Hezbollah conduce attacchi contro posizioni e basi militari israeliane

Lunedì 19 febbraio 2024, in una serie di operazioni, la Resistenza islamica in Libano – Hezbollah ha preso di mira varie posizioni e siti militari israeliani lungo il confine libanese-palestinese, ha affermato il gruppo in una nota, confermando che tutti gli attacchi hanno ottenuto colpi diretti.

La Resistenza Islamica in Libano – Hezbollah ha dichiarato che le operazioni sono a sostegno del “resiliente popolo palestinese di Gaza e in solidarietà con la sua coraggiosa e onorevole Resistenza”.

Alle 15:45, Hezbollah ha detto che i suoi combattenti hanno colpito la base israeliana di Birket Risha con armi appropriate, aggiungendo che la base è stata colpita direttamente.

Hezbollah ha preso il controllo del drone israeliano in 3 minuti: media israeliani

Poco dopo, alle 16:15, la Resistenza ha effettuato con successo un attacco missilistico contro l’avamposto militare israeliano “al-Ramtha” nelle fattorie occupate di Shebaa, si legge in un altro comunicato.

Il sito di Al-Summaqa, anch’esso nelle fattorie occupate di Shebaa, è stato colpito dal lancio di razzi alle 16,25, ha annunciato la Resistenza, confermando che l’operazione si è conclusa con un colpo diretto.

Mentre Hezbollah continua a colpire le basi israeliane da oltre 130 giorni, i coloni israeliani e gli alti funzionari avvertono che la situazione nel nord sta diventando estremamente difficile e frustrante, sottolineando l’incapacità dell’entità di scoraggiare la Resistenza mentre centinaia di migliaia fuggono dai loro insediamenti nel nord. Palestina occupata.

In un rapporto di domenica, i media israeliani hanno sottolineato che Hezbollah sta avanzando verso la tecnologia di precisione nei suoi razzi, che servono come alternativa alla mancanza di capacità aeree.

Osservando le operazioni quotidiane della Resistenza, i media israeliani hanno riferito che Hezbollah ha trasformato i razzi Grad e altri razzi a corto raggio in armi guidate e di precisione.

In un’altra nota, i media israeliani hanno rivelato che gli insediamenti settentrionali della Palestina occupata temono lo scoppio di una guerra globale dopo il recente discorso del segretario generale di Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah e le implicazioni che ciò ha comportato.

Ha inoltre aggiunto che la minaccia di Nasrallah di missili in grado di raggiungere “Eilat” nel sud della Palestina occupata ha portato migliaia di coloni occupanti israeliani a correre ai negozi, temendo la carenza di forniture essenziali.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad