Hamas distrugge 24 carri armati e veicoli blindati israeliani nel nord di Gaza

Il Movimento di Resistenza Islamico Palestinese (HAMAS) distrugge 24 carri armati, veicoli e bulldozer dell’esercito israeliano durante pesanti scontri a Gaza.

Il portavoce delle Brigate Ezzedin al-Qassam, braccio militare di Hamas, Abu Obeida, ha riferito sabato che, nelle prossime ore, saranno rilasciate immagini delle operazioni dei combattenti sul campo di battaglia contro il nemico israeliano e della distruzione dei loro veicoli.

Ha precisato che, quanto l’organizzazione ha pubblicato finora e pubblicherà nei prossimi minuti e giorni, è solo una piccola parte dell’eroica lotta delle forze di Hamas contro il nemico israeliano sul campo di battaglia.

” I nostri combattenti hanno distrutto totalmente o parzialmente 24 carri armati israeliani, veicoli militari o da trasporto truppe ed escavatori “, ha osservato.

Dopo aver sottolineato che i combattenti attaccano il nemico a distanza ravvicinata, il portavoce di HAMAS ha dichiarato che, durante questo scontro, la Resistenza palestinese ha causato vittime anche tra le forze del regime occupante. “I nostri combattenti continuano ad attaccare soldati e veicoli israeliani in momenti diversi”, ha detto.

Hezbollah usa per la prima volta i missili Burkan contro una base militare israeliana

L’esercito israeliano annuncia di aver circondato l’intera città di Gaza nella sua offensiva per invadere via terra l’enclave costiera palestinese, ma i combattenti palestinesi non si arrendono e tengono sotto attacco i carri armati israeliani.

Il Movimento di Resistenza Islamico Palestinese ha sottolineato che la Striscia di Gaza sarà la maledizione del regime israeliano se oserà intraprendere un’invasione di terra.

Israele ha ricevuto più di 3.000 tonnellate di aiuti militari dallo scoppio dell’aggressione contro la Striscia di Gaza all’inizio di ottobre.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago