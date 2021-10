“Hezbollah dispone di 100.000 forze pronte a difendere il Libano”

Il leader di Hezbollah Seyed Hasan Nasrallah afferma che il movimento ha 100.000 combattenti pronti a difendere la nazione del Libano.

“ La struttura militare di Hezbollah comprende 100.000 forze. È la prima volta che annunciamo il numero dei nostri combattenti, non per minacciare, ma per prevenire la guerra civile ” , ha sottolineato lunedì il leader del Movimento di resistenza islamica del Libano (Hezbollah) .

In un discorso televisivo pronunciato in occasione del compleanno del Profeta dell’Islam , Nasrallah ha sottolineato che Hezbollah non ha mai causato tensioni da nessuna parte, rilevando che è infatti considerato un “fattore positivo” e una difesa per i cristiani che vivono in territorio libanese.

Nel frattempo, ha assicurato che il più grande nemico del popolo e della comunità cristiana libanese è il partito politico cristiano di estrema destra, Forces Libanese, guidato da Samir Geagea, in quanto ha creato un’alleanza con il gruppo terroristico Daesh, gli estremisti del Fronte Al. – Nusra (che si autodefinisce Fronte Fath Al-Sham) e i Takfiri dell’opposizione siriana. “ Questa coalizione è una grande minaccia per i cristiani in Siria e Libano. Sono i mercenari di Israele ”, ha evidenziato.

Richiamando la responsabilità del partito delle Forze libanesi in una sparatoria mortale avvenuta giovedì a Beirut (capitale libanese), Nasrallah ha avvertito il popolo libanese e la comunità cristiana del Paese arabo che le autorità del partito filoamericano cercano di provocare una guerra civile nel paese a beneficio degli interessi dei suoi alleati stranieri: Washington e il regime di Tel Aviv.

“Sono stati sparati colpi da cecchini a Beirut per provocare una guerra civile”, sappiamo chi sono i responsabili.

Centinaia di manifestanti, convocati da Hezbollah e dal movimento libanese Amal, hanno marciato pacificamente davanti al Palazzo di Giustizia di Beirut giovedì per chiedere la rimozione del giudice Tarek Bitar – incaricato delle indagini sull’esplosione nella capitale nel 2020 -, accusando questi di parzialità politica. Tuttavia, la protesta è diventata violenta dopo che i cecchini hanno sparato contro i manifestanti nell’area di Al-Tayune vicino al palazzo, ferendo 60 manifestanti e uccidendone altri sette.

Hezbollah e Amal hanno accusato i gruppi affiliati al partito delle Forze libanesi di aver sparato ai manifestanti e hanno assicurato che gli americani e gli israeliani sarebbero gli unici a beneficiarne , se il Libano entrasse in una lotta settaria, nel caos o nella violenza.

Da parte sua, il capo del Consiglio esecutivo di Hezbollah, Seyed Hashem Safi al-Din, ha annunciato che quanto accaduto è stato “diretto dall’ambasciata Usa in Libano e finanziato dai Paesi arabi”.

Il pericolo per Israele di un conflitto con Hezbollah

Un alto esponente dell’esercito israeliano avverte che, in un possibile scontro, Hezbollah lancerebbe circa 2.000 missili al giorno contro i territori occupati da Israele.

Missili di Hezbollah

“A maggio, città come Tel Aviv e Ashdod hanno subito il maggior numero di colpi sparati nella storia di Israele”, ha riconosciuto domenica il comandante del comando del fronte interno delle forze israeliane, il generale Uri Gordin, in riferimento a l’offensiva militare israeliana contro la Striscia di Gaza dal 10 al 21 maggio.

In quel periodo, la Resistenza Palestinese ha insegnato una lezione indimenticabile, lanciando migliaia di razzi da Gaza contro città e insediamenti nel sud e nel centro dei territori occupati che hanno costretto Israele a dichiarare, il 21 maggio, che il suo governo aveva accettato un cessate il fuoco “senza condizioni ” con i gruppi della Resistenza Palestinese nell’enclave di Gaza, attraverso l’Egitto.

Sottolineando che abbiamo visto una frequenza di oltre 400 razzi sparati ogni giorno contro Israele “, l’alto comando militare israeliano ha sottolineato che, “in caso di conflitto o guerra con Hezbollah, stimiamo più di cinque volte il numero di razzi lanciati giornalmente dal Libano” verso i territori occupati dal regime israeliano.

Secondo il capo militare israeliano, il regime di Tel Aviv dovrebbe affrontare tra i 1.500 e i 2.500 razzi che il Movimento di resistenza islamica libanese (Hezbollah) lancerebbe ogni giorno .

Diversi funzionari e militari israeliani hanno espresso il loro timore per lo scoppio di una nuova guerra con il Libano e hanno chiesto alle loro autorità di fermare l’escalation delle tensioni con Hezbollah e altri movimenti di resistenza, poiché, in caso di guerra, città come Tel Aviv e Haifa, all’interno dei territori palestinesi occupati, potrebbe affrontare una pioggia di missili.

Sulla stessa linea, un rapporto preparato dall’esperto israeliano in affari militari Eli Bar-On, ha evidenziato il “massiccio arsenale” di Hezbollah di “170.000 razzi e missili” e ha avvertito che il movimento libanese “può lanciare fino a 4.000 missili al giorno”. .

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago