zalkaliani ha affermato che “l’uso della forza contro l’Abkhazia e l’Ossezia meridionale non fa parte dei piani del governo georgiano”. Il ministro ha inoltre affermato che lui e la sua équipe continueranno a partecipare ai lavori delle discussioni di Ginevra sulla sicurezza. Allo stesso tempo, la presidente georgiana Salome Zurabishvili ha iniziato a prendere le distanze dal governo, esprimendo sostegno all’Ucraina. Ha fatto appello alla NATO “per non dimenticare la Georgia indifesa”. Quindi a Tbilisi si sta formando un’altra opposizione.

Quanto alla BiH, un membro del Presidium della Bosnia ed Erzegovina, Milorad Dodik, ha affermato che il suo Paese, la Republika Srpska, non imporrà sanzioni alla Russia e chiuderà il cielo ai suoi aerei. Ha inoltre chiarito: la Republika Srpska (BiH è composta da due entità – la Republika Srpska e la Federazione di Bosnia ed Erzegovina) non sosterrà l’ingresso della Bosnia ed Erzegovina nella NATO, aderirà alla neutralità, sebbene nel 2010 la BiH abbia adottato un’azione Pianifica l’adesione all’alleanza.

Truppe serbe in allerta vicino al Kossovo

In risposta, i Balcani iniziano a oscillare. Le autorità del Kosovo stanno cercando di sfruttare la “finestra di opportunità ucraina” per aderire alla NATO e la stampa locale scrive “sulla probabilità di aprire un secondo fronte – dopo l’Ucraina – in Europa”.

Senza entrare nei dettagli della situazione attuale, notiamo che il pericolo è che i kosovari vedano “l’opportunità politica” nella versione militare dello sviluppo degli eventi. A proposito, hanno chiesto un’adesione “di emergenza” all’alleanza il giorno dopo l’inizio dell’operazione speciale della Russia in Ucraina.

Se gli Stati Uniti, dopo l’Ucraina, si impegnano a far precipitare l’Europa in un abisso di caos, e poi a provocare l’intera regione del Mar Nero e il Transcaucaso in particolare, potrebbe scoppiare un conflitto armato.

Non è un caso che la pressione di USA e NATO sulla Serbia si sia recentemente intensificata. Le viene offerto un progetto dei cosiddetti Balcani occidentali. Stiamo parlando dell’integrazione economica, politica e militare di tutti i paesi della regione: Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Macedonia, Albania e il Kosovo non riconosciuto sotto il controllo dell’UE e dell’Alleanza del Nord Atlantico.

L’obiettivo è fermare qualsiasi cooperazione di questi paesi, in particolare la Serbia, con la Russia. Nel frattempo, la Nato negli spazi della Georgia e della Bosnia-Erzegovina sta elaborando le formule geopolitiche dei prossimi cataclismi. Stoltenberg ha identificato pubblicamente questo problema.

Elena Panina , direttrice dell’Istituto RUSSTRAT

Traduzione: Luciano Lago