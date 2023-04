Guerra, separazione dal mondo o fine di un impero?

di Thierry Meyssan

Molti prevedono una guerra mondiale. In effetti alcuni gruppi si stanno preparando. Ma gli Stati sono ragionevoli e, di fatto, prevedono piuttosto una separazione amichevole, una divisione del mondo in due mondi diversi, uno unipolare e l’altro multipolare. Forse stiamo proprio assistendo a un terzo scenario: l’“impero americano” non si divincola nella trappola di Tucidide, crolla perché il suo rivale ex sovietico è morto.

Gli “straussiani” americani, i “nazionalisti integrali” ucraini, i “sionisti revisionisti” israeliani e i “militaristi” giapponesi invocano una guerra generalizzata. Sono abbastanza soli e non sono movimenti di massa. Nessuno Stato sta attualmente intraprendendo questa strada.

La Germania con 100 miliardi di euro e la Polonia con molti meno soldi si stanno riarmando in maniera massiccia. Ma nessuno dei due sembra desideroso di affrontare la Russia.

Anche Australia e Giappone investono in armamenti, ma nessuno dei due ha un esercito autonomo.

Gli Stati Uniti non sono più in grado di rinnovare la forza lavoro dei loro eserciti e non sono più in grado di creare nuove armi. Si accontentano di riprodurre in catena quelle degli anni 80. Mantengono però l’arma nucleare.

La Russia ha già modernizzato i suoi eserciti e si sta organizzando per rinnovare le munizioni che utilizza in Ucraina e produrre in serie le sue nuove armi con cui nessuno può competere. La Cina, nel frattempo, si sta riarmando per controllare l’Estremo Oriente e, in definitiva, per proteggere le sue rotte commerciali. L’India si considera una potenza marittima.

È quindi difficile vedere chi desidererebbe e sarebbe in grado di iniziare una guerra mondiale.

Contrariamente alla loro retorica, i leader francesi non si stanno affatto preparando per una guerra ad alta intensità1 . La legge sulla programmazione militare, varata da dieci anni, prevede la costruzione di una portaerei nucleare, ma riduce l’Esercito. Si tratta di dotarsi dei mezzi di proiezione, ma non di difendere il territorio. Parigi continua a ragionare come una potenza coloniale mentre il mondo diventa multipolare. È un classico: i generali si preparano alla guerra precedente e ignorano la realtà di domani.

L’Unione Europea sta implementando la sua “bussola strategica”.

La Commissione coordina gli investimenti militari dei suoi Stati membri. In pratica, stanno tutti al gioco, ma perseguono obiettivi diversi. La Commissione, da parte sua, sta cercando di assumere il controllo delle decisioni sul finanziamento degli eserciti, che finora dipendevano dai loro parlamenti nazionali. Questo costruirebbe un impero, ma non dichiarerebbe una guerra totale.

Esercitazioni Russia e Cina

Ovviamente tutti stanno giocando, ma a parte Russia e Cina, nessuno si sta preparando a una guerra ad alta intensità. Assistiamo piuttosto a una ridistribuzione delle carte. Questo mese Washington invierà in Europa Liz Rosenberg e Brian Nelson, due specialisti in misure coercitive unilaterali2 , con la missione di costringere gli Alleati all’obbedienza. Come disse notoriamente l’ex presidente George Bush Jr. durante la guerra “al terrore”: “Chi non è con noi è contro di noi!” “.

Liz Rosenberg è efficiente e senza scrupoli. È stata lei a mettere in ginocchio l’economia siriana, condannando alla miseria milioni di persone perché hanno osato resistere e sconfiggere i delegati dell’Impero.

Il discorso western hollywoodiano in stile George Bush Jr. sui buoni e sui cattivi è fallito con la Türkiyé, che ha già vissuto il tentativo di golpe del 2016 e il terremoto del 2023. Ankara sa che non ha nulla di buono da aspettarsi da Washington e si sta già rivolgendo a l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Eppure lo stesso discorso dovrebbe valere con gli europei che rimangono affascinati dal potere degli Stati Uniti. Naturalmente questo potere è in declino, ma lo sono anche gli europei. Nessuno ha quindi imparato una lezione dal sabotaggio dei gasdotti russo-tedesco-francese-olandese North Stream . Non solo le vittime hanno accusato il colpo senza dire nulla, ma stanno per ricevere altre punizioni per crimini che non hanno commesso.

Il mondo dovrebbe quindi essere diviso in due blocchi, da un lato la superpotenza statunitense e i suoi vassalli, dall’altro il mondo multipolare. In numero di Stati questo dovrebbe essere la metà e la metà, ma in termini di popolazione solo il 13% per il blocco occidentale contro l’87% per il mondo multipolare.

Le istituzioni internazionali non possono più funzionare. Dovrebbero cadere nel letargo o dissolversi. I primi esempi che vengono in mente sono l’effettiva uscita della Russia dal Consiglio d’Europa e i seggi vuoti degli europei occidentali nel Consiglio artico durante l’anno di presidenza russa. Altre istituzioni non hanno più molto motivo di esistere, come l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), che avrebbe dovuto organizzare il dialogo Est-Ovest. Solo l’attaccamento di Russia e Cina alle Nazioni Unite dovrebbe preservarle a breve termine, gli Stati Uniti già pensano di trasformare l’Organizzazione in una struttura riservata esclusivamente alle Nazioni Alleate.

Anche il blocco occidentale dovrebbe riorganizzarsi. Fino ad ora, il continente europeo era economicamente dominato dalla Germania. Per essere certi che la Germania non si avvicinerà mai alla Russia, gli Stati Uniti vogliono che Berlino si accontenti dell’ovest del continente e lasci il centro nelle mani di Varsavia. Germania e Polonia si stanno quindi armando per imporsi nelle rispettive zone di influenza, ma quando la stella americana svanirà, si batteranno l’una contro l’altra.

Durante la sua caduta, l’impero sovietico abbandonò i suoi alleati e vassalli. Vedendo la sua incapacità di risolvere i problemi, l’URSS prima smise di sostenere economicamente Cuba, poi deluse i suoi vassalli del Patto di Varsavia e infine crollò su se stessa. Lo stesso processo inizia oggi.

La prima guerra del Golfo degli Stati Uniti, gli attacchi dell’11 settembre e la loro miriade di guerre nel Grande Medio Oriente, l’allargamento della NATO e il conflitto ucraino avranno offerto solo tre decenni di sopravvivenza all’impero americano. Era sostenuto dal suo ex rivale sovietico. Ha perso il suo scopo con la sua dissoluzione. È ora che scompaia anche lui.

Thierry Meissan

Fonte: Rete Voltaire

Traduzione: Gerard Trousson