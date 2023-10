Hezbollah alza la bandiera su una postazione militare israeliana al confine

Il Movimento di resistenza islamica del Libano (Hezbollah) ha issato la sua bandiera su una postazione militare sulla linea di separazione con i territori occupati, secondo il corrispondente di Al ManarIl

Da parte sua, Hezbollah annuncia in un comunicato di aver attaccato una base militare israeliana con missili guidati in risposta ai crimini e alle aggressioni del regime di Tel Aviv.

Hezbollah afferma che i suoi missili hanno colpito la cittĂ di Shtula, uccidendo e ferendo diversi israeliani.

L’attacco è avvenuto come ritorsione per gli “attacchi israeliani contro i giornalisti, che hanno portato al martirio del giornalista Issam Abdullah e al ferimento di numerosi altri giornalisti, nonché per l’attentato che ha danneggiato una casa a Shebaa Farms, portando al martirio di Khalil Asaad Ali”. Hashem e Riad Hussein al-Akoom.”Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago