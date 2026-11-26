Il segretario generale dell’organizzazione libanese, Sheikh Naim Qassem, ha avvertito che la resistenza non tollererà indefinitamente l’aggressione israeliana.

Il segretario generale di Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, ha affermato che l’indipendenza del Libano non può coesistere con la tutela degli Stati Uniti e ha ribadito che il suo movimento difenderà il Paese da qualsiasi aggressione israeliana. Durante una cerimonia commemorativa dedicata a Sayyed Hashem Safieddine , mercoledì, il leader libanese ha avvertito che la pazienza del movimento di resistenza ha un limite e che reagiranno a qualsiasi minaccia alla loro esistenza e ai loro diritti.

Qassem ha accusato Washington di fare pressioni sulle autorità libanesi affinché concedessero qualcosa all’occupazione israeliana e ha avvertito che la sottomissione ai diktat stranieri porta alla frammentazione nazionale. Ha affermato che Hezbollah avrebbe impedito la realizzazione del progetto coloniale israeliano in territorio libanese e ha chiesto, come condizioni per la sovranità, la cessazione delle ostilità, il ritiro delle truppe di occupazione, il rilascio dei prigionieri e la ricostruzione dei villaggi distrutti.

In un rapporto pubblicato il 6 novembre, il Centro operativo per le emergenze sanitarie , dipendente dal Ministero della Salute pubblica, ha dettagliato che l’ aggressione israeliana contro il Libano ha causato la morte di 4.390 persone e il ferimento di 12.429 dal 2 marzo 2026. L’agenzia ha aggiunto che dall’8 ottobre 2023 l’occupazione israeliana ha massacrato 8.957 libanesi e ne ha feriti 30.665 .

Il leader di Hezbollah ha criticato il recente discorso del presidente Joseph Aoun in occasione della Festa dell’Indipendenza. Qassem ha sostenuto che il presidente ha ingiustamente equiparato le forze di occupazione israelo-americane alla resistenza nazionale libanese e al popolo libanese. Ha inoltre criticato le forze politiche locali per aver appoggiato accordi quadro che cedono alle richieste israeliane e compromettono la sovranità statale.

Sul fronte interno, Qassem ha ribadito che Hezbollah rimane aperto al dialogo nazionale per rafforzare la pace civile e sostenere l’esercito libanese nello svolgimento dei suoi compiti a sud del fiume Litani, un’area attualmente occupata dallo Stato sionista . Ha inoltre espresso la disponibilità del suo movimento a partecipare alle discussioni su una strategia di sicurezza nazionale sovrana una volta che Israele si sarà ritirato completamente.

Nel corso del suo intervento, il segretario generale della milizia sciita ha chiesto alle autorità giudiziarie libanesi di rilasciare immediatamente cinque giovani detenuti a Batroun, a nord di Beirut. Ha sottolineato che non erano stati condannati e che stavano svolgendo legittime attività di preparazione alla difesa. Ha inoltre affermato che la resistenza adempie a un legittimo dovere nazionale di proteggere l’integrità territoriale del Paese da aggressioni esterne.

🇱🇧 Explosiones sacudieron el sur del Líbano y otra detonación se reportó en Al-Qantara.



🛩️ Medios libaneses atribuyeron las explosiones a fuerzas israelíes que mantienen operaciones militares en territorio libanés. Las detonaciones dejaron columnas de humo y destrucción mientras… pic.twitter.com/R5JqOPkCDZ — teleSUR TV (@teleSURtv) November 23, 2026

Il leader di Hezbollah ha sottolineato lo storico sostegno dell’Iran al Libano, chiarendo che l’organizzazione agisce esclusivamente in difesa degli interessi nazionali libanesi e che Teheran si fa carico di oneri a sostegno della causa del popolo libanese. Con questa dichiarazione, il movimento ha ribadito la sua ferma posizione politica e difensiva di fronte alle pressioni diplomatiche e militari nella regione.

Sayyed Hashem Safieddine era un religioso sciita libanese, un alto funzionario di Hezbollah e un parente del suo segretario generale di lunga data, Hassan Nasrallah (1960-2024). Fu ucciso nell’ottobre del 2024 in un raid aereo israeliano in un sobborgo di Beirut .

Fonte: Telesur

Traduzione: Luciano lago