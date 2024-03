Hezbollah attacca i siti delle Foi in risposta alle ripetute aggressioni israeliane

Il Movimento di Resistenza Hezbollah in Libano conferma venerdì che i suoi combattenti hanno effettuato 10 operazioni contro siti militari e soldati israeliani

La Resistenza in Libano continua a condurre operazioni militari contro siti militari e soldati israeliani a sostegno della Resistenza Palestinese a Gaza e in risposta ai ripetuti attacchi israeliani.

Nelle sue ultime operazioni di venerdì, Hezbollah ha confermato che i suoi combattenti della Resistenza hanno attaccato il sito israeliano di Jal al-Allam e soldati d’occupazione nelle sue vicinanze con razzi Falaq, in rappresaglia contro l’ultima aggressione israeliana a Damasco e Aleppo in Siria .

I combattenti della Resistenza hanno anche attaccato il sito “Metulla” con armi adeguate e successivamente hanno ingaggiato nello stesso sito una stazione di veicoli militari israeliani con un drone d’attacco, ottenendo colpi diretti durante entrambe le operazioni.

Combattenti della Resistenza Hezbollah attaccano il sito di al-Samaqa nelle colline libanesi occupate di Kfar Chouba con razzi, provocando un colpo diretto.

I combattenti di Hezbollah hanno anche attaccato una forza di fanteria israeliana nel sito di Hadab Yaroun con proiettili di artiglieria, infliggendo ferite confermate tra i loro ranghi, così come sono stati colpiti veicoli militari israeliani nel sito di al-Malikiyah con razzi.

Colpi di Hezbollah

La Resistenza ha affermato nelle sue dichiarazioni che queste operazioni vengono a sostegno del tenace popolo palestinese di Gaza e della sua Resistenza.

Allo stesso tempo, le forze di occupazione israeliane hanno continuato i loro attacchi contro i villaggi e le città del Libano meridionale. Nell’ultimo attacco gli israeliani avevano ucciso sette paramedici.

Secondo il corrispondente di Al Mayadeen, i bombardamenti dell’artiglieria israeliana hanno colpito la periferia delle città di Houla, Markaba e al-Khiam, mentre un attacco aereo israeliano ha colpito la città di Mays al-Jabal.

Postazione Hezbollah lanciarazzi

Venerdì scorso, la Resistenza islamica in Libano ha attaccato con razzi Burkan il quartier generale della 91a divisione israeliana nella caserma “Branit”, ottenendo un colpo diretto. Hezbollah ha affermato che l’operazione arriva in risposta all’aggressione israeliana a Damasco e Aleppo.

Inoltre, Hezbollah ha attaccato due volte la caserma Zibdine nelle fattorie libanesi occupate di Shebaa, la prima con razzi, ottenendo un colpo diretto, e la seconda volta con razzi Falaq.

La Resistenza ha anche attaccato con proiettili di artiglieria un raduno di soldati d’occupazione israeliani nel Castello di Hounin.

Alla luce delle continue operazioni militari di Hezbollah lungo il confine con la Palestina occupata e le alture di Golan siriane occupate, i media israeliani hanno riferito che il gruppo della Resistenza libanese “ ha ottenuto un risultato strategico con uno sforzo considerevole e a un costo ragionevole”, portando all’evacuazione degli insediamenti. del nord della Palestina.

Nello stesso contesto, il commentatore militare del canale israeliano 12 , Nir Dvori, ritiene che il segretario generale di Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, “è colui che guida strategicamente la battaglia”, suggerendo che i coloni israeliani “non torneranno” nel nord.



Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad