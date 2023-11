Hezbollah sale sulle alture

di MK BHADRAKUMAR

La questione palestinese, che Benjamin Netanyahu pensava di aver quasi risolto assimilando progressivamente “tutto Israele” come entità sionista, è tornata ruggente al centro della scena politica dell’Asia occidentale e della società internazionale, grazie a Hamas, l’auriga della resistenza della Palestina.

(Le forze israeliane hanno incontrato una feroce resistenza a Gaza, compresi militanti armati di missili anticarro).

Se si deve credere al segretario generale di Hezbollah Hassan Nasrallah, l’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre è stato “interamente un prodotto della determinazione e dell’esecuzione palestinese, meticolosamente nascosto a tutti, comprese le fazioni della resistenza con sede a Gaza… e libero da intrecci con accordi regionali”. o attori internazionali”.

Nasrallah ha sottolineato, nel suo storico discorso tenuto venerdì a Beirut, che l’attacco di Hamas contro Israele “ha dimostrato inequivocabilmente che l’Iran non esercita alcun controllo sulle fazioni della resistenza, i veri decisori sono gli stessi leader della resistenza e i loro devoti combattenti”.

Il discorso di Nasrallah era molto atteso nelle capitali mondiali soprattutto per avere qualche indizio sulle intenzioni future di Hezbollah. Ma il maestro tattico si è invece concentrato sul quadro generale, poiché, come ha affermato, il 7 ottobre “preannuncia un panorama cambiato, che richiede una responsabilità condivisa da tutte le parti”.

Quindi, fermare l’aggressione israeliana contro Gaza e garantire la vittoria di Hamas nella regione dovrebbero essere gli obiettivi di oggi, il che è nell’interesse nazionale di Egitto, Giordania e Siria e di “fondamentale importanza” per il Libano. Naturalmente, la Striscia di Gaza è sempre stata al centro del conflitto israelo-palestinese ed è stata a lungo collegata al nazionalismo palestinese.

Hezbollah è entrato nella battaglia per Gaza già l’8 ottobre poiché “ciò che sta accadendo sul nostro fronte libanese non si limiterà a questo, ma si estenderà oltre”, ha sottolineato Nasrallah. Pertanto, le operazioni di resistenza nel sud del Libano servono da deterrente e qualsiasi attacco al Libano o una operazione preventiva “sarebbe la più grave follia nella storia dell’esistenza di Israele”. Ha detto che l’escalation dipende da due “fattori fondamentali”: gli eventi in corso a Gaza e, in secondo luogo, la condotta dell’esercito israeliano nei confronti del Libano.

“Tutte le possibilità rimangono aperte sul nostro fronte libanese, con ogni opzione presa in considerazione e disponibile per l’implementazione in qualsiasi momento, è imperativo per noi rimanere preparati per tutti i potenziali scenari futuri”. Ha detto Nasrallah.

Narrallah parla ai militanti di Hezbollah

“Abbiamo anche fatto i preparativi per contrastare la flotta americana”, ha aggiunto. Ricordando l’umiliazione inflitta agli Stati Uniti in Libano nei primi anni ’80, Nasrallah ha detto: “Coloro che mirano a scongiurare una guerra americana dovrebbero agire prontamente per fermare l’aggressione contro Gaza… In caso di conflitto regionale, le flotte navali e la guerra aerea si rivelerà inutile e di nessun beneficio reale… i vostri interessi e i vostri soldati saranno quelli che soffriranno di più e subiranno le perdite maggiori”.

Allora, qual è il quadro generale? Nasrallah ha riassunto: “Anche se potremmo aver bisogno di più tempo, stiamo ottenendo vittorie in diversi aspetti, proprio come abbiamo fatto in diversi aspetti a Gaza e come resistenza in Cisgiordania… Questa battaglia è caratterizzata da resilienza, pazienza, resistenza e accumulazione di risultati, tutti volti a impedire al nemico di raggiungere i suoi obiettivi”.

Sembra che il contenuto del discorso di Nasrallah non abbia colto di sorpresa il segretario di Stato americano Antony Blinken, che si trovava in viaggio a Tel Aviv. Presumibilmente, i backchannel sarebbero stati attivi. Per unire i punti, il capo della Forza Quds delle Guardie rivoluzionarie iraniane, generale Esmail Qaani, si era recato a Beirut martedì scorso e aveva incontrato Nasrallah.

Lo stesso giorno, il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian ha incontrato a Doha l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, seguito da un incontro con il leader di Hamas Ismail Haniyeh. (Questa è stata la seconda visita di Amir-Abdollahian in Qatar in due settimane.)

Nella cronaca dell’Asse della Resistenza, figure come Nasrallah (o Muqtada al-Sadr, il religioso musulmano sciita iracheno) sono tutt’altro che figure unidimensionali. Il successo dell’Iran risiede nel tatto, nell’infinita pazienza e nella resilienza nell’adattarsi alle richieste esterne ed interne della politica di resistenza. Gran parte di ciò è l’eredità del generale Qasem Soleimani che fu preso di mira e ucciso in un attacco di droni statunitensi vicino all’aeroporto di Baghdad nel gennaio 2000.

Blinken ha detto ai giornalisti in Israele che durante l’incontro con Netanyahu, ha esortato Israele a perseguire una pausa nei combattimenti a Gaza e ha dato consigli su come ridurre al minimo le morti civili palestinesi. Netanyahu ha risposto subito dopo tenendo una conferenza stampa, dicendo che Israele “rifiuta un cessate il fuoco temporaneo che non includa il ritorno dei nostri ostaggi”.

Alla vigilia dell’arrivo di Blinken, Netanyahu ha detto ai media citando l’Ecclesiaste che “La Bibbia dice che ‘c’è un tempo per la pace e un tempo per la guerra’. Questo è tempo di guerra”. Netanyahu è un combattente tenace. Sta già raggiungendo l’influente collegio elettorale evangelico negli Stati Uniti.

La visita di Blinken ha accresciuto la tensione all’interno della quale Netanyahu si trova ora a operare. Haaretz definisce Netanyahu “un politico tormentato che si trova ad affrontare la fine della sua carriera, con i problemi attuali che vanno ad aggiungersi al grave coinvolgimento criminale in cui si è cacciato con le sue stesse mani. Netanyahu non gode della fiducia del pubblico e la maggior parte dei suoi sforzi sono investiti nella sua sopravvivenza personale”.

Militanti Hezbollah

In effetti, è ancora da vedere fino a che punto le promesse di Netanyahu di sradicare Hamas siano mere dichiarazioni retoriche. Egli fa affidamento sul consenso della leadership politica e di sicurezza israeliana – e forse anche sulla posizione della maggioranza dell’opinione pubblica – secondo cui è necessario sconfiggere Hamas e che ciò non può essere fatto dal cielo, ma richiede l’attuazione massiccia di un piano di manovra. forza di terra.

Ma questi sono i primi giorni. Una volta che le squadre di combattimento delle brigate israeliane entrano nel cuore delle infrastrutture di Hamas e le sue risorse operative chiave vengono degradate, l’atmosfera può cambiare. La scommessa di Netanyahu è molto grande. Inoltre, ha assolutamente bisogno del sostegno degli americani mentre questi ultimi stanno già chiedendo una contropartita a Gaza e si aspetterebbero che rinnovi il suo sostegno alla soluzione dei due Stati, oltre a tenere a freno i suoi partner di coalizione nell’Hardalim (ultra -Ortodossi, nazionalisti) e i loro alleati che stanno commettendo atrocità contro la popolazione palestinese e abbattendo i loro ulivi sulle colline della Cisgiordania.

Ciò che Hamas e Hezbollah vogliono veramente è un cessate il fuoco a Gaza. Dal punto di vista di Hamas, l’interesse internazionale a liberare i cittadini stranieri genererà pressioni per arrivare ad un accordo. Per quanto riguarda Hezbollah, è contrario a rischiare ingenti danni in Libano. Hezbollah è anche un partito politico con il sostegno della base ed è sensibile alla crisi dell’economia libanese e alle gravi difficoltà che le persone devono affrontare. Tali considerazioni favorirebbero la cautela.

Tuttavia, il discorso di Nasrullah ha mostrato che la nebbia della guerra si sta approfondendo. Le cose non sono quello che sembrano in superficie, soprattutto se si considerano le credenziali di Biden come sionista numero uno al mondo, come qualcuno ha descritto una volta. Le persone non cambiano a 80 anni.

Una bozza politica trapelata dal ministero dell’intelligence israeliano la scorsa settimana conferma i peggiori sospetti degli osservatori più attenti secondo cui Israele nasconde piani segreti per espellere gran parte o tutta la popolazione palestinese dell’enclave di Gaza nel deserto egiziano del Sinai.

Jonathan Cook, giornalista e autore britannico, ha scritto un articolo straordinario in cui afferma che il governo Netanyahu sta “prendendo seriamente in considerazione una massiccia operazione di pulizia etnica, condotta alla velocità della luce e con l’assistenza degli Stati Uniti”. Cook ha citato un rapporto del FT secondo cui l’UE si è impossessata del piano USA-Israele e che alcuni paesi membri sono aperti all’idea di esercitare pressioni concertate sull’Egitto affinché accetti l’esodo da Gaza.

C’è motivo di credere che l’amministrazione Biden stia dissimulando e creando false narrazioni nei media – fingendo divergenze con Netanyahu, ecc. – mentre in realtà il piano israeliano è molto presente nei punti di discussione di Blinken negli impegni diplomatici a porte chiuse, soprattutto con i ricchi paesi del Golfo che sarebbero chiamati a finanziare l’insediamento della popolazione sfollata di Gaza nel Sinai.

Fonte: Indian Punchline

Traduzione: Luciano Lago