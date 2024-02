Guerra nucleare? Collasso climatico? Nessun problema. Il WEF afferma che la disinformazione è la minaccia più immediata per l’umanità

DI Eva Ottenberg

I geni miliardari assortiti e i luminari intellettuali ufficiali che si sono riuniti a Davos in Svizzera dal 15 al 19 gennaio hanno dimostrato, per coloro che dubitavano, che né singolarmente né come gruppo questi imbecilli sarebbero riusciti a trovare la via d’uscita da un sacchetto di carta. Soppesando il destino del mondo sulle loro dita ben curate, sembravano forse preoccupati per la trasformazione della guerra in Ucraina in una catastrofe nucleare, o per una guerra più ampia in Medio Oriente? No. Non l’hanno fatto. Si sono strappati i capelli meravigliosamente pettinati e strappato i loro completi firmati davanti alla prospettiva che la terra si surriscaldi come una frittella su una piastra a causa del cambiamento climatico incontrollato? Un disastro causato dai paesi ricchi che divorano ed eruttano combustibili fossili bruciati? Oppure hanno espresso vaghe banalità riguardo alle condizioni meteorologiche estreme? Sì, le banalità erano il loro plat du jour.

La minaccia più immediata per l’umanità, secondo questo insieme di idioti ben educati (che hanno pagato 52.000 dollari ciascuno per partecipare al World Economic Forum e poi 19.000 dollari ciascuno per un biglietto per la festa di Davos), è la cattiva informazione o la disinformazione – scegliete voi. Dopotutto, questi pezzi grossi possono rifugiarsi nei loro bunker pieni di patè de foie gras se il pianeta soccombe all’inverno nucleare o alle alte temperature inospitali per la vita umana. Quindi, ovviamente, considerano la parola, cioè la libertà di parola, come la principale minaccia alle loro lussuose comodità. Dopotutto, qualcuno potrebbe dire qualcosa di negativo su questi oligarchi! Ciò sicuramente fa ben sperare per la nostra specie rispetto alla radioattività o ad una sauna globale indotta dal cambiamento climatico. Quindi il gruppo di Davos ha preso il toro per le corna. Fornitori di disinformazione attenti! Per quanto riguarda il resto della gente del mondo, beh, Dio ci aiuti, poiché siamo portati all’oblio dalle teste di bolla.

Suppongo che dovremmo trarre conforto dal fatto che il jet-set di Davos abbia riconosciuto i pericoli delle condizioni meteorologiche estreme. Come sa chiunque abbia un cervello funzionante, negli ultimi anni la Terra ha infranto tutti i record di calefazione, e questo ha interferito in modo regale con il termostato del pianeta. Quindi abbiamo siccità, inondazioni, caldo estivo intollerabile, clima mite a gennaio (il 26 la colonnina di mercurio ha superato gli 80 gradi Fahrenheit a Washington, DC), seguito il giorno successivo da un gelo artico, a causa della fredda aria polare che ha perso la bussola. . Questi sviluppi uccidono molte persone e sono molto difficili da ignorare. Da qui la designazione del WEF delle condizioni meteorologiche estreme come la più grande preoccupazione a lungo termine – in breve, al secondo posto dopo i presunti terrori gemelli, la disinformazione e la cattiva informazione.

Il Global Risks Report 2024 del WEF lamenta “un ordine multipolare e frammentato che prenderà forma nel prossimo decennio”. Le cose erano molto più semplici quando l’Impero Eccezionale da solo teneva le redini del mondo! Ma quando anche i massimi intellettuali di Davos riconoscono che non è più così, si capisce che il declino imperiale sta accelerando.

“Un ordine instabile caratterizzato da narrazioni polarizzanti e insicurezza… sta causando un aumento dei rischi, tra cui la disinformazione, la propagazione di questa”, afferma l’amministratore delegato del WEF. Perché questa bizzarra fissazione sulla parola? Perché “il nesso tra informazioni falsificate e disordini sociali sarà al centro della scena durante le elezioni…” Traduzione: plebe arrabbiate con forconi defenestraranno i governanti approvati dall’oligarchia. Cielo! I miliardari potrebbero essere ostacolati quando si tratta di selezionare i loro burattini nelle capitali politiche occidentali. I populisti – di destra e di sinistra – potrebbero prendere il potere! I privilegi di classe potrebbero diventare rischiosi. Potrebbe scoppiare una guerra di classe, effettivamente condotta dal basso.

Un pericolo, non menzionato nell’elenco dei 10 rischi principali del WEF, è il fascismo. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che i nababbi di Davos non temono realmente il fascismo. Sanno molto bene che quando i fascisti prendono il potere, anche se trattano i proletari in modo abbastanza rude, trattano i plutocrati con i guanti. Molti promotori e agitatori fantasticamente ricchi non hanno alcun vero problema con il fascismo – dopo tutto, da esso ricevono la criminalizzazione di scioperi, tagli fiscali, esponenti di sinistra più docili, che sono troppo occupati per protestare mentre scroccano per mangiare erba nei campi di concentramento e, di conseguenza, certo che i treni viaggiano in orario! Insomma, una sconfitta enorme per l’hoi poloi. Dal punto di vista di un oligarca, cosa c’è che non va?

Klaus Schwab, direttore del Forum Davos

Eppure sappiamo tutti che le fake news possono essere uno stratagemma di manipolazione. Prendiamo ad esempio la lamentela circolata su Twitter negli ultimi mesi secondo cui milioni di uomini stranieri in età militare attraversano di nascosto il confine meridionale degli Stati Uniti e vengono accolti a braccia aperte da liberali stupidi, che danno loro carte bancarie del valore di migliaia di dollari e biglietti aerei gratuiti per qualsiasi destinazione che scelgono negli Stati Uniti . La mia domanda è questa: se ognuno di questi presunti potenziali criminali riceve 5.000 dollari su una carta bancaria, perché dormono in tende o in alberghi assistenziali? Nessuno risponde a questo, e nemmeno lo affronta. Questo perché lo scopo di queste fake news è quello di suscitare negli americani una frenesia nazionalista.

Se questo è il tipo di cosa di cui si lamentavano le lampadine fioche di Davos, perché non lo hanno detto? Perché non è così: possono convivere con l’isteria nativista, con la stessa facilità con cui possono convivere con milioni di immigrati indigenti e privi di documenti. Nessuno dei due arruffa le piume opulente, perché in ogni caso le loro mani rimangono sul volante. Un pubblico frenetico per la propria purezza etnica e milioni di arrivi disperati e senza possedimenti disposti a svolgere qualsiasi lavoro degradante e pericoloso per noccioline non sono cose che i nostri governanti temono. Dopotutto, la nazione è stata costruita su questo. La mia ipotesi è che siano più preoccupati dalle minacce dirette ai loro giannizzeri, vale a dire la CIA e l’FBI, poste dal loro eterno spauracchio, i media indipendenti, che nonostante i loro migliori sforzi non sembrano mai riuscire a soffocare, e da giornalisti e attivisti trasandati come Julian Assange, attualmente, con loro probabile soddisfazione, marcisce in prigione.

Inoltre, i capi di Davos temono qualche rivolta di classe a destra, ad esempio, quelle proteste molto allarmanti che hanno portato i leccapiedi dei straordinariamente ricchi a sequestrare i conti bancari dei camionisti canadesi nel febbraio 2022. L’intero episodio può sembrare bizzarro per la sinistra, ma è un presagio di futuri abusi da parte delle élite. Il ministro delle finanze canadese e sachem del WEF Chrystia Freeland ha giustificato l’utilizzo dell’Emergencies Act per congelare i fondi dei manifestanti a basso e medio reddito, dicendo che “abbiamo affrontato come paese e come governo una minaccia incredibilmente seria”. Ora stai parlando! Un gruppo di camionisti disarmati che bloccavano le autostrade hanno avuto il coraggio di sfidare lo status quo. Congelate sicuramente i loro conti bancari, prima che scrivano lettere all’editore denunciando questo abuso!

Anche se il “Freedom Convoy” dei camionisti pullulava di pazzi anti-vax, avevano tutto il diritto di esprimere le loro lamentele e il loro governo non aveva assolutamente il diritto di dare di matto e sequestrare i loro conti correnti. Ecco a cosa porta la fissazione sulla “disinformazione”: rubare i soldi della gente comune quando è abbastanza arrogante da lamentarsi. Gli imbecilli di Davos hanno annuito in segno di approvazione. Non dovresti. A destra o a sinistra, se non sei ricco, potresti essere il prossimo.

EVA OTTENBERG è una scrittrice e giornalista. Il suo ultimo libro è Lizard People. Può essere raggiunta sul suo sito web .



Fonte: Counter Pounch

Traduzione: Gerard Trousson