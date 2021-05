06 Mag “Hanno in programma di creare il caos in tutto il mondo” – Questo il motivo dell’alleanza degli Stati Uniti con la Gran Bretagna

“Hanno in programma di creare il caos in tutto il mondo” – Questo il motivo dell’alleanza degli Stati Uniti con la Gran Bretagna

Su Twitter, vari commentatori hanno discusso una dichiarazione del Segretario di Stato americano Anthony Blinken secondo cui la Gran Bretagna è il più stretto alleato dell’America.

JANE SPYE – REGNUMIl . Il segretario di Stato americano Anthony Blinken, dopo una conversazione con il ministro degli Esteri britannico Dominik Raab, ha dichiarato: ” Gli Stati Uniti non hanno un alleato più stretto, un partner più affidabile della Gran Bretagna “. Queste parole hanno causato polemiche tra gli utenti dei social media sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti.

La maggior parte dei commentatori sospettava che questa affermazione fosse un vantaggio nascosto per l’America e ha suggerito che gli Stati Uniti stavano ancora una volta solo usando il Regno Unito. Il rapporto tra i paesi è stato paragonato a quello di un maestro e di un barboncino.

” Un esempio di relazione tra signore e vassalli “, ha commentato @pawleung.

“ Si tratta più di denaro e potere che di scambio culturale di idee e creatività? “- suggerito @ Raxor1Robin.

“ Quali crimini di guerra abbiamo deciso di eseguire per loro adesso? “- chiede @seraphita.

Truppe britanniche

Gli utenti hanno anche suggerito di collaborare per l’amicizia contro qualcun altro.

“ Di quale petrolio abbiamo bisogno adesso? “- scrive @ tell71.

“Il Regno Unito e gli Stati Uniti stanno progettando di creare il caos in tutto il mondo “, ha affermato @ MaherAl42750656.

« Più precisamente, Blinken, chi è il prossimo nella lista dei bombardamenti della coalizione? Mar Cinese Meridionale? “- @ MNotts19 scrive.

“Il Regno Unito è ancora quel povero amico … ” ha commentato @ geoffwilton2.

Hanno anche ricordato le continue bugie del primo ministro britannico Boris Johnson. Molti credono che sia per questo che l’amicizia avrà vita breve.

” Joe Biden non tollererà le bugie di Boris Johnson “, scrive @ julienDuncan1.

Alcuni hanno suggerito che i paesi sono diventati di nuovo amici, poiché vedono una minaccia da altri stati, principalmente dalla Russia, che non possono superare da soli.

“ Perché devi aggrapparti alle maniglie, non puoi difendere i tuoi interessi da solo? Hai paura della Russia e della Cina? “- notato @ marion1100.

“In posa a causa della Russia “, dice @matt_saunders_.

La maggior parte dei commentatori dal Regno Unito erano scettici su questa unione, affermando che la cooperazione con gli Stati Uniti non è sempre buona.

” Essere il più stretto alleato e partner degli Stati Uniti non è sempre positivo “, scrive @addington_henry.

“ Azioni. Non parole. Giudicali in base a quello che fanno. Un vero amico aiuterà il suo alleato a rimettersi in piedi dopo il terribile comportamento della Gran Bretagna sulla scena internazionale, ma l’America è un così buon amico, o puniranno semplicemente il cattivo comportamento degli innocenti insieme agli autori? “- scrive @manonapanel.

Molti utenti americani hanno scritto di non considerare il regno il loro più stretto alleato, sostenendo la loro posizione con più forte amicizia con il Canada e l’Australia.

” Tecnicamente, il Canada è più vicino “, ha detto @ Fitch11.

” Biden non ha detto la stessa cosa del Canada … ” ha osservato @ martin_7288.

Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3260824.html

Traduzione: Sergei Leonov