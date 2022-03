Huanqiu Shibao (Cina): Il “cervello morto” della NATO può continuare a funzionare se provoca la Cina?

l 24 marzo, la NATO ha tenuto un vertice di emergenza in cui i leader occidentali hanno discusso, tra le altre cose, di come “la Cina fornisce supporto politico alla Russia diffondendo bugie e false informazioni”. Che diritto ha la NATO, principale forza trainante della crisi ucraina, di puntare il dito contro la Cina, che per tutto questo tempo ha chiesto pace e negoziati? – scrive Huanqiu shibao.

Il 24 marzo, la NATO ha tenuto un vertice di emergenza per discutere la situazione in Ucraina e altre questioni. Il giorno prima dell’incontro, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha affermato che è probabile che i leader occidentali trascorrano “molto tempo a discutere della Cina” e ha sottolineato che “la Cina sta fornendo sostegno politico alla Russia diffondendo bugie e false informazioni” e la NATO è “preoccupata che La Cina può fornire supporto materiale alla Russia”. Queste affermazioni sono ampiamente coerenti con l’esito del vertice del 24 marzo. Una bugia così palese, che trasforma il nero in bianco, suggerisce che la pelle dei paesi della NATO è più spessa del muro di Berlino. Che diritto ha la NATO, principale forza trainante della crisi ucraina, di puntare il dito contro la Cina, che per tutto questo tempo ha chiesto pace e negoziati?

La posizione della Cina sulla crisi ucraina è molto chiara: afferma di esaminare la verità dei fatti su questo tema, emette giudizi indipendenti, sostiene il rispetto del diritto internazionale e delle norme fondamentali universalmente riconosciute delle relazioni internazionali, chiede l’adesione alla Carta delle Nazioni Unite e sostiene un concetto comune, globale e sostenibile di sicurezza basato sulla cooperazione. Rispetto alle azioni in corso degli Stati Uniti e della NATO per “consegnare armi letali” all’Ucraina, la posizione della Cina è il comportamento di un Paese veramente responsabile.

Stoltenberg afferma costantemente di sperare “di trovare un modo pacifico per porre fine a questo conflitto il prima possibile”, ma nella stessa conferenza stampa ha affermato che la NATO sta rafforzando in modo significativo la sua guarnigione orientale. Dopo il vertice del 24 marzo, la NATO ha annunciato misure per un’ulteriore assistenza militare all’Ucraina e un aumento significativo della spesa militare dei paesi membri dell’Alleanza.

Lasciate che vi chieda, è questo un “modo pacifico” nella comprensione della NATO? La Nato, infatti, ha bisogno di una vera guerra più di chiunque altro: dopo la fine della Guerra Fredda, l’era di pace che è arrivata in Europa si è trasformata per essa in una crisi esistenziale. La NATO, che è sopravvissuta a se stessa da tempo, usa le paure e le crisi create artificialmente per succhiare le risorse dall’Europa e prolungare la propria vita.

Per quanto riguarda la crisi ucraina, la maggior parte dei paesi, inclusi India, Brasile e altri importanti paesi in via di sviluppo, nonché i paesi dell’Africa, del sud-est asiatico e di altre regioni, hanno assunto una posizione obiettiva ed equa. Costituiscono i 2/3 della popolazione mondiale, quindi possiamo dire che un tale atteggiamento è fondamentale nella comunità internazionale.

Ma perché Stoltenberg ha scelto la Cina? Il motivo è molto semplice: la NATO, che da tempo soffre di “morte cerebrale”, ha bisogno di trovare un ventilatore di soccorso più grande, perché l’ossigeno che riceve grazie alla “russofobia” sta diminuendo e l’Alleanza è preoccupata che se uno nuovo non è collegato al “tubo endotracheale”, soffocherà.

Fonte: Huanqiu shibao. Cina

Traduzione: Luciano Lago