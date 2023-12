Guerra Israele-Hamas in diretta: Israele uccide “circa 100 palestinesi” in un giorno

Gli attacchi israeliani a Gaza in un solo giorno hanno ucciso “circa 100” palestinesi e ferito centinaia di altri, dice il Ministero della Sanità di Gaza.

Il voto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) su un progetto di risoluzione per fermare i combattimenti è stato ritardato ed è ora previsto per mercoledì.

Israele afferma di aver preso il controllo del campo profughi di Jabalia nel nord della Striscia di Gaza. L’esercito israeliano sostiene che le forze di Hamas presenti nella zona sono state “smantellate”.

Almeno 19.667 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani dal 7 ottobre. Il bilancio delle vittime dell’attacco di Hamas contro Israele ammonta a quasi 1.140.

Fonte: Al Jazeera

Le forze israeliane giustiziano 15 palestinesi in una casa di Gaza City:

Fonti di Al Mayadeen rivelano che le forze di occupazione israeliane hanno ucciso a sangue freddo 15 palestinesi a Gaza City.

Le forze di occupazione israeliane hanno giustiziato a sangue freddo 15 persone nella residenza della famiglia Annan nel nord della Striscia di Gaza, hanno confermato fonti ad Al Mayadeen .

La famiglia ha esortato le organizzazioni umanitarie internazionali a visitare il luogo dell’atrocità, avvenuta vicino al Burj al-Jalaa nella città di Gaza. Le forze di occupazione israeliane hanno lasciato dietro di sé un certo numero di martiri e ne hanno feriti molti altri, davanti ai bambini e alle donne presenti nella residenza.

Innumerevoli crimini di guerra sono stati commessi da “Israele” nella sua guerra nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre. Le aree residenziali rase al suolo e i civili sparsi per le strade di Gaza sono diventati un evento familiare, che testimonia la brutalità dell’occupazione israeliana.

Inoltre, molteplici testimonianze dall’interno della Striscia hanno confermato che le forze di occupazione israeliane stanno giustiziando civili nel nord della Striscia di Gaza, dove le forze di occupazione hanno istituito aree di comando.

Due donne cristiane prese di mira dalle Foi nei locali della chiesa di Gaza. Uccise madre e figlia.

Fonte: Al Mayadeen English

Traduzione: Fadi Haddad