Guerra Segreta:USA, Israele, Arabia S. e Turchia stanno ricostruendo l’ISIS in Siria e Iraq

da Redazione

Operazione segreta in corso: una massiccia forza allestita degli Stati Uniti che ricostruiscono l’ISIS in Siria e Iraq, mentre scoppiano combattimenti su larga scala.

VT Damasco

La Siria orientale e l’Iraq occidentale sono diventati l’epicentro di una nuova guerra dell’ISIS, quella in cui Stati Uniti, Arabia Saudita, Turchia e Israele hanno costituito una forza di 30.000 uomini, per lo più americani. Questa forza combinata opera su 8 strutture di addestramento di nuova costruzione che hanno messo sul campo 5000 combattenti ISIS riarmati.

A operare contro questa nuova forza a guida israeliana, degli USA, della Turchia e dell’Arabia Saudita, sono milizie provenienti da Iran e Iraq e forze aerospaziali russe di recente schieramento, ora di stanza nella provincia siriana di Deir Ezzor.

Questa nuova capacità dell’ISIS, questa rinascita, è il frutto dell’ingegno di Donald Trump e della sua strategia “go for the oil”, per ricostruire il califfato dell’ISIS attorno a un nucleo di consiglieri israeliani, finanziati dalle operazioni petrolifere.

Hasaka, SANA – L’occupazione statunitense ha continuato a rubare e saccheggiare le risorse siriane mentre 120 autobotti cariche di petrolio rubato hanno lasciato la Siria alla volta dei territori iracheni utilizzando l’attraversamento illegittimo di al-Walid.

Fonti locali hanno riferito al corrispondente della SANA a Qamishli che “un convoglio di occupazione statunitense di 70 autobotti cariche di petrolio rubato ha lasciato i territori siriani attraverso la strada della stazione di Hamza Beik al confine con l’Iraq”.

Le fonti hanno aggiunto che un altro convoglio composto da 50 autobotti appartenenti all’occupazione statunitense è uscito dalla città di Rmelan, ed anche queste erano cariche di petrolio rubato dai giacimenti occupati dagli Usa in Siria, diretti in Iraq attraverso il valico illegittimo di al-Walid.

Le forze di occupazione statunitensi in collusione con la milizia QSD controllano la maggior parte dei giacimenti petroliferi nella regione siriana di al-Jazeera con l’obiettivo di saccheggiarli poiché negli ultimi mesi migliaia di camion carichi di armi e materiali militari e logistici sono entrati nelle vicinanze del pozzi di petrolio.

Il presidente dei capi di stato maggiore delle forze armate iraniane, il maggiore generale Mohammad Baqeri, afferma che la cooperazione di difesa tra i vicini Iran e Iraq migliorerà la sicurezza nel paese arabo di fronte agli sforzi degli Stati Uniti per rilanciare i terroristi nella regione.

Delegazione irachena a Teheran

Baqueri ha fatto le osservazioni a margine di un incontro con il tenente generale Juma Anad Saadoun Khattab, ministro della Difesa iracheno, domenica a Teheran.

Parlando ai giornalisti, Baqeri ha fatto riferimento a strette relazioni e storici punti in comune tra Iran e Iraq, dicendo che le forze armate dei due paesi godono di legami e interessi a lungo termine.

Il ministro della Difesa iracheno, insieme ai comandanti della Marina, dell’Aeronautica Militare e della Difesa aerea, ha discusso con i funzionari iraniani i modi per rafforzare la difesa e la cooperazione militare, come lui stesso ha riferito.

La delegazione irachena ha anche visitato una mostra delle industrie della difesa iraniane e avrebbero tenuto incontri con le loro controparti iraniane.

Baqeri ha inoltre osservato che durante il suo incontro con il ministro della Difesa iracheno, le due parti hanno scambiato opinioni su questioni relative all’industria della difesa e alla sicurezza dei confini comuni dei due paesi, nonché sulla cooperazione bilaterale e sulle esercitazioni militari congiunte.

“Lo scopo di questo incontro è sviluppare e approfondire la sicurezza sia in Iran che in Iraq, ma naturalmente l’Iraq ha dovuto affrontare diverse cospirazioni negli ultimi anni”, ha detto.

“E ora, mentre gli americani cercano di ridistribuire i terroristi nella regione, questa cooperazione fornirà una migliore sicurezza per l’Iraq”.

I due paesi hanno preparato un documento sulla cooperazione in difesa, che sarà firmato nel prossimo futuro, ha detto Baqeri, aggiungendo che il ministero della Difesa iraniano ha fornito all’Iraq le attrezzature necessarie in base agli accordi precedenti.

Ha anche sottolineato che sono stati fatti preparativi per rafforzare la cooperazione educativa, operativa e consultiva tra le forze armate dei due paesi.

Nel 2014, quando Daesh ha scatenato la sua campagna di terrore in Iraq, i consiglieri militari iraniani si sono precipitati in aiuto delle forze armate irachene su richiesta di Baghdad, aiutandoli a capovolgere i successi del Daesh e, infine, a liberare la loro intera patria dal gruppo terroristico Takfiri sponsorizzato dagli Stati Uniti per circa tre anni.

Il principale comandante antiterrorismo iraniano, il generale Qassem Soleimani, che ha svolto un ruolo chiave nell’eliminazione di Daesh nella regione, è stato assassinato in un attacco con droni statunitensi al suo arrivo all’aeroporto internazionale di Baghdad il 3 gennaio su invito del governo iracheno.

‘La cooperazione Iran-Iraq garantisce la stabilità regionale’

Sempre domenica, il capo della difesa irachena ha tenuto colloqui con il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale (SNSC) iraniano Ali Shamkhani sugli sviluppi bilaterali, regionali e internazionali.

Il 15 novembre 2020, il Segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano (SNSC) Ali Shamkhani (CR) incontra il tenente generale Juma Anad Saadoun Khattab, ministro della difesa iracheno, a Teheran (foto dell’agenzia di stampa Fars)

Durante l’incontro, Shamkhani ha toccato la cooperazione in materia di difesa e sicurezza tra Iran e Iraq nella loro lotta contro il terrorismo sponsorizzato dagli Stati Uniti e dai loro alleati nella regione, nonché il fermo sostegno della Repubblica islamica per la liberazione delle città irachene dall’occupazione Daesh.

“Questa cooperazione garantisce la stabilità e la sicurezza della regione e dovrebbe essere approfondita a livelli strategici”, ha affermato.

Uno degli obiettivi degli Stati Uniti nell’Asia occidentale è creare spaccature e conflitti tra gli stati regionali, ha sottolineato Shamkhani, sottolineando la necessità che i paesi regionali esercitino la vigilanza contro “il sinistro complotto”.

Reparti militari in Iraq antiterroristi

Ha anche sottolineato l’importanza di preservare la sicurezza lungo i confini congiunti, avvertendo: “La Repubblica islamica dell’Iran si occuperà in modo decisivo di qualsiasi componente di insicurezza che intenda disturbare le persone dei due paesi e la loro pace”.

Shamkhani ha inoltre salutato la decisione del parlamento iracheno di espellere le truppe statunitensi dall’Iraq.

Khattab, da parte sua, ha salutato il sostegno e l’assistenza di Teheran al suo paese nel respingere il terrorismo e ha sottolineato l’espansione delle relazioni bilaterali, soprattutto nei settori militare e della sicurezza.

Nessun paese terzo può influenzare le relazioni tra Iran e Iraq, ha affermato, osservando che l’esperienza dei due vicini nella lotta contro Daesh ha dimostrato che qualsiasi crisi può essere superata attraverso la cooperazione congiunta.

Fonti: Veterans Today – Press Tv

Traduzione e sintesi : Luciano Lago