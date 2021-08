HEZBOLLAH PUBBLICA IL FILMATO DEL RECENTE ATTACCO MISSILISTICO AL NORD DI ISRAELE





Il 6 agosto, i media centrali di Hezbollah hanno rilasciato filmati del recente attacco missilistico del gruppo libanese al nord di Israele.

L’attacco, che è stata una risposta alla attacchi aerei israeliani del 5 agosto sul Libano meridionale, ha visto combattenti di Hezbollah sparare almeno 19 razzi contro il nord di Israele. Secondo le forze di difesa israeliane (IDF), dieci dei razzi sono stati intercettati dal sistema Iron Dome.

Gli attacchi aerei israeliani sono stati una risposta all’attacco missilistico del 4 agosto lanciato dal sud del Libano. A seguito dell’attacco è scoppiato un grave incendio vicino all’insediamento israeliano di Kiryat Shmona.

In una dichiarazione, Hezbollah ha affermato che l’attacco missilistico ha preso di mira le aree vuote di proposito perché i recenti attacchi aerei israeliani hanno preso di mira solo aree vuote.

Il filmato diffuso da Central Media mostra un lanciatore improvvisato nascosto nel retro di un mini camion che spara razzi Grad da 122 mm da un terreno agricolo.

Nelle prime ore del 6 agosto sono stati lanciati razzi dal Libano verso Israele. Le forze di difesa israeliane (IDF) stanno ora rispondendo con colpi di artiglieria, mirando ai siti di lancio nel sud del Libano.

Secondo i media israeliani, sono stati lanciati 20 razzi, 10 dei quali sarebbero stati intercettati. Alcuni razzi hanno superato l’Iron Dome, prendendo di mira aree abitate.

Dichiarazione di Hezbollah:

Alle 11:15 di questo venerdì, e in risposta ai raid aerei israeliani sulle terre aperte nelle aree di Al-Jarmaq e Al-Shawakir lo scorso giovedì sera, i gruppi del martire Ali Kamel Mohsen e del martire Muhammad Qasim Tahan nell’Islam La Resistenza ha bombardato le terre aperte nelle fattorie di Shebaa occupate con dozzine di razzi da 122 ⁠mm.

Il comando dell’IDF ha riferito che le sirene della difesa aerea hanno suonato nel villaggio di Ein Kiniya sulle alture del Golan e vicino al villaggio di Snir.

Non si registrano feriti o danni.

Il territorio israeliano è stato preso di mira in risposta agli attacchi aerei effettuati dall’aviazione israeliana sul governatorato meridionale del Libano, nel cuore di Hezbollah, il 5 agosto.

Il giorno prima, il 4 agosto, un altro attacco missilistico aveva preso di mira il territorio israeliano. Tre razzi sono stati lanciati dal sud del Libano, uno dei quali è fallito a metà strada e due sono atterrati in territorio israeliano. Anche senza raggiungere alcuna infrastruttura, i razzi sono pericolosi perché provocano grandi incendi.

Sembra che l’attuale ciclo di escalation sia un’azione pianificata in anticipo.

I recenti attacchi aerei israeliani sono stati di una scala insolitamente ampia e sono stati effettuati giovedì. La leadership militare e politica di Tel Aviv prevede una rapida risposta dal territorio libanese il giorno successivo, venerdì. Le azioni militari non possono passare inosservate alla comunità musulmana del Libano. Gli imam li accenderanno sicuramente durante la preghiera del venerdì (صَلَاة ٱلْجُمُعَة‎, Ṣalāt al-Jumuʿah), che infiammerà ulteriormente l’odio verso Israele tra la popolazione.

Pattuglia di Hebollah sul confine

Ora Israele sta lanciando un altro attacco al Libano, dovrebbero essere previsti nuovi attacchi aerei. L’escalation sta diventando inevitabile. È probabile che l’“aggressione nemica” sarà utilizzata dalla leadership politico-militare israeliana per giustificare l’aumento delle azioni militari contro il Libano, fino al nuovo intervento militare.

Nel frattempo, il Libano è lacerato da conflitti interni nel mezzo di una grave crisi economica. La popolarità dell’ideologia di Hezbollah è in costante crescita.

Fonte: South Front

Traduzione: Fadi Haddad