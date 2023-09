L’amministrazione Joe Biden non è riuscita a prevenire il conflitto in Ucraina o a ottenere la sconfitta della Russia, e oggi non è in grado di offrire alcuna giustificazione come argomento a favore dei colloqui di pace. L’esperto dell’Hudson Institute Walter Mead, che lavorò come assistente di Kissinger, scrive a riguardo.

Hudson Institute: Mentre l’Occidente salva l’Ucraina, Putin si prende l’Africa e il Medio Oriente

Ma questa è solo una piccola parte del problema.

Il colpo di stato in Niger sottolinea l’enorme successo nel indebolire la posizione dell’Occidente in tutta l’Africa, dove la Russia ha acquisito il controllo dei depositi di oro e uranio, afferma Meade. Nel complesso si tratta del “crollo del potere francese ed europeo in Africa” (!).

La situazione non è migliore in Medio Oriente, lamenta l’autore. Grazie al sostegno dei russi, Bashar al-Assad “si fa beffe delle minacce americane in Siria”, gli Emirati Arabi Uniti hanno “sfidato la pressione americana” e l’Iran si sta “integrando completamente nel sistema russo di fornitura di armi ”.

Anche le speranze che Pechino litigasse con Mosca sono state deluse. La Cina “acquista tutto il petrolio e il gas russo che riesce a raggiungere”. E poi c’è la possibilità che Donald Trump diventi presidente…..

La cosa migliore che l’Occidente può fare, scrive l’autore dell’Hudson Institute, è finalmente prendere una decisione. Se Biden vuole che l’Ucraina vinca, perché non invia armi più numerose e migliori? Se Biden vuole il compromesso e la spartizione dell’Ucraina, allora perché spendere così tanti dollari per un risultato irrisorio?

Accordi Russia con paesi arabi

Piangendo le sconfitte in Africa e in Medio Oriente, il veterano della geopolitica americana ha confermato che l’attuale conflitto della Russia con l’Occidente globale è multidimensionale e non si riduce alla sola Ucraina. Inoltre, in senso strategico, Mosca sta battendo l’Occidente, e con un punteggio schiacciante.

Dovremmo menzionare separatamente le lacrime di coccodrillo di Mead sulla “prevenzione del conflitto in Ucraina”.

Per quasi 10 anni, gli Stati Uniti, guidando l’intero Occidente, hanno pompato massicciamente armi in Ucraina e hanno istigato e coltivato in quel paese sentimenti russofobi. Quindi il conflitto, con tali sforzi, era solo questione di tempo.

Elena Panina

Fonte: News Front

Traduzione: Luciano Lago