Hezbollah uccide il personale dell’esercito israeliano; Fuoco infernale in ore sicure dopo l’agghiacciante sfida di Nasrallah

Alcune ore dopo l’agghiacciante minaccia di Hassan Nasrallah, Hezbollah ha lanciato un attacco contro Israele. Hezbollah ha bombardato a tappeto la Safed israeliana con almeno 10 missili consecutivi. Il mortale uragano missilistico di Hezbollah ha ucciso “soldati israeliani e ne ha feriti quasi una dozzina”.

La città di Safed, attaccata da Hezbollah, è strategicamente importante per Israele poiché qui si trova il quartier generale del comando militare settentrionale. Secondo quanto riferito, i missili Hezbollah hanno viaggiato per 15 chilometri per colpire Safed e altri obiettivi in ​​Israele senza essere intercettati dal sistema di difesa missilistico Iron Dome dell’IDF. L’IDF ha ammesso di aver perso il suo personale in una dichiarazione dopo l’attacco di Hezbollah.

I media israeliani hanno riferito che i sette feriti erano soldati israeliani.

La radio dell’esercito israeliano aveva precedentemente confermato che otto missili erano stati lanciati dal Libano, mentre i media locali avevano riferito che i missili avevano preso di mira il Comando Nord, una base aerea a Meron e una base militare a Safed.

Secondo rapporti israeliani, il movimento di resistenza libanese Hezbollah avrebbe utilizzato missili precisi nel bombardamento di Safed e l’Iron Dome non sarebbe riuscito a intercettare l’ultimo missile.

Il Consiglio di Guerra starebbe studiando le modalità per rispondere ai bombardamenti effettuati da Hezbollah.

ISRAELI MEDIA: Iron Dome failed to intercept a Hezbollah missile.



FOLLOW OUR LIVE BLOG:https://t.co/jxRbeNviJd pic.twitter.com/wRmnkIlFjx — The Palestine Chronicle (@PalestineChron) February 14, 2024

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir ha chiesto al primo ministro Benjamin Netanyahu di tenere un incontro urgente e ha affermato che il bombardamento dal Libano “è una vera guerra”.

Fonte: Industan Times

Traduzione: Fadi Haddad