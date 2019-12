conflitti in Medio Oriente

Hezbollah iracheno: “Prepararsi a espellere il nemico americano dalla nostra terra santa”

da Redazione

AL MAYADEEN

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato che le sue forze hanno bombardato obiettivi della Brigata Hezbollah irachena. Il bilancio delle vittime è 25 e ci sono più di 50 feriti. Le reazioni non erano attese. Le brigate di Hezbollah irachene hanno invitato le forze armate e di sicurezza, le basi popolari e nazionali a “preparare una nuova pagina di orgoglio e grandezza per espellere il brutale nemico americano dalla nostra terra santa”.

A seguito dell’attacco degli Stati Uniti agli obiettivi delle forze di mobilitazione popolare in Iraq, il bilancio delle vittime – che inizialmente era 8 – è aumentato a 25, aumentando anche il numero di feriti a oltre 50.

Le reazioni non erano attese. I media israeliani e Channel 13 credono che l’operazione statunitense di bombardare il quartier generale della mobilitazione popolare irachena sia fonte di grande soddisfazione israeliana.

Il comandante militare delle Brigate Hezbollah , Abu Ahmed Al-Basri ha detto ai giornalisti che stavano aspettando di ricevere ordini. “Le nostre forze sono pronte a demolire le basi dell’occupazione americana e schiacciare le loro teste marce”, ha aggiunto.

Il movimento Asaib Ahl al-Haq ha espresso il suo rifiuto e la condanna di tale azione contro gli Stati Uniti: “Condanniamo fermamente la brutale aggressione americana contro i siti della 45a brigata di mobilitazione nella parte occidentale di Anbar, che ha portato alla Caduta di alcuni combattenti della mobilitazione popolare al confine con la Siria.

“La continua violazione degli Stati Uniti alla sovranità irachena richiede di rimanere con coraggio e durezza di fronte a questo comportamento incontrollato e impunito che conferma la barbarie e il disprezzo dell’amministrazione americana per la sicurezza delle popolazioni che cercano la stabilizzazione di paesi sicuri”.

Allo stesso modo, il Movimento ha sottolineato il fatto che “questi attacchi sono una continuazione dei precedenti attacchi effettuati dal nemico israeliano al quartier generale delle fazioni di mobilitazione popolare, il che dimostra che il nemico è solo uno.

“Pertanto, chiediamo alle forze politiche nazionali di unirsi di fronte a questa aggressione codarda e superare le differenze e lavorare per superare ostacoli e crisi, bloccando la strada all’aggressione degli Stati Uniti impegnati in flagranti interferenze in Iraq”.

L’ ufficio politico del partito islamico Daawa ha anche condannato l’aggressione degli Stati Uniti al quartier generale della mobilitazione popolare, rilevando che “l’organizzazione costituisce una forza militare irachena e fa parte delle forze armate, e che attaccarli da parte delle forze statunitensi è considerato una violazione di Sovranità irachena.

“Rifiutiamo di trasformare l’Iraq in uno scenario per regolare i conti con l’Iran. L’attentato americano di oggi è un atto barbaro che riflette l’approccio arrogante degli Stati Uniti “.

Da parte sua , il presidente iracheno Barham Salih ha detto al direttore degli Stati Uniti che l’accaduto è contrario agli accordi firmati, fa male all’Iraq ed è inaccettabile.

Abdul-Mahdi ha confermato che il bombardamento dei siti di mobilitazione popolare è una pericolosa escalation che minaccia la sicurezza dell’Iraq e della regione; affermando il suo rifiuto di qualsiasi azione unilaterale da parte delle forze della coalizione internazionale in Iraq, considerandola una violazione della sovranità irachena.

Milizie sciite irachene sul confine Iraq -Siria

Ha inoltre ordinato una riunione di emergenza del Consiglio ministeriale per la sicurezza nazionale per adottare le misure necessarie per proteggere gli iracheni e preservare la sicurezza e la sovranità dell’Iraq.

l bombardamento americano delle strutture militari irachene è una chiara e flagrante violazione della sovranità irachena e una violazione degli accordi di sicurezza conclusi tra i due paesi, poiché si presumeva che, conformemente a tali accordi, le forze della coalizione avrebbero sostenuto il governo. Gli iracheni svolgono i loro compiti di protezione degli iracheni e dei residenti stranieri.

Come appreso da Al Mayadeen, alti funzionari iracheni erano a conoscenza dell’aggressione prima che accadesse ed esprimevano il loro disaccordo.

Le azioni di attacco degli Stati Uniti sono state fortemente condannate e qualificate come “atto di tradimento”.

Sul fatto, un assistente di Muktada Sadr (leader sciita iracheno) ha affermato che “attaccare i combattenti della Resistenza costituisce un crimine palese e evidente contro la sovranità dell’Iraq e l’intero popolo della resistenza. (……)

“L’aggressione americana mostra il disprezzo per la sovranità e la dignità dell’Iraq. Dopo questo atroce crimine, il comando di brigata di Hezbollah fa appello alle forze militari e di sicurezza e alle basi nazionali e popolari per preparare una nuova pagina di orgoglio e grandezza per espellere il brutale nemico americano dalla nostra terra santa. “

“Siamo in uno stato di costante mobilitazione e dibattito per studiare il meccanismo per una risposta adeguata all’interno delle opzioni a nostra disposizione per l’odioso crimine americano contro i membri della mobilitazione popolare”, ha detto il Corpo di intelligence delle Brigate di Hezbollah.

Sottolineando che: “La nostra battaglia oggi con gli Stati Uniti e i suoi mercenari è aperta a tutte le possibilità, e non abbiamo altra scelta se non il confronto, e non ci sono resoconti o considerazioni che ci impediscono di rispondere al crimine di attaccare i protettori del paese. , i combattenti della mobilitazione popolare “.

“Trump sa che pagherà un prezzo elevato in Iraq e anche i paesi di cui sono presenti le loro forze criminali”.

http://espanol.almayadeen.net/news/politica/1369507/hizbullah-iraqu%C3%AD—a-prepararse-para-expulsar-al-enemigo-est

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago