Hamas fa storia militare

“Israele ha distrutto Gaza e ucciso decine di migliaia di civili. Chiunque abbia esperienza militare non può nascondere la propria ammirazione per le sorprendenti tattiche delle Brigate Al-Qassam”.

Nonostante l’uccisione di decine di migliaia di civili, Israele non è riuscito a sconfiggere Hamas né a raggiungere i suoi obiettivi a Gaza.

Dopo sei mesi di aspri combattimenti e il ritiro dell’esercito israeliano dalla città di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, molti commentatori israeliani e occidentali hanno affermato che Hamas sta vincendo la guerra ed allo stesso tempo entra nella storia militare.

Sir Tom Phillips, ex diplomatico e ambasciatore britannico in Israele e nel Regno dell’Arabia Saudita, ha scritto su Haaretz il 9 aprile che Hamas è riuscita a raggiungere il suo obiettivo di ” ottenere il rilascio del maggior numero possibile di palestinesi detenuti” nelle carceri israeliane e riaffermarsi come una forza da non sottovalutare .

Ha aggiunto che Hamas è sopravvissuto ” all’assalto delle forze di difesa israeliane molto più a lungo che in qualsiasi altra guerra intrapresa da Israele ” e così facendo ha ” intaccato in modo significativo il decantato status deterrente di Israele” . In breve, e con terribili conseguenze a lungo termine per Israele, l’IDF non appare più invincibile ”.

Hamas ha bloccato un possibile accordo di normalizzazione tra Arabia Saudita e Israele, che sembrava inevitabile prima dell’inizio della guerra, il 7 ottobre, e ha riportato la questione palestinese “ in prima linea sulla scena internazionale ” dopo anni di fallimento dell’Autorità Palestinese ( ANP ). .

Phillip sottolinea che la vittoria finale di Hamas risiede nella “ velocità fulminea con cui Israele è stato delegittimato dopo il 7 ottobre agli occhi di molte persone in tutto il mondo ” .

Militanti brigate palestinesi

L’8 aprile, anche il giornalista israeliano Amos Harel ha scritto su Haaretz che gli obiettivi principali di Israele a Khan Yunis ” non sono stati raggiunti “.

Dopo il ritiro della 98a Divisione da Gaza City, Harel ha osservato che “i due obiettivi dell’esercito israeliano erano la cattura di alti funzionari di Hamas a Gaza e il rilascio dei prigionieri israeliani attualmente detenuti dalla Resistenza palestinese a Gaza” . “

“Dobbiamo dire all’opinione pubblica la verità: i massacri e le massicce distruzioni che l’esercito israeliano lascia a Gaza, così come le poche perdite subite da parte nostra, non ci avvicinano realmente agli obiettivi della nostra offensiva”, ha concluso.

In un’analisi pubblicata su Yedioth Ahronoth , Nadav Eyal, specialista in politica israeliana, spiega che Israele voleva ripristinare il suo potere di deterrenza, eliminare Hamas e liberare i prigionieri detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza. Ma nessuno di questi obiettivi è stato raggiunto.

“ Il fallimento di Israele non è legato agli obiettivi della guerra, che erano pienamente sostenuti da tutti i paesi occidentali. Il fallimento risiede esclusivamente nell’esecuzione”, ha scritto Eyal, aggiungendo che “la guerra non si vince solo uccidendo. Una strategia politica complementare è essenziale ” .

Soldati israeliani feriti

Il primo fallimento, secondo l’articolo, deriva ” dalla sofferenza dei civili a Gaza ” .

“ Chi vuole rovesciare il potere di Hamas a Gaza non deve portare avanti un’offensiva di vendetta in stile romano, né costruire un muro di protezione o attuare azioni di ritorsione come se fossimo negli anni ’50 ”.

Il commentatore israeliano ha anche criticato il primo ministro israeliano Netanyahu per il suo atteggiamento nei confronti di Washington.

“ Il confronto pubblico e malizioso di Netanyahu con l’amministrazione Biden non ha fatto altro che accentuare la fragilità di Israele ”, ha affermato.

Eyal ha inoltre osservato che Israele si è isolato dalla comunità internazionale e che anche i suoi alleati a Washington e Bruxelles stanno cominciando a voltargli le spalle.

“ Non solo (Israele) ha perso il sostegno della maggior parte dei paesi occidentali ed è molto vicino a un embargo sulle armi da parte dell’Europa, compreso il suo grande alleato, ma le placche tettoniche si stanno spostando ”.

Il 27 marzo, anche i funzionari dell’intelligence israeliana hanno notato il cambiamento a Washington. Hanno detto al Telegraph che l’obiettivo dichiarato del governo israeliano di “ sradicare Hamas ” nella Striscia di Gaza è diventato irrealizzabile da quando gli Stati Uniti “hanno voltato le spalle” a Tel Aviv astenendosi dal voto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) all’inizio di questo mese. settimana.

” Se me lo avessero chiesto un mese fa, avrei sicuramente detto di sì, [possiamo eliminare Hamas] perché all’epoca gli americani sostenevano Israele “, ha detto un funzionario della sicurezza dell’intelligence israeliana al quotidiano britannico, suggerendo che questa valutazione ” ora era cambiato ” .

“ Gli Stati Uniti sono ostili all’invasione di Rafah, contrariamente a quanto si pensava. Pertanto, la situazione è cambiata, il che significa che Israele deve compiere passi radicali per cambiare la dinamica e il clima “, ha aggiunto la fonte, sottolineando che ” la pressione sta aumentando su Israele affinché raggiunga un accordo, il che significherebbe che Hamas sopravviverà. Hamas e gli iraniani puntano entrambi su questo ” .

Secondo questo funzionario, la convinzione dell’apparato di sicurezza israeliano è che Hamas ” cercherà di resistere fino all’estate ” , quando la campagna elettorale americana sarà in pieno svolgimento.

Intervenendo sul canale turco Haber Global , anche l’analista militare e colonnello in pensione Eray Gucuer ha suggerito che Hamas sta vincendo la guerra, mentre discuteva del ritiro israeliano da Khan Yunis in vista di un presunto assalto a Rafah.

“ Se l’esercito israeliano si trova davvero nella situazione in cui può attaccare Rafah solo ritirando la sua brigata da Khan Yunis, ciò significa che ha effettivamente perso la guerra sul terreno ”.

“ Israele, in questa guerra, ha quasi completamente distrutto Gaza e ucciso decine di migliaia di civili. Tuttavia, le Brigate Qassam esistono ancora. Ad oggi, hanno una superiorità militare sul campo… chiunque abbia esperienza militare non può nascondere la propria ammirazione per le sorprendenti tattiche adottate dalle Brigate Al-Qassam… In effetti, stanno facendo la storia. »

“ In realtà, dall’inizio dell’offensiva a Gaza e fino ad oggi, sentiamo ancora parlare di Beit Hanoun e Ben Lahia, del quartiere di Al-Nasr e del quartiere di Al-Zaytoun. Per quale motivo? Perché i combattenti Qassam, per la prima volta da quando conosco l’argomento, hanno inventato una tattica senza precedenti nella storia della guerriglia ”, conclude.

Fonte: The Cradle

Traduzione: Luciano Lago