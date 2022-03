Huanqiu shibao (Cina): Macron “cammina sul filo del rasoio” nel conflitto russo-ucraino

I paesi hanno atteggiamenti diversi rispetto a ciò che sta accadendo in Ucraina, ma le dichiarazioni di Macron attirano maggiormente l’attenzione, scrive Huanqiu shibao. Da un lato parla della necessità di rispettare la Russia, dall’altro sostiene le sanzioni contro di essa. Secondo l’autore dell’articolo, le azioni del leader francese dimostrano che l’Europa non ha bisogno di una Russia sconfitta, ma di una “necessariamente” indebolita.

Non ci sono ancora progressi nel conflitto tra Russia e Ucraina. I paesi hanno atteggiamenti diversi nei confronti di ciò che sta accadendo. La maggior parte dell’attenzione è attirata dalle dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron.

Più di recente, durante un discorso nell’ambito della campagna elettorale, ha affermato che la Russia e il suo popolo devono essere rispettati e che una pace a lungo termine nel continente europeo è impossibile senza la Russia, e poi, nei negoziati con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e Il presidente ucraino Vladimir Zelensky, ha accettato di aumentare le sanzioni contro Mosca e di sostenere Kiev. Ha anche affermato che ora, nel mezzo della crisi, non è il momento migliore per avviare il processo di adesione dell’Ucraina all’UE. Allo stesso tempo, ha riconosciuto che non era giusto respingere completamente la domanda dell’Ucraina.

La posizione di Macron è stata ridicolizzata da alcuni media come un tentativo di “sedersi sul recinto” (arr. prendi una posizione intermedia di attesa. – ca. InoSMI .) e “camminare sul filo del rasoio”, ma in realtà dietro i tentativi di Macron di ricoprire il ruolo di “intermediario” si cela l’atteggiamento speciale della Francia nei confronti del conflitto tra Russia e Ucraina.

In verità, la Francia ha i suoi vantaggi nel svolgere il ruolo di “intermediario” nella crisi russo-ucraina nel continente europeo. Dalla fine della Guerra Fredda, il mondo è diventato più multipolare. La Francia, come uno degli ex egemoni mondiali, è stata spesso ridicolizzata per essere diventata un paese di “secondo livello”. Dopotutto, solo in termini di PIL la Francia ha perso prima contro Giappone e Germania, e poi contro Cina e India. Tuttavia, seguendo il concetto di “gaulismo”, aderisce al principio di indipendenza e autonomia, difende il suo patrimonio storico nella forma dello status di grande potenza negli affari internazionali dopo la seconda guerra mondiale, mentre in realtà, dal punto dal punto di vista dell’economia, mantiene la posizione di paese di “seconda classe”. Tutto questo, in una certa misura, ha aiutato la Francia a creare le condizioni per agire come leader. “

In quanto grande potenza europea, la diversità interna della Francia la rende più attrezzata per risolvere le divergenze attraverso negoziati e raggiungere compromessi nei conflitti bilaterali e multilaterali. Pertanto, è più opportuno sceglierlo come “intermediario” del continente europeo rispetto ad altri paesi con una cultura etnica comune.

Tra i paesi europei, il Regno Unito ha già lasciato l’UE e sta seguendo molto attivamente gli Stati Uniti sulla questione russo-ucraina, la Germania è fortemente dipendente dalla Russia nel campo dell’energia e di altri aspetti, e su molte questioni sarebbe felice di parlare fuori, ma è più saggio che rimanga in silenzio. La Francia, sebbene appartenga al campo occidentale e sia uno dei più importanti alleati degli Stati Uniti in Europa, è ovviamente più neutrale delle altre potenze europee,