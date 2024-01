Hezbollah prende di mira le forze israeliane che preparano un attacco al territorio libanese

La Resistenza Islamica in Libano annuncia di aver preso di mira una forza israeliana, che si prepara ad effettuare un attacco aggressivo sul territorio libanese.

Martedì, la Resistenza islamica in Libano – Hezbollah – ha preso di mira una forza israeliana vicino alla caserma ‘Zar’it’, “che stava preparando un attacco all’interno del territorio libanese”, secondo quanto riportato nella dichiarazione di Hezbollah.

La dichiarazione affermava che la resistenza aveva preso di mira le forze israeliane con armi missilistiche, provocando feriti confermati. Questo attacco è la continuazione delle operazioni di resistenza contro i siti e gli schieramenti di occupazione.

Domenica scorsa, la resistenza ha lanciato missili contro la caserma israeliana “Biranit” , poi ha attaccato il sito di Ruweisat al-Qarn nelle fattorie libanesi occupate di Shebaa, prima di prendere di mira il sito militare di Hadab al-Bustan.

Inoltre, i combattenti della Resistenza Hezbollah hanno lanciato una raffica di razzi verso l’insediamento israeliano di “Avivim” in risposta agli attacchi aerei israeliani su aree civili nel sud del Libano.

Questo avviene nel contesto della resistenza di Hezbollah nelle operazioni in corso in Libano contro gli insediamenti e le caserme militari nel nord della Palestina occupata, in risposta ai massacri israeliani contro persone innocenti a Gaza e al sostegno della resistenza palestinese.

Hezbollah in Libano domenica ha celebrato il giovane martire Fadel Ali “Issa” Salman Shaar di Nabatiyeh, nel Libano meridionale, un martire sulla via di al-Quds che ascese mentre svolgeva il suo dovere di fronte all’occupazione israeliana.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Hadd