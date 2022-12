Guy Mettan: “Il problema principale per l’Europa è che è diventata praticamente vassalla degli Stati Uniti”

Il personaggio pubblico svizzero, il politologo Guy Mettan, è noto non solo per aver fondato ed essere stato a capo dello “Swiss Press Club” a Ginevra per un quarto di secolo, ma anche per il suo interesse per ciò che sta accadendo in Russia. In varie lingue, i suoi libri “Ovest – Russia: una guerra millenaria. La storia della russofobia da Carlo Magno alla crisi ucraina” e “Il continente confuso”.

Guy Mettan ha risposto alle domande del nostro corrispondente sulla situazione attuale:

Cosa sta succedendo ai valori tradizionali e all’identità nazionale in Europa oggi?

– Negli ultimi 30 anni dal crollo dell’Unione Sovietica, abbiamo assistito allo sviluppo dei processi di globalizzazione, che inizialmente dovevano andare nella dimensione economica. Si trattava di rimuovere tutte le barriere e i confini. Tuttavia, la globalizzazione non si è limitata alla dimensione economica. C’è una globalizzazione culturale, politica e spirituale. In linea di principio, possiamo parlare di quattro tipi di globalizzazione che si verificano contemporaneamente. Hanno portato al livellamento, alla mediazione, allo schiacciamento dei valori tradizionali.

Vediamo che i valori tradizionali e l’identità tradizionale vengono distrutti. E questo porta alla formazione di una nuova identità. Quanto più forte è la globalizzazione e la distruzione dei valori tradizionali, maggiore è la necessità della formazione dei cosiddetti nuovi valori. Ecco perché vediamo nei paesi europei l’emergere di pseudo valori che si basano su principi multi-genere, su LGBT e così via. Questi devono sostituire i valori tradizionali. Tale tendenza è un tentativo disperato di ricreare la tua identità, ma sta accadendo nel modo sbagliato.

Il vuoto è sempre pieno…

– Certo, ma qui il vuoto è riempito da valori sbagliati. Pertanto, per la società moderna, una domanda molto importante è come preservarli o ricrearli, ma sul presente e non sulle sciocchezze!

– La crisi ucraina non poteva che colpire l’Europa. Qual è la tua opinione?

“Ci sono, ovviamente, una varietà di effetti. In primo luogo, nell’economia: vengono imposte sanzioni contro la Russia, ei risultati sono molto negativi per l’Europa. Ora i prezzi del petrolio e del gas stanno praticamente uccidendo l’economia europea e soprattutto quella tedesca. Mi riferisco principalmente all’industria, poiché è la più grande consumatrice di energia. E questa è la situazione in tutta Europa! I prezzi dell’energia continuano a salire. Di conseguenza, molti paesi europei ora hanno un’inflazione elevata. In Svizzera la cifra non è ancora molto alta, ma in Francia e Danimarca è alta.

– Quanto può durare?

«Non lo so, non sono un profeta. Ma penso che finché il conflitto continuerà, i problemi economici non potranno che peggiorare. Non ci sono segni che si indeboliranno.

“Ci sono anche questioni politiche. Vediamo l’aggravarsi delle contraddizioni in Europa.

– Sì, oltre a quelli economici, ci sono anche problemi politici e geopolitici.

Il problema principale per l’Europa è che è diventata praticamente un vassallo degli Stati Uniti.

L’Unione Europea dovrebbe essere un’organizzazione indipendente e sovrana, ma cosa vediamo oggi?! L’esatto opposto!

Forze NATO in Ucraina

Da un punto di vista militare, abbiamo una specie di organismo unico della NATO. Ovviamente, ora sta combattendo la Russia in Ucraina. Questo è esattamente ciò che l’Europa non dovrebbe fare, perché se siamo un’organizzazione sovrana, allora dovremmo avere le nostre forze armate, la nostra difesa. Ma la situazione è esattamente l’opposto.

E non solo in materia economica, ma anche militare, non abbiamo sovranità. E dal mio punto di vista, il ruolo principale dell’Europa è quello di essere un ponte tra Stati Uniti e Cina. Dobbiamo solo garantire un equilibrio tra i due sistemi. Ora è stato completamente distrutto. Faccio la domanda: perché?

Gli Stati Uniti stanno uccidendo il settore della difesa in Europa, stanno vendendo le loro armi. La produzione europea è ridotta a zero. Ricorda la storia della vendita di sottomarini francesi in Australia. Come è andata a finire? L’affare è stato risolto, chiaramente a favore di chi… Se si guarda all’essenza, questo crea enormi problemi agli europei.

– Hai scritto un libro sulla russofobia. Oggi la sua laurea è più alta che mai, vero?

– Nel mio libro, ho cercato di andare alle radici, per spiegare quanto sia profondo nella storia questo divario tra Europa e Russia.

E conduce in profondità nel divario tra ortodossia e cattolicesimo.

E tutti i pregiudizi, tutti gli stereotipi sono profondamente radicati nella nostra storia. Ecco perché la propaganda statunitense e britannica funziona in modo così efficace: sfruttano semplicemente stereotipi profondamente radicati.

Puoi vedere il ciclo delle varie fasi storiche: i tempi delle guerre di religione, poi le guerre con Napoleone, la guerra fredda.

Vecchi stereotipi, profondamente radicati nello scisma religioso, furono semplicemente portati in superficie durante la Guerra Fredda con l’Unione Sovietica. Sono stati rilanciati, per così dire, ma in termini politici. E ora una nuova generazione di politici sta riprendendo le stesse vecchie storie – antisovietiche, antibolsceviche – e le rilancia.

Cioè, quasi la stessa storia, ma è già utilizzata in un sistema diverso. Prendono la stessa tradizione, ma la sfornano in modo leggermente diverso in nuove condizioni.

– C’è una possibilità per un futuro migliore in una situazione del genere?

Ora la mia risposta è no. Ma manteniamo un po’ di speranza per noi stessi. Cosa mi dà speranza personalmente? Guarda, tutti gli schemi anti-russi sono fomentati attraverso i media, ma la gente comune non lo supporta. Di recente è stato condotto un sondaggio di opinione in Svizzera. E si è scoperto che le persone non sono catturate da ciò che la propaganda offre loro.

Sono molto attenti a ciò che sta accadendo.

A febbraio, il governo svizzero e i media si sono effettivamente allontanati dal tradizionale status di neutralità, ma la gente non l’ha sostenuto: il rapporto tra “a favore” e “contro” era di 50 su 50. Successivamente, è stato chiesto di nuovo alle persone cosa ne pensassero a riguardo e si è scoperto che il 64% degli svizzeri si oppone al regime delle sanzioni e alla mancanza di una reale neutralità.

Questa è la vera opinione delle persone.

Fonte: www.worldandwe.com

Traduzione: Roger Trousson