Guerra Israele-Hamas in diretta: la crisi di Gaza si aggrava a causa degli intensi attacchi israeliani

Bambini palestinesi feriti dagli attacchi israeliani a Khan Yunis aspettano di ricevere cure mediche all’ospedale Nasser [Abed Zagout/Anadolu]

Di Alastair McCready , Nils Adler e Stephen Quillen

Pubblicato il 6 dicembre 2023

Israele intensifica i bombardamenti nella zona centrale e meridionale di Gaza, con decine di persone uccise in un attacco israeliano alle case a Deir el-Balah.

Il relatore speciale delle Nazioni Unite afferma che “il massacro di civili deve essere fermato” mentre gli ospedali di Gaza lottano per far fronte all’aumento del numero di palestinesi che necessitano di cure urgenti.

Un alto funzionario di Hamas dice che “nessun negoziato” con Israele a meno che non interrompa la sua offensiva su Gaza; I leader israeliani si impegnano a portare avanti la guerra.

Almeno 16.248 palestinesi sono stati uccisi a Gaza dal 7 ottobre. In Israele, il bilancio ufficiale delle vittime è di circa 1.200.

Centinaia di corpi delle vittime dei bombardamenti israeliani si trovano ancora sotto le macerie e queste porta un forte rischio di epidemie e infezioni fra i sopravvissuti.

La situazione a Gaza è stata definita catastrofica dalle Nazioni Unite ma niente distoglie Israele dalla sua decisione di proseguire i bombardamenti sulle aree civili. Nessun posto ormai è sicuro e la gente non sa dove potersi rifugiare.

Nota: Dagli Stati Uniti continuano ad arrivare rifornimenti di bombe ed armi micidiali per continuare l’offensiva. Questo mentre l’amministrazione Biden afferma di voler moderare il governo Netanyahu per evitare vittime civili. Un evidente gioco delle parti.

Fonte: Al Jazeera news

Traduzione e nota: Luciano Lago