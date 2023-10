“Haaretz”: Netanyahu è responsabile del disastro che ha colpito “Israele”

Il quotidiano israeliano “Haaretz” parla dei fallimenti del governo d’occupazione israeliano, Benjamin Netanyahu, e lo ritiene responsabile di quanto accaduto ieri negli insediamenti che circondano la Striscia di Gaza.

Il quotidiano israeliano ” Haaretz ” ha affermato nel suo editoriale di domenica che il primo ministro del governo di occupazione israeliano, Benjamin Netanyahu, “è responsabile del disastro che si è abbattuto su Israele nella Festa della Gioia della Torah”.

Il giornale sottolinea che “Netanyahu cercherà di sottrarsi alle sue responsabilità e incolpare i comandanti dell’esercito, delle forze di sicurezza e dello Shin Bet”.

Ha aggiunto: “Il primo ministro, che si vantava della sua esperienza politica, non è riuscito assolutamente a diagnosticare il pericolo in cui ha portato Israele quando ha istituito il governo di annessione e ha saccheggiato le terre, ha nominato Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir a posizioni centrali e ha perseguito una politica estera che ignorava apertamente l’esistenza e i diritti dei palestinesi”.

Ha sottolineato che l’occupazione “ha sottovalutato il nemico e le sue capacità militari”, affermando: “Ma il fallimento militare e dell’intelligence non assolve Netanyahu dalla sua responsabilità globale per la crisi, poiché è il relatore supremo sugli affari esteri e la sicurezza di Israele. “

Palestinesi attaccano

Ciò avviene nel momento in cui i media israeliani hanno riferito che il fronte settentrionale con il Libano è stato aperto in concomitanza con l’operazione “Al-Aqsa Flood” lanciata ieri dalla resistenza palestinese, e che colpi di mortaio sono stati sparati contro i siti di occupazione israeliani. La Resistenza Islamica in Libano ha rivendicato l’attacco a 3 siti appartenenti all’occupazione nelle fattorie occupate di Shebaa.

In precedenza, i media israeliani avevano riferito che stime non ufficiali indicavano che circa 750 israeliani sarebbero ancora dispersi, confermando che, allo stesso tempo, ci sono ancora palestinesi sotto occupazione israeliana.

I media israeliani hanno affermato: “Dopo 24 ore, le battaglie continuano ancora a Kfar Gaza e Be’eri, e le aree di Sderot, Zakim, Ra’im e Sufa non sono state controllate”.

Il ministero della Sanità israeliano ha annunciato che il bilancio delle vittime è salito a 300 e i feriti a 1.864 , di cui 19 clinicamente morti e 326 in gravi condizioni.

Inoltre, i media israeliani hanno riferito che un soldato israeliano si è suicidato nell’insediamento di Ra’im con il suo fucile personale a seguito dell’operazione palestinese.

Ha affermato che i coloni rivolgono dure critiche alla sicurezza e all’establishment militare, affermando che “l’esercito ci ha abbandonato al nostro destino”.

Si è deciso di dichiarare la Striscia della Divisione di Gaza una zona militare chiusa, alla quale è vietato l’ingresso.

Abu Ubaida si è rivolto al primo ministro dell’occupazione, Benjamin Netanyahu, dicendo che le sue minacce contro Gaza erano “una scommessa persa dopo che i soldati sono caduti come locuste e centinaia di loro sono fuggiti”, sottolineando che l’entità sta affrontando una profonda crisi, “dopo aver assistito all’eroismo dei nostri uomini”.

Ieri i media israeliani hanno riconosciuto l’uccisione del comandante della Brigata Nahal (una delle brigate d’élite israeliane), Yehontan Steinberg, durante uno scontro con un combattente della resistenza palestinese vicino a Kerem Shalom.

Il canale israeliano Channel 12 ha citato il Wall Street Journal secondo cui Israele ha chiesto all’Egitto di mediare riguardo ai prigionieri israeliani

Fonti: Agenzie

Traduzione: Luciano Lago