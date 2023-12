Guerra Israele-Hamas in diretta: Israele promette di intensificare i combattimenti a Gaza

Di Usaid Siddiqui e Stephen Quillen

27 dicembre 2023

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha affermato che le forze israeliane non ridurranno l’intensità dei combattimenti e stanno “approfondindo le operazioni nel sud di Gaza”, con l’ aviazione israeliana che colpisce 100 obiettivi in ​​24 ore.

Il capo delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha nominato Sigrid Kaag coordinatore degli aiuti a Gaza, ma il percorso da percorrere per gli aiuti umanitari rimane difficile senza interruzioni nei combattimenti.

Herzi Halevi, capo di stato maggiore dell’esercito israeliano, afferma che la guerra a Gaza continuerà “per molti mesi”.

A Gaza, almeno 20.915 persone sono state uccise e 54.918 ferite negli attacchi israeliani dal 7 ottobre. Il bilancio rivisto delle vittime dell’attacco di Hamas contro Israele ammonta a 1.139.

La morte di più soldati israeliani aumenta la pressione su Netanyahu, Il crescente numero di morti nelle IDF sta portando il primo ministro Netanyhau a subire maggiori pressioni da vari settori del suo paese, come informa Alan Fisher di Al Jazeera.

La maggior parte dei nuovi caduti tra le forze israeliane si è riscontrata dalla fine della tregua del 1° dicembre.

Il crescente numero dei morti senza dubbio eserciterà pressioni sul premier Netanyahu, ha riferito Fisher da Gerusalemme Est occupata. “La gente si sta ponendo domande e si chiede se l’esercito si trova sotto il potere della polizia e del Mossad”.

Nota: Molti israeliani crdevano che entrare a Gaza per l’esercito sarebbe stata “una passeggiata”. I fatti dimostrano che non è stato così.

Fonte: Al Jazeera

Traduzione: Luciano Lago